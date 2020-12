Slik forklarer Wizz Air-sjef landingstrøbbel i Tromsø

Tre ganger i løpet av kort tid har ikke Wizz Air lyktes med å lande i Tromsø. Nå forteller en av Wizz Air-bossene hvorfor Tromsø lufthavn har skapt krøll for selskapets piloter.

Darwin Triggs er Head of flight operations i Wizz Air, og har jobbet med å håndtere selskapets utfordringer med å lande i Tromsø

Han forteller at årsaken til at de ved flere anledninger ikke har lyktes med å lande i Tromsø på dager da andre har klart det, handler om snø- og isforholdene, og hvordan disse behandles på flyplassen.

– Vi har fått mer innsikt i hvordan rullebanen behandles med varm sand når det er is, og hvordan landingsforholdene da, med tanke på bremsegrep for flyene, bedres fra dårlige til gode nok til å lande, sier Triggs, i et intervju med iTromsø.

Gjennomført dybdeanalyse

I henhold til Wizz Airs manualer fra flyprodusenten Airbus skulle forholdene som rapporteres tilsi at bremseforholdene på rullebanen er dårlig.

Men etter dialog med Luftfartstilsynet har de fått informasjon om at bremseforholdene blir bedre, takket være måten rullebanen prepareres av bakkemannskapet i Tromsø.

– Crewet vårt var ikke kjent med denne måten å håndtere det på, og vi har gjort en dybdeanalyse av situasjonen med både norske flymyndigheter og flyprodusenten vår, og har nå en klar forståelse av slike type situasjoner. Samtidig vil jeg understreke at forholdene i Tromsø i seg selv ikke er utfordringen. Vi har et erfarent mannskap, som blant annet flyr i Canada, i veldig tøffe forhold, sier Triggs, som selv er kanadier.

– Hvorfor hadde dere ikke oppdaterte manualer før dere begynte å fly til Tromsø?

– Vi oppdaget problemstillingen etter første tur hvor det ble utfordringer med å lande. Og oppdateringene av våre manualer ble ikke formelt innført før natta etter den andre gangen vi ikke fikk landet, så det forklarer at det skjedde gang nummer to.

«Amazing» samarbeid

Triggs skryter av samarbeidet med det norske Luftfartstilsynet.

– Samarbeidet har vært «amazing». Og vi forventer heller ikke noe mindre. De tok kontakt med oss, og har vært svært behjelpelig med å oppdatere våre manualer for norske forhold.

Wizz Air-sjefen sier at sikkerheten til passasjerer alltid kommer først, og at han berømmer pilotene for å sette sikkerhet først, fremfor å ta det de følte var en økt risiko.

– Vi har blitt mobbet for å skal ha en fryktkultur. Men disse eksemplene i Tromsø viser det motsatte: Vårt crew tar den riktige beslutningen. De blir hverken sparket eller nedgradert av den grunn. De har ingen frykt for ikke å lande, men vet at de alltid har flyselskapet i ryggen.

Vil unngå trøbbel

Wizz Air-sjefen vil ikke røpe kostnaden ved ikke å lande.

– Det har åpenbart en kostnad, og det skaper trøbbel for våre passasjerer, noe vi virkelig vil unngå. Men nå har vi løst dette problemet, og alt er i orden.

Siden intervjuet med Wizz Air ble gjennomført fredag 18. desember, i forrige uke, har enda et Wizz Air fly snudd istedenfor å lande i Tromsø. iTromsø har ikke lykkes med å få en kommentar fra selskapet om hvorfor det tredje flyet ikke har landet, grunnet ferieavvikling i Wizz Air.

