Forlenget innreiseforbud skaper store problemer for byggebransjen: – Grensen har vi nådd

Regjeringen fortsetter å holde grensene stengt ut måneden. – Vi sa at vi skulle klare to uker, men nå er vi inne i en periode der det blir problemer, sier sjefen for Peab Anlegg.

TRENGER UTENLANDSKE ARBEIDERE: Bygg- og anleggsbransjen rammes av at regjeringen fortsetter å holde grensene stengt. Vis mer byoutline Rune Stoltz Bertinussen

Stengte grenser fortsetter å skape trøbbel for byggebransjen.

– Dette kommer til å få store konsekvenser, sier Johan Hansson, administrerende direktør for Peab Anlegg til E24.

Nå skal de gå gjennom nøyaktig hvordan grensestengingen påvirker prosjektene.

Onsdag ettermiddag opplyste regjeringen på en pressekonferanse at de holder grensene stengt til 28. februar.

Rundt 10 prosent av Peabs ansatte blir direkte rammet av stengingen fordi de ikke kommer inn i Norge, anslår Hansson. Mange av disse er fra Sverige.

– Men alle blir indirekte rammet fordi det får store konsekvenser for prosjektene, sier Hansson.

Folk kommer ikke tilbake

Da regjeringen først stengte grensene for to uker siden, var det mange arbeidere som uansett skulle jobbe en uke til. Den andre uken fikk de fleste til å bli en uke over planen, forteller Hansson.

– Problemet nå er at folk må hjem, og da kommer de ikke tilbake. De som skal tilbake på skiftordning kommer heller ikke tilbake.

– Hvor lenge kan dette vare før det blir ordentlig problematisk?

– Den grensen har vi nådd. Vi sa at vi skulle klare to uker, men nå er vi inne i en periode der det blir problemer, sier Hansson.

Johan Hansson, administrerende direktør for Peab Anlegg. Vis mer byoutline Peab

Kan få lavere produktivitet

– Det er åpenbart at produktiviteten vil stå i fare for å gå noe ned, sier kommunikasjonssjef Helge Diset i Veidekke.

Diset er optimistisk til at Veidekke skal komme seg gjennom perioden med stengte grenser, men ser at utfordringene blir større jo lenger det går.

Han tror heller ikke alle er tilbake med en gang grensene åpnes, fordi de må bestille flybilletter og så gå i karantene før de begynner på jobb.

– De er nok ikke i gang før i midten av mars, selv om grensene skulle åpne 1. mars, sier Diset.

Mister utenlandsk kompetanse

– Nå får vi større utfordringer enn vi gjorde første gangen. Vi er avhengig av kompetanse og ekspertise på noen ting vi ikke har i landet selv, sier Diset.

Han trekker frem et jernbaneprosjekt i Drammen som nå er utsatt. Der jobber rundt 50 italienere i tillegg til flere fra Østerrike som har en kompetanse på tunneler man ikke har i Norge, forteller Diset.

– Der begynner vi å få et problem og det går på sparebluss, sier Diset.

Ofte jobber utenlandske arbeidere lengre dager i to uker, men har også to uker hvile i etterkant.

Nå må flere av dem som blir i landet jobbe 7,5 timers arbeidsdager og man får litt lavere produktivitet i en periode, forteller kommunikasjonssjefen.

Helge Diset, kommunikasjonssjef i Veidekke Norge. Vis mer byoutline Lise Jacobsen Hall/ Veidekke

Får ikke inntekt

Også i Skanska kommer noen av prosjektene til å gå med noe redusert fremdrift, mens det nesten ikke er utenlandske arbeidere på andre prosjekter, forteller konserndirektør for kommunikasjon og HR Audun Lågøyr i Skanska.

– Vi er avhengig av at det kommer utenlandsk arbeidskraft til flere prosjekter, men vi er også avhengig av at de utenlandske arbeiderne som er her velger å bli, sier Lågøyr.

Lågøyr er også bekymret for utenlandske arbeidere som sitter igjen uten inntekt og uten dagpenger, fordi selskapet ikke har lønnsplikt eller kan permittere dem.

– Vi kan permittere hvis vi ikke har arbeid til dem, men siden vi har arbeid så vi kan ikke permittere, sier Lågøyr.

Lågøyr mener dette er en «uløst problemstilling som ligger på regjeringens bord».

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening Vis mer byoutline Roger Neumann/ VG

Hadde håpet på unntak

– Vi hadde håpet at man kunne åpne for svenske og finske dag- og ukependlere, men det var ganske som forventet, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) om dagens pressekonferanse.

Han påpeker at mange av dem som jobber i grensenære strøk jobber i nabobygda, selv om de må krysse en landegrense for å dra til og fra jobb.

Rundt 30.000 personer pendler fra Sverige daglig eller ukentlig, anslår Sandnes.

Grensestengingen rammer særlig bedrifter som har mange svenske arbeidere, mens noen bedrifter ikke er like avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

– Dette treffer ujevnt, men det treffer bransjen ganske hardt, sier Sandnes.

Hos mange små bedrifter med få ansatte rammes kapasiteten særlig hardt, og kan gjøre at flere ikke kan levere på fremdrift innenfor kontraktene sine.

– Vår klare anmodning til aktørene er at man har en raushetskultur, sier Svendsen og påpeker at ingen i byggebransjen kan klandres for at grensene er stengt.

På regjeringens pressekonferanse onsdag opplyste de at det jobbes med en løsning for bedrifter med næringskritisk personell. Det skal utarbeides en «svært snever søknadsbasert ordning» som etter planen skal være klar 20. februar.

Den anbefaler Sandes i BNL bedrifter å søke på.