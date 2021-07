Elkjøp korrigerte gladnyhet: Varslet ansatte om at det ikke kommer noen ny bonusutbetaling

Ansatte som så frem til 300 millioner kroner i ekstrabonus etter corona-salgsrekord måtte skuffes. – Kan kanskje kalles en semantisk glipp, sier elektronikkjeden.

KORRIGERTE: Etter nyheten om at Elkjøp «nå deler» ut 300 millioner kroner i bonus til ansatte, sendte kjeden ut en intern melding om at det «ikke kommer noen bonusutbetaling». Vis mer byoutline Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

«For å unngå misforståelser basert på formuleringer i pressen, så ønsker vi å presisere at det ikke kommer noen bonusutbetaling i tillegg til det hver enkelt har mottatt gjennom sin ordinære bonusordning».

Det skriver Elkjøp-kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen i en intern melding til kjedens medarbeiderne.

En rekke nyhetsmedier, deriblant E24, publiserte 30. juni en artikkel om at elektronikkjedens sterke corona-vekst gjorde at ansatte i Norden kunne vente seg et realt pengedryss:

«Nå deler konsernet ut 300 millioner bonuskroner til de ansatte», sto det i saken.

Det kommer ikke til å skje.

Nå erkjenner Elkjøp at de selv har bidratt til å skape bonus-forvirring med uheldige ordvalg, blant annet i uttalelser fra konsernsjef Erik G. Sønsterud.

Ansatte lurte på når pengene kom

– Det kan kanskje kalles en semantisk glipp, sier Jan Christian Thommesen, kommunikasjonssjef i Elkjøp Nordic til E24.

Ingen bonuser skal deles ut – ettersom alle de 300 millionene allerede har blitt utbetalt, bekrefter han.

Den tilsynelatende gladnyheten fikk flere butikkansatte til å ta kontakt og spørre om når pengene er på vei.

– Da måtte vi presisere at dette allerede er utbetalt i de ordinære bonusordningene, sier Thommesen.

– Ble folk skuffet?

– Det var sikkert noe som trodde de skulle få mer, men dette er likevel historisk høy bonusutbetaling i et regnskapsår.

Flere Elkjøp-ansatte har kontaktet E24 og uttrykt frustrasjon over fremstillingen utad om at corona-inntektshoppet fører til at kjeden nå kompenserer dem utover ordinære lønns- og bonusvilkår.

– Ikke noe feil med gavmildheten

Elkjøp opplyser at de utover internmeldingen også har tatt direkte kontakt med flere nyhetsmedier for å korrigere opplysningene.

– Men ikke alle?

– Det kan godt være at vi ikke fikk med oss alle, sier Thommesen.

– Det kan da oppfattes som at dere lever greit med at dere utenfra ble oppfattet som ekstra gavmilde?

– Det er jo ikke noe feil med gavmildheten, men det ble feil ordvalg.

I NTB-saken uttaler Elkjøp-konsernsjef Erik G. Sønsterud følgende:

«Som en takk for den enorme innsatsen som er lagt ned, er det gledelig å kunne dele overskuddet med alle ansatte. Mer enn 300 millioner kroner deles ut i bonus til medarbeiderne i hele Norden».

– Var det en heldig uttalelse?

– Nei, vi burde ha sagt «har delt ut». Det hadde selvsagt vært riktigere ordvalg. Men beløpet er korrekt, og det er rekordhøyt i et regnskapsår.

Elkjøps samlede omsetning i Norden økte med 8,7 milliarder kroner i regnskapsåret 2020/21, til 49,8 milliarder, opplyste Elkjøp onsdag. Driftsresultatet økte med 24 prosent og endte på 1.808 millioner kroner.