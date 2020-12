Idar Vollvik kvitter seg med munnbindlager

Idar Vollvik avvikler salget av smittevernprodukter og kvitter seg med munnbindlager.

STANSER SALGET: Idar Vollvik sier salget av smittevernprodukter ikke har vært en god erfaring. Vis mer byoutline VG

Seriegründer Idar Vollvik, som i en periode fikk forbud mot å selge smittevernprodukter, sier han tror pandemien snart er over. Nå avvikler han salget av smittevernprodukter og kvitter seg med lageret av munnbind.

– Salget av smittevernprodukter har totalt sett ikke vært noen god erfaring for oss, men dog en erfaring, sier Vollvik i en pressemelding.

Vollvik sier de estimerer at dette markedet på enkelte produkter kan vare en god stund fremover, men at spesielt salg av munnbind vil avta i løpet av første halvdel 2021. Han har nå startet opphørssalg av produktene.

– Vi presiserer at dette er munnbind godkjent i henhold til gjeldende krav. Vi ønsker å gi folk tilgang på rimelige varer, i stedet for at vi skal sitte igjen med store mengder av varer på lager når pandemien er over, sier Vollvik.

Vollvik og selskapene hans vil nå fokusere på varer de «har god erfaring med fra tidligere, som for eksempel festdrakter, klær, utstyr til hjem».

– Vi har millioner på lager og om fem til seks måneder så er det her markedet borte, derfor vil vi heller selge til kostpris nå enn å sitte igjen med en container full når det her er over, sier Idar Vollvik til E24

Munnbindene selges nå for én krone stykket. Flere andre steder ligger prisen på rundt fem kroner eller mer.

– Det har gått en del hundretusen i dag. Det er rekord og mens vi sendte avgårde en full postbil i dag blir det nok flere i morgen.

– Vi går ikke tom i dag, men vi ser at vi får solgt tomt, sier Vollvik.

I begynnelsen av september ble Idar Vollvik pågrepet i sitt eget hjem av politiet, som samtidig aksjonerte mot tre av lokalene til selskapene hans.

Politiet mente at eksmilliardæren bevisst hadde pakket om munnbind som ikke var godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som medisinske munnbind.

Seriegründeren erkjente i ettertid å ha pakket om munnbindene, men nektet straffskyld. Senere opplyste også politiet at flere av munnbindene hans som ble testet under etterforskningen, hadde bedre kvalitet enn fryktet.

Vollvik ble ilagt omsetningsforbud av munnbindene. Dette ble etter en stund opphevet, og i slutten av september opplyste Vollvik at han fortsatte salget av munnbind.

Vollvik har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

