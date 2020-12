Rederi rapporterte ikke kollisjoner: – Der har vi sviktet

Fartøy som kolliderte med kaien og en ferge som gikk med delvis åpent baugvisir er blant hendelsene som utløste seilingsstans for Boreal.

ÅPEN BAUG: Fergen «Husøy» seilte med delvis åpent baugvisir i 55 nautiske mil på helgelandskysten. Forholdet ble ikke umiddelbart meldt til Sjøfartsdirektoratet. Vis mer byoutline Kari-Ann Dragland Stangen, Helgelands Blad



Sjøfartsdirektoratet sendte sjokkbølger langs kysten fra Rogaland til Finnmark, da sikkerhetsstyringssertifikatet til rederiet ble trukket tilbake onsdag.

Over 40 hurtigbåter og ferger måtte legge til kai. Passasjerer og godstrafikk ble rammet, øysamfunn ble isolert. Lokalpolitikere var i harnisk.

– Dette er vanvittig galskap, sa ordfører i Hasvik i Finnmark Eva Husby til VG.

Etter et krisemøte med statsrådene for næring, fiskeri og samferdsel onsdag kveld endret direktoratet kurs og ga midlertidig seilingstillatelse.

Torsdag morgen var ferger og hurtigbåter stort sett i drift igjen.

– Vi beklager på det sterkeste overfor de reisende. Vi driver en infrastruktur til øysamfunn som er fullstendig avhengig av oss, sier konsernleder i Boreal Norge Kjetil Førsvoll til VG.

KOLLIDERTE: Fergen «Alsten» kolliderte med fergekai på helgelandskysten. Forholdet ble ikke umiddelbart meldt til Sjøfartsdirektoratet. Vis mer byoutline Kari-Ann Dragland Stangen, Helgelands Blad

Fem alvorlige hendelser

Sjøfartsdirektoratet mener at rederiets sikkerhetssystem ikke holder mål. Minst fem alvorlige hendelser utløste den skarpe reaksjonen mot Boreal:

17. november 2020: «Husøy» seiler 55 nautiske mil fra Stokkvågen i Lurøy til Sandnessjøen, med delvis åpent baugvisir og skottport.

2. november 2020: «Herøysund» kolliderer med fergekaien på Søvik ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune i Nordland. Kjørelem og rekkverk får til dels store skader.

24. september 2020: «Alsten» kolliderer med kaien. Reparasjoner utføres om natten, mens pendelfergen trafikkerer sambandet med bruk av bare en ende.

22. mars 2020: «Herøysund» har et sammenstøt med fergebro.

20. november 2019: «Alsten» støter sammen med taubåt og lekter. Fergen går på helgelandskysten i Nordland.

Boreal kan heller ikke dokumentere at pålegg fra Sjøfartsdirektoratet for fartøyene «Haarek», «Tomma» og «Helgeland» ble avviksbehandlet.

Usikre på sikkerhetsstyring

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus sier til VG at disse hendelsene hver for seg ikke ville fått alvorlige konsekvenser.

– Men når vi blir usikre på sikkerhetsstyringen i rederiet, kommer vi til slutt til et punkt der vi dessverre må trekke tilbake sertifikatet.

Aarhus understreker at det er rederiets oppfølging som har sviktet. Gode sikkerhetssystemer skal sikre at alvorlige hendelser ikke gjentar seg.

Flere av hendelsene ble ikke meldt uten opphold til Sjøfartsdirektoratet. Rederiet begjærte heller ikke skade- eller havariinspeksjon.

Sjøfartsdirektoratet mener også at rederiet ikke har fulgt opp teknisk svikt i utstyr eller utført risikovurderinger etter skadene og hendelser.

– Å rapportere til oss er ingen papirøvelse, sier Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

Rapportering sviktet

Konsernleder i Boreal Norge Kjetil Førsvoll sier at rederiet har en nullfilosofi og i prinsippet skal ha null skader på mennesker, utstyr og miljø.

– I disse tilfellene ser vi i ettertid at vi har vi hatt mer fokus på å utbedre skader, enn å få dem rapportert. Der har vi sviktet, sier Førsvoll til VG.

Han forsikrer at selskapet tar situasjonen på største alvor.

– Hvis Sjøfartsdirektoratet, som er vår øverste myndighet, sier det ikke er godt nok, må vi rydde opp og bli bedre, sier Boreal-sjefen.

KOLLIDERTE: Fergen «Herøysund» kolliderte med fergekai ved Sandnessjøen. Forholdet ble ikke umiddelbart meldt til Sjøfartsdirektoratet. Vis mer byoutline Kari-Ann Dragland Stangen, Helgelands Blad

Sjøfartsdirektoratets avsløringer Sjøfartsdirektoratets revisjon avdekket (ved minst 5 alvorlige hendelser) at rederiet Boreal: Ved flere hendelser ikke hadde begjært skade/havaritilsyn slik at Sjøfartsdirektoratet kan vurdere om det er sikkert å seile. De har derved operert fartøyene uten gyldig sertifikat.

Ikke har utført risikovurdering etter at skaden/hendelsene hadde inntruffet

Ikke har internt fulgt opp og risikovurdert teknisk svikt i utstyr som ledet til hendelse

Ikke har fulgt opp pålegg og forespørsler fra Sjøfartsdirektoratet

Ikke hadde rapportert flere hendelser til Sjøfartsdirektoratet som er påkrevd av sikkerhetshensyn Kilde: Sjøfartsdirektoratet Vis mer vg-expand-down

– Ikke sjøfolkenes feil

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Boreal Sjø AS Jørn Halsen sier at det er administrasjonen sitt ansvar å behandle disse hendelsene.

– Rederiets ledelse har forsikret oss hovedtillitsvalgte at sjøfolk ikke kan klandres for forholdene som er påtalt av Sjøfartsdirektoratet, sier Halsen.

TIL KAI: Hurtigbåtene Kalvøy (t.v.) og Valderøy fra Boreal ligger til kai i Ålesund. Vis mer byoutline Svein Ove Ekornesvåg

Boreal har lagt frem en plan med tiltak som skal iverksettes, for å få orden på sikkerhetsbruddene som Sjøfartsdirektoratet har påtalt.

– Tar svært alvorlig

– I etterkant av mottatt varsel for tilleggsrevisjon ble det iverksatt umiddelbare tiltak for å avdekke årsaksforhold og for å treffe forbedringstiltak, skriver Boreal i revisjonsbesvarelsen onsdag.

Rederiet har i statusmøter gjennomgått hele sikkerhetsstyringssystemet, for å avdekke eventuelle svakheter og uklarheter i prosedyrene.

Boreal erkjenner behov for oppdateringer i prosedyrer og sjekklister og innrømmer at opplæringen av nyansatte har sviktet.

– Dette er forhold rederiet har tatt svært alvorlig og som ikke er forenlig med vår sikkerhetspolitikk, skriver rederiet til direktoratet.

Direktoratet: Krevende sak

Boreal fikk onsdag kveld fikk et midlertidig sertifikat for tre måneder. slik at rederiet kan gjenoppta normal drift langs norskekysten.

Sjøfartsdirektoratet uttalte at saken har vært krevende.

– Det som nå har kommet fra rederiet, viser at de tok vår rapport på stort alvor, sier direktoratets kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Søvik var ved Ålesund. Det riktig er at det ligger ved Sandnessjøen i Alstahaug kommune i Nordland. Dette ble endret 17.12. 2020 klokken 12.51.

Publisert: Publisert: 17. desember 2020 13:35