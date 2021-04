Fred. Olsen inviterer briter til Norge-cruise i juli

Etter milliardtap i 2020 vil Fred. Olsen Cruises sende britiske turister inn i norske fjorder fra slutten av juli. Alle passasjerer må coronatestes, men vaksine blir trolig ikke et krav.

COMEBACK I SOMMER: Fred. Olsen Cruises inviterer britiske cruiseturister til Norge i sommer. F.v. hovedeier Anette Olsen og hennes far, Fred. Olsen, under markeringen av 200-års jubileet for Oslo Børs i 2019.

– Kampanjen har vært veldig populær blant våre gjester, og vi kan ikke vente med å ønske dem velkommen tilbake om bord i sommer, sier Ellis Barker, pressesjef i Fred. Olsen Cruises, til E24.

Det britiske cruiserederiet har lansert kampanjen «Welcome Back» for å markere de første seilasene siden pandemien rammet selskapet i fjor vår.

Totalt 11 ruter er lagt ut for salg gjennom sommersesongen, til destinasjoner i Storbritannia, Færøyene og Norge.

31. juli forlater skipet «Balmoral» Edinburgh for en fem dagers seilas gjennom blant annet Lysefjorden, Sognefjorden og Hardangerfjorden.

– Ruten til Norge vil gjennomføres uten havnebesøk eller andre muligheter for å gå i land, opplyser Barker.

Ingen slipper om bord uten å gjennomføre en test for covid-19 i forkant, men vaksinasjon blir trolig ikke et krav, ifølge pressesjefen.

– Britiske myndigheter har varslet oppdaterte reiseråd 12. april, og vi venter på ytterligere veiledning før vi bekrefter de endelige kravene til våre gjester, sier Barker.

BACK IN BUSINESS: Fred. Olsen Cruises, her ved pressesjef Ellis Barker.

Tapte én milliard i fjor

Fred. Olsen Cruises eies av Oslo Børs-noterte Bonheur, som igjen er kontrollert av den norske skipsrederen Anette Olsen.

De globale reiserestriksjonene som følge av pandemien bidro til å barbere rederiets inntekter med nær to milliarder kroner i 2020, til 515 millioner.

Underskuddet endte på over én milliard kroner, sammenlignet med et overskudd på 38 millioner året før.

I rapporten til Bonheur for fjerde kvartal 2020 ble det opplyst at kostnaden ved å holde cruiserederiets fire skip i opplag var på over 30 millioner kroner i måneden.

TAPER STORT: To av skipene til Fred. Olsen Cruises har ligget uvirksomme utenfor Rosyth i Skottland siden april 2020.

Fred. Olsen Cruises’ egenkapital var på 300 millioner kroner ved utgangen av 2020, ned fra 1,1 milliarder året før.

Etter å ha vært gjeldfritt ved inngangen til fjoråret, gikk rederiet ut av 2020 med en brutto rentebærende gjeld på 557 millioner kroner.

Avhengig av regelendring

Før Balmoral, med en kapasitet på 1.350 passasjerer, kan sette kurs mot Norge i slutten av juli, må det imidlertid komme lettelser i regelverket.

Den norske regjeringen besluttet i februar å videreføre innstrammingen i reglene i covid-19-forskriften angående kystcruise på og rundt Svalbard og kystcruise langs norskekysten.

Disse innebærer blant annet at det maksimalt kan være 200 personer (mannskap og passasjerer) om bord i skipene, og at ingen kan gå i land underveis.

Saken skal imidlertid vurderes på nytt innen 1. mai, basert på blant annet smittevernfaglige og beredskapsmessige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Vi vil naturligvis tilpasse oss den til enhver tid gjeldende veiledningen både fra britiske myndigheter og myndighetene i de destinasjonene vi besøker eller seiler til, sier Barker.

«Utbrudd om bord på skip er erfaringsvis ressurskrevende for kommunene å håndtere, spesielt for mindre og sårbare kommuner. Smittesituasjonen i Norge og mange andre land er ustabil. Det er også påvist nye mutasjoner i Norge og det er usikkert hvordan mutasjonene vil påvirke pandemien fremover», skriver Stina Gregersen Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Helsedirektoratet, i en e-post til E24.

Hun viser til at det pågår vaksinering i Norge og andre land, og at både EU og WHO ser på muligheten for å innføre et globalt vaksinasjonssertifikat.

«Vårt inntrykk er at flere cruiserederiene ønsker å starte opp igjen så snart det blir slutt på begrensningene som er uttrykt i covid-19-forskriften», skriver Karlsen.

Publisert: Publisert: 8. april 2021 05:51