Arbeidstilsynet fant brudd på smittevernet ved hvert tredje tilsyn

Det er avdekket brudd på smittevernreglene ved ett av tre tilsyn Arbeidstilsynet har gjort de siste to månedene.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De fleste bruddene dreier seg om manglende kartlegging og risikovurdering av smittefare.

– Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes manglende forståelse av eller kjennskap til regelverket. Derfor håper vi tilsynene våre, der vi både kontrollerer og veileder, kan være et nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har kontrollert smittevern i drøyt 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene er det avdekket minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern.

I 31 prosent av tilsynene hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikke virksomheten utarbeidet tilstrekkelige planer for eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

Publisert: Publisert: 14. januar 2021 07:11