Opposisjonspartiene slakter lønnsstøtteordningen: – Favoriserer bedrifter som har permitterte

SV, Ap og LO mener den nye lønnsordningen er ukritisk og ønsker strengere krav.

LO synes det er positivt at regjeringen fremmer forslag om en ny lønnsstøtteordning og at det stimuleres til aktivitet og at folk kan komme tilbake i arbeid.

Den nye lønnsordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet. I tillegg åpnes det for at ansatte kan re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, er likevel kritisk til løsningen som er valgt. Han viser til at ordningen diskriminerer mellom bedrifter.

– Fordi den favoriserer bedrifter som har permittert ansatte, mens de virksomhetene som tross problemer har valgt å holde folk i arbeid ikke får ta del i denne lønnstilskuddsordningen, sier Gabrielsen.

– Åpner for misbruk

Han mener modellen også åpner for misbruk ved at bedrifter kan permittere eller si opp andre ansatte.

– Det mener vi det må være forbud mot. Ønsker man å si opp eller permittere andre ansatte, må man si fra seg lønnsstøtten, sier Gabrielsen.

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permisjon. Tidligere kunne bedriftene få 15.000 kroner per lærling eller ansatt.

Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Varierende støtte

En ytterligere svakhet er den graderte modellen, som gjør at støttebeløp varierer med omsetningsfall.

– Det kan føre til at mange bedrifter lar være å ta tilbake permitterte og det skaper vridninger i konkurransesituasjonen mellom bedrifter, sier Gabrielsen.

LO ønsket seg opprinnelig en lønnsstøtteordning som skal gå inn i kompensasjonsordningen for å være rask og enkel å administrere. De er kritiske til at ordningen ifølge regjeringens forslag skal plasseres i Skatteetaten etter samme lest som ordningen i høst.

Vil ha strengere krav

– Vi må for all del unngå at denne ordningen blir nok en melkeku for landets aller rikeste bedriftseiere. Her må det stilles tydelige krav til mottagerne, altså null utbytte, bonus eller økte lederlønninger som krav for å motta støtte. Og vi må se på muligheten for å sette et makstak per bedrift, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun sier at SV håpet på noe som ville gi mer aktivitet og gjelde alle ansatte og bedrifter med omsetningsfall.

– Det er skuffende, men ikke overraskende, at regjeringen kom med en polert versjon av en ordning som ikke fungerte. Men det er i alle fall bra at lønnsstøtten kan benyttes til opplæring.

– Åpenbare svakheter

– Det er viktig at det nå kommer på plass en lønnsstøtteordning, det er helt nødvendig for å få folk tilbake i arbeid, men den nye ordningen har noen åpenbare svakheter, sier finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Eigil Knutsen.

Han mener regjeringen ikke gjør nok for å forhindre utbytting av ansatte i bedriftene.

– Gamle permitterte inn, og nye permitterte ut. Det er feil, og vil ikke få Arbeiderpartiets støtte i Stortinget.

– En forspilt sjanse

Han mener også at de slår bena under sin egen ordning ved å ikke forhindre selskap som får støtte i å permittere andre ansatte.

– Nye permitteringer og oppsigelse bør bety at støtten opphører, sier Knutsen.

I den nye ordningen kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

Tidligere kriser har gitt grobunn for useriøse aktører og økte forskjeller. Starten av 2021 viste flere eksempler på bedrifter som har betalt ut store utbytter til eierne sine tross at de har sagt opp ansatte og mottatt krisestøtte.

– Dette er en forspilt sjanse fra Sanner. Krisepenger skal redde de ansatte, ikke aksjonærene. Mer fleksibilitet for bedriftene viser at Sanner har misforstått igjen. Mottagerne må ha alt på stell, etter åtte krisepakker forventer jeg at finansministeren snart får øynene opp for rettferdig krisepolitikk.