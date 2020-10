Stordalens nye forlagssjef ser forbi de store norske forlagene: – Våre største konkurrenter er Netflix og Fortnite

Alexander Even Henriksen mener konkurransen i bokbransjen generelt har vært sedat og dvask. Men Konkurransetilsynet bommer med sitt varsel om milliongebyr for ulovlig prissamarbeid, sier han.

BOKDUO: Petter Stordalen vil at Strawberry Publishing skal bli dobbelt så stort i løpet av fem år. Den ferske forlagssjefen Alexander Even Henriksen starter med å ruste opp. Vis mer byoutline Bjørnar Øvrebø / Strawberry

Strawberry Publishing har vokst til å bli landets fjerde største allmennforlag, bak kjempene Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug.

Selskapets ferske sjef Alexander Even Henriksen, som tiltrådte 1. september, har ambisjoner om å vokse videre og ansetter nå seks nye personer.

Men selv om Strawberry Publishing ifølge Henriksen etter alle solemerker er skodd for videre vekst, og at «pallen» er innen rekkevidde, er det ikke først og fremst de store forlagene han ser på som største konkurrent.

– Jeg er mindre opptatt av tradisjonelle konkurrenter i bokbransjen og mer opptatt av kampen om tid og oppmerksomhet. Våre største konkurrenter er Netflix og Fortnite, sier han.

Fakta om Strawberry Publishing Strawberry Publishing består av forlagene Capitana (krim), Anemone (feelgood), Armada (skjønn), Pilar (sakprosa) og Canoa (barn). Noe av det første Alexander Even Henriksen har gjort etter tiltredelsen 1. september har vært å samle disse under samme tak. De vil dermed kun bruke merkenavnet Strawberry fremover. Feelgoodforlaget Bastion kommer på sin side til å fortsette som selvstendig selskap. Strawberry Publishing er i hovedsak eid av Stordalen-familien, men Jørn Lier Horst eier 11 prosent av selskapet. Vis mer vg-expand-down

Metthet i bransjen

Alexander Even Henriksen kommer fra Gyldendal, hvor han var konserndirektør for innovasjon og kommunikasjon.

Overgangen medførte en såkalt non-compete-klausul som hindret Henriksen fra å starte hos konkurrenten før det var gått ni måneder.

– Jeg har fått lest mye og har fått anledning til å være ordentlig hjemmeskolelærer for barna. Det har vært helt nydelig, sier han.

Henriksen er ikke den eneste som har funnet frem bøkene i 2020. Gjennom sommeren har boksalget steget solid, faktisk har Gyldendal-konsernet aldri solgt flere bøker.

– Det er fascinerende for en tradisjonell bransje at vi får en ny vår. Spesielt på strømmetjenestene ser vi vekst, sier Henriksen.

– Samtidig ser vi at bransjen må bevege seg mye raskere enn vi er vant til. Enkelte tradisjonelle aktører har vært preget av metthet, og jeg tror vi fremover kommer til å få et ordentlig vannskille med noen aktører som tviholder på den tradisjonelle måten å gjøre ting på, og som vil sakke akterut.

VENTET LENGE: Alexander Even Henriksen måtte vente ni måneder før han kunne starte i ny jobb. Det passet ikke så verst i og med at skolene stengte i samme periode. Vis mer byoutline Bjørnar Øvrebø / Strawberry

Det ble for mange navn

Petter Stordalen, som startet forlagskarrieren i 2015 med utgivelsen av selvbiografien «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet», skriver i en e-post at han mener det har vært mangel på konkurranse i bransjen, at det ofte går utover innovasjonskraften, men at han nå føler at alle har våknet.

Investoren sier at Strawberry Publishing ligger an til god vekst i 2021 og årene deretter. I løpet av fem år er ambisjonen å ha doblet selskapet i størrelse, fra i underkant av 130 millioner kroner som Strawberry Publishing-forlagene omsatte for i 2019.

– Hvis alle er enige om at det var smart å samle de mindre forlagene under samme merkevare, hvorfor er ikke det gjort før?

