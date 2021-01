Birkenstock kan bli solgt ut av familien etter 247 år

Familien bak det ikoniske sandalmerket skal være klar til å selge livsverket med røtter tilbake til 1774.

Tyske Birkenstock er i samtaler om å bli kjøpt opp av private equity-fondet CVC Capital for over 4 milliarder euro, tilsvarende 41 milliarder kroner. Det opplyser kilder med kjennskap til saken overfor Bloomberg.

Fortsatt skal ikke de endelige diskusjonene være gjennomført, og det er fortsatt ikke sikkert at partene vil bli enige, ifølge kildene.

I fjor ble det solgt 23,8 millioner par av skoen, som bidro til en oppgang i omsetningen på 11 prosent til 721,5 millioner euro.

Hverken CVC Capital eller Birkenstock har kommentert saken overfor nyhetsbyrået.

Skulle partene bli enige er det slutten på et langt eventyr for Birkenstock-familien.

Såleeventyr

Røttene til selskapet strekker seg tilbake til 1774, da Johann Adam Birkenstock ble oppført som skomaker i kirkebøkene i byen Langen-Bergheim i tyske Hessen.

Det virkelige gjennombruddet for Birkenstock-familien kommer likevel først over et århundre senere, med hans tippoldebarn Konrad Birkenstock.

I 1896 eier han to skobutikker i Frankfurt da han begynner produksjonen av fleksible innleggsåler. Over tid blir det en suksess som fører til at hans sønn kjøper en ny fabrikk rundt 30 år senere, samtidig blir en blå såle innlemmet i produksjonen, ifølge selskapets nettsider.

Den blå fotsengen, eller Blaue Fußbett, blir solgt i flere land, inkludert Norge.

USA-suksess

Først i 1964 når Kondrads barnebarn Karl Birkenstock har overtatt kommer sandalen.

To år senere tar Margot Frasers sandalen til det amerikanske markedet.

Tidlig er den mest populær blant bohemer, men utover 90- og 2000-tallet begynner kjendiser som Kate Moss og Heidi Klum å bruke dem, noe som bidrar til salget, skriver Bloomberg.

Dagens generasjon av familien, Alex, Christian og Stephan Birkenstock gikk inn i selskapet utover 80-tallet.

Når kalenderen viser 2013 blir en lang rekke mindre selskaper samlet til et konsern. Selskapet får også sine første eiere fra utenfor familien når Oliver Reichert og Markus Bensberg begge får rollen som konsernsjef.

