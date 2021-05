Raymond åpner for gradvis restaurantåpning neste uke

– Åpning blir mer krevende enn nedstenging, meldte byrådsleder Raymond Johansen i høst. Til sin skrekk fikk han rett. Men nå går det mot nye lettelser for restauranter på fredagens pressekonferanse.

LYSERE TIDER: Det går mot lysere tider i Oslo. Raymond Johansen er glad for at våren ikke har ført med seg noen smittebølger i Oslo, og letter på sløret om gjenåpning av Oslo.



Byrådsleder Raymond Johansen bekrefter overfor VG at de planlegger å fortsette gjenåpning i Oslo fredag, men at det trolig blir en moderat start for byens restauranter.

Samtidig innrømmer byrådslederen at han er nervøs for eventuell økning av smitte, blant annet som følge av 17. feiringen og stadig flere utenlandsreiser, som vil kunne sette en stans for gjenåpningsplanene.

Åpningen av trinn to i Oslo vil trolig ikke bli iverksatt før rundt 27. mai. Usikkerheten blant annet om 17-maifesten vil gi økt smitte, gjør at byrådet hvis de ser en slik negativ utvikling utover i neste uke, kan bli nødt til å utsette gjenåpningen.

Flere restauranter i hovedstaden har begynt å gjøre klart til gjenåpning.

– Floskel har blitt virkelighet

VG møter Raymond Johansen like etter et bystyremøte onsdag – hvor flere i opposisjonen nå krever gjenåpning av Oslo. Johansen røper at han er optimistisk, men nervøs for økende smitte i forkant av pressekonferansen om tiltakene fredag.

Byrådslederen forteller at en høstlig floskel har blitt vårlig virkelighet.

– Det som var en floskel for meg i høst, da jeg sa at det kommer til å være mye vanskeligere å åpne enn å stenge. Det er ikke en floskel i dag, det er en virkelighet.

Han forteller at synkende smittetall for hver uke som har gått, færre sykehusinnleggelser og at nesten alle i risikogruppen er vaksinert er argumenter for å gå videre i gjenåpningsplanen.

Frykten for økt smitte som følge av høytidsfeiring og russetid, og mulighet for skjult smitte og nye storutbrudd som følge av importsmitte er likevel argumenter mot å gå videre med lettelser som planlagt.

NERVØS: Når Raymond Johansen begynner gjenåpningen av Oslo, er det ikke uten å være nervøs for at et nytt, stort smitteutbrudd kan stå på trappene.

– Går i riktig retning

Johansen mener situasjonen i Oslo er helt unik, og roser innbyggerne i hovedstaden for utrettelig innsats for å holde smittetrykket nede.

– Ser man på Tromsø, Trondheim og Bergen, så lever folk andre liv der. Det er bare å spørre noen som har vært i andre deler av landet enn i Oslo i det siste. Her i Oslo har folk en helt spesiell bevissthet rundt at det er corona, med avstand, hjemmekontor, begrenset sosialt liv og bæring av munnbind. Det har blitt en mye mer integrert del av måten å leve på, slår han fast.

Han sier at innbyggernes evne til å holde seg til reglene vil være en viktig del av vurderingen for en kontrollert, gradvis gjenåpning av Oslo.

– Så er det jævlig mange ting i den potten vi må vurdere. Men det er riktig at det er veldig, veldig mange ting nå som går i riktig retning, «as we speak».

Bekrefter planer om lettelse

Johansen trekker fram reduksjon i antall smittede, reduksjon i antall innlagte på sykehus samt at stadig flere blir vaksinerte.

– Om de positive utviklingstrekkene vi har sett de siste ukene ikke endrer seg dramatisk de to neste døgnene, så ligger det an til at du vil gå i gang på en del tiltakene som ligger i fase to?

Johansen nikker.

– Vi har en drøfting i byrådet i morgen. Og det er viktig å si at så langt har den kontrollerte, gradvise gjenåpningen av Oslo vært en suksess. Vi åpnet ungdomsskoler og videregående skoler igjen for noen uker siden sammen med flere besøk i private hjem og flere idretts- og fritidsaktiviteter. Deretter åpnet vi butikker og kjøpesentre og satt opp gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Så langt viser denne gradvise gjenåpningen at vi har fått økt mobilitet i Oslo, men ikke økt smitte.

– Vil det innebære en forsiktig gjenåpning av spisesteder, med énmetersregelen, og åpent til klokken 22.00?

– Du har rett, det er hva som ligger i gjenåpningsplanen, ja. Men det alle må være forberedt på er at gjenåpning av det som ligger i trinn 2, som servering, kultur og trening, blir med sterke begrensninger, og vi er helt avhengig av at folk fortetter å være i koronamodus selv om de kan leve litt friere.

– Klokt å vente

I et intervju med Aftenposten advarer helseminister Bent Høie (H) mot lettelser i Oslo nå, før man vet konsekvensene av 17.-mai-feiringen.

– Jeg forventer at Raymond gjør det han har sagt, og det tror jeg er klokt, nemlig at Oslo legger til grunn de samme kriteriene som regjeringen. En ser på smittesituasjonen, vaksinasjonsgraden og belastningen på helsetjenesten. Jeg tror det er klokt at Oslo nå har ventet noen dager, nå etter den helgen vi har hatt, sier Høie i intervjuet.

