Fem tiltalt i Boligbygg-saken i Oslo

Fem personer er tiltalt i den såkalte Boligbygg-saken i Oslo, som omfatter rundt 500 leilighetskjøp for over 1,4 milliarder kroner.

Tiltalen kommer etter at Økokrim har etterforsket forholdene rundt eiendomskjøpene til det kommunale foretaket Boligbygg Oslo, som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.

Sakens bakgrunn er at Dagens Næringsliv avdekket hvordan investorer hadde videresolgt bygårder og leiligheter til Boligbygg med milliongevinst.

Tre personer er tiltalt for korrupsjon for å ha betalt en konsulent skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune, opplyser Økokrim i en pressemelding.

Den tidligere innleide konsulenten tiltales for passiv korrupsjon ved å ha mottatt «en utilbørlig fordel». En femte person tiltales for hvitvasking ved at han bisto med å overføre 1,1 millioner kroner fra en av selgerne til konsulenten.

– Korrupsjon ved store innkjøp med offentlige midler er en trussel mot samfunnet og forhold Økokrim ser på med største alvor, sier påtaleansvarlig Håvard Kampen.

I tillegg har en advokat vedtatt et forelegg for brudd på eiendomsmeglerloven i forbindelse med salgene. Forelegget er ifølge DN på 50.000 kroner, og han må tåle en inndragning av utbytte på 90.144 kroner. En annen advokat har fått påtaleunnlatelse.

Ansvarlig byråd Geir Lippestad ble byttet ut da saken ble kjent for drøyt tre år siden.

