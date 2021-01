Wizz Air kutter kraftig i antall flyvninger

Wizz Air har midlertidig kuttet kraftig i antall flyvninger i Norge på grunn av covid-19. Noen destinasjoner er lagt på is til februar og mars.

FÆRRE FLYVNINGER: Det ungarske lavprisflyselselskapet har kuttet kraftig i antall flyvninger de kommende ukene og noen destinasjoner ser foreløpig ut til å være lagt på is. Vis mer byoutline Dag Fonbæk

Publisert: Publisert: I går 20:06

I november annonserte det ungarske flyselskapet at de skulle ha fire flyvninger daglig fra Oslo til Bergen. Neste uke flyr de kun fire dager og da med en flyvning per dag, viser deres egen hjemmeside.

Fra midten av februar ser det ut til at Wizz Air gjenopptar sine daglige flyvninger til Vestlandets hovedstad, men da med en eller høyst to turer per dag mens de i begynnelsen av mars øker til tre.

– Har redusert

– Wizz Air har redusert sin norske innenlandske kapasitet på grunn av lokale reiseanbefalinger fra staten for å bekjempe spredningen av covid-19, skriver selskapets kommunikasjonssjef, Andras Rado, i en e-post til VG.

– Vi forventer å øke vår virksomhet til tidligere planlagte nivåer så snart lokale restriksjoner tillater det og etterspørselen i markedet er der, legger han til.

Mens Wizz Air i november sa at de fra 17. desember skulle ha daglige flighter fra Tromsø til Bodø, ser alle disse flygingene ut til å ha blitt lagt på is helt frem til 28. mars. Da dukker den første flygingen opp på selskapets hjemmeside. Og først 2. mars ser det ut til å være mulig å fly fra Trondheim til Bodø. Også her skulle det være daglige flighter fra midten av desember.

Kirkenes på vent

Vil du fly fra Oslo til Kirkenes med Wizz Air ser det ut til at du må vente til 16. februar. Denne ruten skulle opprinnelig starte før jul.

VG har spurt selskapet hvor mange flyvninger som har blitt kansellert, hvilke destinasjoner som er berørt og hva kanselleringene utgjør i prosent av totalen, uten å få noe svar på dette.

– Jeg kan forsikre deg at vi alltid er interessert i nye markedsmuligheter som kan møte flyselskapets omfattende vekst. WIZZ er fortsatt dedikert til det norske markedet og å tilby billetter til lave priser kombinert med en god opplevelse om bord i sin moderne og unge flåte, avslutter Rado.

– Ikke dramatikk

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs peker at Wizz Air er det selskapet i Europa som har holdt lengst på kapasiteten, men at smittesituasjonen nå har forverret seg og at de derfor tilpasser seg lavere reisevirksomhet.

– Det er ikke mer dramatikk enn at Wizz Air gjør de nødvendige grepene som de fleste andre flyselskapene gjør, og kutter i de rutene de ikke kan regne med å få trafikk på, sier Elnæs. Han legger til at den norske regjeringen har vært tydelig på at smitteverntiltakene videreføres. Dermed blir det lite reising og ingen flyselskap vil fly med tomme fly.

– Jeg tror ikke dette betyr at selskapet har gitt opp sin strategi på norsk innenriks, men omstendighetene som treffer alle flyselskap gjør at de må sørge for å ha kostnadene under kontroll, og da kutter de i rutenettet. Alle de andre store lavprisselskapene som Ryanair og EasyJet gjør akkurat det samme, sier Elnæs.

Wizz Air, som forsøker å erobre Norge, har totalt 120 fly, dekker 710 destinasjoner i 41 land og har passert over 200 millioner passasjerer med god margin. I desember fikk VG opplyst fra ledelsen at de flyr til 15 innenlands destinasjoner i Norge.

Med sitt utsagn om at Wizz Air er et «flyselskap uten fagforeninger» har selskapet klart noe så sjeldent som å samle norsk høyre- og venstreside i en unison fordømmelse av selskapets holdning.

– Jeg kommer ikke til å fly med et selskap som nekter arbeidere å organisere seg, sa statsminister Erna Solberg i oktober.

I et intervju med med VG publisert på julaften, nyanserte Wizz Air-sjefen Jozsef Varadi sin tidligere uttalelse.

– Først og fremst vil jeg si at etablering av fagforeninger ikke er opp til meg selv eller noen andre i selskapet, det er den konstitusjonelle rettigheten til alle i de landene vi opererer i. Jeg skal ikke blande meg. Ingen skal blande seg, sa han da.

Wizz Air har svart på debatten om boikott ved å sende varsel om søksmål mot flere norske kommuner og fylker.