Tidligere på dagen uttalte Johansen til VG:

– Jeg ligger nok på en side hvor jeg prøver å være mer fremoverlent enn helsemyndighetene . De er mer forsiktige, det er litt jobben deres.

STRENGT: Selv om det kommer lettelser, formaner Johansen om at det vil skje i strengt regulerte former. Han tror likevel lettelser vil bli godt tatt i mot av Oslos befolkning.

Lettelser får folk i jobb

Han gir et åpningsargument til:

– Vi hadde ledighet på nesten 40 000 i mars, det er mye. Siden oppmykningen vi hadde da vi åpnet kjøpesentrene og butikkene, har nesten 5000 kommet tilbake i jobb.

Han vet det er mange restauranteiere der ute som balanserer på konkurs.

– Vi vet mange er på tannkjøttet og det teller med.

– Kan det være aktuelt å åpne for utendørsservering og ikke servering inne, fordi det smitter mindre ute?

– Vi vurderer alt slikt, men skal du på toalettet så får du plutselig køer inne igjen. Så det er hele tiden nye hensyn å ta.

Ingen smitteøkning etter parkhygge

Han har en god nyhet når det gjelder smittesituasjonen. Parkfestingen i Oslo som har kommet med godværet, har ikke gitt noen utslag i form av økning av corona-smitte.

– Det har ikke slått til. Den britiske-muterte varianten er langt mer smittsom enn den gamle utgaven av viruset, men likevel har det blitt bevist at forskjellen mellom det å være inne og det å være utendørs er veldig stor. Det dreier seg om dråpesmitte, og det er en veldig viktig erfaring for oss å få med oss, slår han fast.

Roser innsatsen til Oslo-folk

– Hva med tometersåpning av kino og teater?

– Ja, vil skal vurdere gjenåpning av alle tiltak i trinn 2 før fredag, med basis i sterke begrensninger: Kinosaler er store, kjerka er stor, teatersaler er store: men du kommer ikke dit i helikopter og blir sluppet akkurat ved inngangsdøren. Du har satt deg på en buss, i en taxi eller tatt T-bane for å komme dit. En slik åpning genererer økt mobilitet.

– Munnbind har blitt en del av hverdagslivet til Oslo-folk flest. Det er formidlende for en forsiktig åpning?

– Ja, den enorme innsatsen som Oslo-folk har gjort, teller i en positiv retning, det gjør det absolutt.

TOPP BOSSEN: Raymond Johansen er øverste sjef i Oslo, og beslutter sammen med resten av byrådet hvordan byen skal gjenåpnes.

Dette taler imot åpning

Det er likevel flere ting som bekymrer Johansen, og som gjør han varsom for åpning. Han har nemlig varslet at byrådet har et uttalt mål om at når de åpner Oslo, så skal det være for godt.

– Denne pandemien er uforutsigbar, vi får nye muterte varianter av viruset, og vi ser flere land som på nytt må stenge ned. I januar hadde vi en gjenåpningsplan, men før vi fikk gjennomført åpninger uken etter vi la fram planen, fikk vi den britiske muterte varianten av viruset, og villsmitte i Nordre Follo.

Johansen følger også med argusøyne med på smittetallene etter 17. mai-feiringen.

– Du er nervøs for at vi om en uke eller to kan oppleve en smitteøkning som gjør at du må stenge ned igjen?

– Ja, jeg er det også. Vi er for eksempel ikke bankers på 17. mai, fordi mange møttes og hadde det hyggelig sammen innendørs. Men om det får utslag på smittetallene får vi svar på om én uke.

I helgen har smittetallene i Oslo vært lave, mens de har økt noe gjennom uken.

– Mener du at smittetallene kan være kunstig lave?

– Det veit jeg ikke. Men det er alltid en bekymring, særlig etter høytid. Har folk unnlatt å teste seg, fordi de skal et eller annet og ikke vil at planene skal stoppes av en koronatest?

Han utdyper:

– I helgen var det forholdsvis lave testtall, og vi tester jo nå i snitt rundt 3500 personer om dagen mot rundt 8000 i mars. Nedgangen skyldes nok først og fremt nedgang i smitte og at færre har symptomer, så er det alltid en bekymring knyttet til om vi greier å finne ut om all smitte, eller om det ligge skjult smitte.

Flere lettelser i trinn to

6. mai kunne butikkene og kjøpesentre igjen åpne i hovedstaden, og skoler går ned på gult nivå.

Dette er de resterende lettelsene i trinn to:

Kafeer og restauranter.

Skjenking til kl. 22.00, med krav om matservering.

Treningssentre og lignende.

Breddeidrett for voksne.

Idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med videregående skolealder.

Kultursteder som ikke har arrangementer, som museer, gallerier og bibliotek.

Forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner.

Fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer med inntil 20 personer samlet når det er faste seteplasser.

I tillegg kan kultur bli flyttet fra trinn 3 til trinn 2 i gjenåpningsplanen:

Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.