– Det er veldig sunt for alle virksomheter å få inn friske krefter utenfra. Av og til trenger man et klart blikk utenfra. Det ble for mange forlagsnavn og det gikk utover både kjennskapen i markedet og fokuset internt.

– Alexander har kommet inn for å profesjonalisere selskapet, og han har et meget klart blikk på vår markedsposisjon og veien videre. Vi gjør som han sier, han er den ubestridte kapteinen på skuta og vet hvor vi skal, skriver Stordalen.

Dårlig for omdømmet

Det har ikke vært mangel på action i forlagsbransjen den siste tiden.

De profilerte forfatterne Jørn Lier Horst (50), Unni Lindell (63), Anne B. Ragde (62), Vetle Lid Larssen (60), Thomas Enger (46), Tom Kristensen (65) og Tom Egeland (61) skrev forrige uke i en kronikk i VG at de føler seg brukt som brikker i Aschehoug og Gyldendals kamp om det stadig voksende strømmemarkedet – og utestengt fra Norges største strømmetjeneste av Cappelen Damm.

UT MOT BRANSJEN: Jørn Lier Horst, Tom Kristensen, Unni Lindell og Tom Egeland føler seg brukt i kampen om strømmemarkedet. Før ga de ut bøker på Gyldendal og Aschehoug, nå er de alle tilknyttet Strawberry Publishing. Vis mer byoutline Frode Hansen, VG

I tillegg har Konkurransetilsynet varslet gebyrer på en halv milliard kroner etter å ha kommet frem til at bokaktører samarbeidet ulovlig i ni år ved å dele konkurransesensitiv informasjon om fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt.

Alexander Even Henriksen er klar på at det ikke er bra for omdømmet til forlagsbransjen å stadig bli forbundet med lyssky og grisk virksomhet.

– Jeg ønsker å bidra til at bransjen igjen blir sett for det viktige oppdraget vårt: Å bidra til gode kulturopplevelser og økt kunnskap og forståelse.

– Rimer tilsynets varsel med inntrykket du har hatt av konkurransen i bransjen?

– Her er Konkurransetilsynet på ville veier. De nekter å se at bokbransjen er gjennomregulert kulturpolitikk, og ikke sjokolade og såpe. Men når det gjelder den generelle konkurransesituasjonen i bransjen, så har den tradisjonelt vært sedat og dvask. Strawberry bidrar allerede til økt konkurranse, som gir skjerping hos alle parter og dermed et bedre tilbud til leserne. Og det konkurranse-trøkket fra oss vil bare øke.

Spennende posisjoneringsarbeid

Åse Ryvarden, litteraturdirektør i Aschehoug, karakteriserer uttalelsene fra Henriksen og Stordalen som «spennende posisjoneringsarbeid» fra Strawberry.

– Nå har de snart vært i markedet i tre år, og foreløpig har de fokusert på å hente bestselgerforfattere fra andre forlag, og nå om dagen bruker de tiden på å prøve å sikre seg andre forlags rettigheter.

Ryvarden sier Aschehoug selvsagt ønsker konkurranse og fornyelse velkommen, og at de har som mål at leserne skal få best mulig tilbud av bøker og tjenester.

– Akkurat nå er vi opptatt av at bransjen som helhet utvikler gode rammevilkår for en sunn digital bokøkonomi i framtiden - og legger grunnsteinene slik at bredden av forfattere, utgivelser og forlag blir solid også i fortsettelsen.

Gyldendal kommenterer på sin side, via administrerende direktør Arne Magnus, at det alltid er bra med flere aktører på banen og at de synes det er fint at det kommer til ny konkurranse.

– Nyskaping og fornying står helt sentralt i Gyldendal – noe som har resultert i at nærmere 40 prosent av omsetningen vår nå kommer fra digitale kanaler. Det er en klisjé, men konkurranse gjør oss som kjent bedre, og det har vi alltid som formål om å bli. Og jeg kan forsikre om at folka her i Gyldendal er langt fra mette, vi er alltid sultne på å nå ut til nye lesere, selge flere bøker og utvikle bedre løsninger.

