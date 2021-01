Norwegian presenterer oppdaterte planer: Vil legge ned langdistanse og fokusere på Norden

Norwegian vil nå ta enda kraftigere grep for å redde selskapet. Langdistanseflyene skal bort, mer kapital hentes inn og gjelden kuttes enda mer. I tillegg har de nok en gang bedt staten om hjelp.

Vis mer byoutline JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres...

Norwegian-ledelsen har lenge snakket om at langdistanseflåten skulle krympes betraktelig.

Nå går de enda lenger og skroter det som en gang var Bjørn Kjos’ drøm om et globalt lavprisherredømme.

Coronapandemien rammet hele luftfarten hardt og brutalt.

For flyselskapet Norwegian førte pandemien og bråstansen i trafikken til at selskapet var kort tid unna konkurs i fjor vår. Selskapet fikk etterhvert på plass en redningspakke, men dette var ikke nok.

Utover sommeren og høsten jobbet selskapet med en ny redningspakke. Etter at den norske staten sa nei til å bidra søkte selskapet konkursbeskyttelse i både Irland og Norge.

Torsdag legger selskapet frem en oppdatert plan - en plan som ifølge selskapet skaper et rammeverk som «potensielt kan gjøre det mulig for selskapet å forlate» den irske konkursbeskyttelsen innen utgangen av mars.

Planen legges frem en uke før Norwegian skal inn til sin tredje høring i den irske domstolen High Court der examinership-saken føres.

– Ikke bærekraftig

Hovedpunktene i planen til styret i selskapet er:

Å redusere gjelden ned til 20 milliarder kroner

Hente mellom 4 og 5 milliarder i frisk kapital

Droppe langdistansesatsingen og satse på ruter i Norden og Europa

Det siste punktet betyr at Norwegian nå planlegger å kvitte seg med de 35 gjenværende langdistanseflyene av typen Boeing 787 Dreamliner. Selskapet eier 11 stykk og leaser resten.

«Under de rådende forholdene er ikke en langdistanseoperasjon bærekraftig for Norwegian og denne driften vil derfor ikke fortsette», skriver selskapet.

- Dette er gode nyheter. Norwegian gjør helt rett i å droppe langdistanse nå, det blir et altfor usikkert segment fremover, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til E24, og fortsetter:

- Norwegian tilrettelegger med dette for at de norske politikerne ikke vil ha noen problemer med å gjøre en støttepakke stor nok, med tanke på den kompensasjonspakken som sannsynligvis kommer. Med et tydelig fokus på Norge og Norden treffer de en innertier hos politikerne, og det kan gi en betydelig oppside.

Vil fylle på kassen

I sin første redningspakke som ble vedtatt i mai var det reduksjon av gjeld og tilgang på de statlige lånegarantiene på tre milliarder kroner som var i fokus.

Selskapet hentet inn 400 millioner kroner i frisk kapital i en emisjon, noe som ikke var i nærheten av nok til å holde selskapet gående gjennom hele krisen.

Utover høsten signaliserte ledelsen at man måtte få inn flere milliarder med frisk kapital.

Etter at selskapet søkte konkursbeskyttelse i Irland varslet man i desember om at man ønsket å hente inn inntil fire milliarder kroner. Nå sier selskapet at de vil hente mellom fire og fem milliarder.

Dette skal skje gjennom en emisjon der dagens aksjonærer får tilbud om å bli med, en rettet emisjon mot utvalgte investorer og en utstedelse av hybridkapital.

Hybridkapital er en mellomting mellom en vanlig emisjon og et lån, og har blitt benyttet av blant andre SAS i deres corona-krisepakke.

Ifølge Norwegian har de allerede mottatt «skriftlig interesse» fra investorer som potensielt kan bidra med kapital i den rettede emisjonen, uten å spesifisere hva slags investorer dette er.

Les også Bakgrunn: Norwegians nye kriseplan: Vil hente inntil 4 milliarder i friske penger

I dialog med staten - igjen

Etter at Norwegian i fjor høst ba den norske staten om hjelp ble konklusjonen at staten takket nei. Den beskjeden beskrev konsernsjef Jacob Schram som «en knyttneve i magen».

Regjeringen mente blant annet at risikoen og gjelden var for høy. Nå har tonen plutselig endret seg:

«Selskapet har nylig gjenopptatt en dialog med den norske regjeringne om mulig statlig deltagelse basert på den nåveærende forretningsplanen», skriver Norwegian.

Publisert: Publisert: 14. januar 2021 08:32 Oppdatert: 14. januar 2021 08:57