Svakt år for Lyse, men øker utbetalingene til eierkommunene

Lavere kraftpris i 2020 enn i 2019 sendte Lyse-resultatet brått ned med nesten en milliard kroner før skatt.

Stavanger eier mest i lyse-konsernet og får i 2020 utbetalt 356 millioner kroner.

Lyse-konsernet leverte i 2020 et driftsresultat før skatt (EBITDA) på 2 616 milliarder kroner. Dette var ned fra 3 564 milliarder kroner i 2019.

Lyse skriver i en pressemelding at resultatet preges av et år med lav kraftpris, men kompenseres delvis for et oppsving for områdene tele og elnett. Total vannkraftproduksjon i 2020 var på 6 Twh.

– Langsiktig utbyttepolitikk gjør imidlertid at utbyttenivået opprettholdes i henhold til prognose. Lyses bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2020 er på 1,3 milliarder kroner», skriver Lyse videre i pressemeldingen.

Resultat etter skattekostnad var i 2020 på 354 millioner kroner mot 928 millioner kroner i 2019.

630 millioner i utbytte

Styret i Lyse foreslår at det betales 630 millioner i utbytte, en økning på 30 millioner fra året før. I 2020 mottok eierkommunene i tillegg 100 millioner kroner i avdrag og 49 millioner kroner i renter på ansvarlig lån, slik at konsernet dermed i realiteten betaler 779 millioner kroner.

– Årets utbytteutbetalinger viser viktigheten av vår langsiktige strategi om å holde noe igjen i gode år slik at vi står sterkt finansielt og kan opprettholde de viktige bidragene til velferdsproduksjon også i år med lave kraftpriser, sier styreleder Harald Espedal i Lyse i pressemeldingen.

Pengene fordeles slik til kommunene (beløp i mill. kr.):

Stavanger: 356 110 741

Sandnes: 152 076 066

Sola: 68 060 872

Time: 45 410 251

Klepp: 32 928 661

Hå: 29 471 502

Randaberg: 25 531 587

Eigersund: 22 977 649

Strand: 19 715 150

Hjelmeland: 7 739 676

Gjesdal: 7 264 706

Lund: 5 551 699

Bjerkreim: 3 986 634

Kvitsøy: 1 814 230

Styreleder i Lyse-konsernet Harald Espedal mener det er viktig å gi en god slant til eierkommunene også i år med lave inntekter. Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

700 000 kunder for Altibox

I 2020 passerte Altibox-partnerskapet over 700 000 kunder. Lyse kan også smykke seg med i årsrapporten at Altibox igjen sikret seg prisen for landets mest fornøyde kunder innenfor segmentet i kundeundersøkelsen til EPSI. Dette var for ellevte året på rad.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse må se at Lyse leverer dårligere resultat i 2020 enn i 2019. Vis mer byoutline Jarle Aasland

På telesiden kjøpte Lyse Bodø Energis firberinfrastruktur gjennom det heleide datterselskapet Signal. Også Senjanett AS og Herøy Fiber AS ble kjøpt opp. Lyse og Hydro inngikk i samarbeid og slo sammen vannkraftverk på Sør-Vestlandet og etablerte et nytt selskap, Lyse Kraft DA, som blir blant landets største vannkraftaktører. Selskapet eies 74,4 prosent av Lyse og 25,6 prosent av Hydro.

Ingen koronasmell

Lyse opplyser videre at koronapandemien har hatt begrenset effekt på konsernet. Men Lyse følger utviklingen tett og gjennomfører nødvendige tiltak underveis.

– Koronaviruspandemien har understreket viktigheten av stabilitet og kapasitet i

telekominfrastrukturen. I Altibox sitt nasjonale fibernett har det vært en markant økning i datatrafikken på dagtid, og Altibox-partnerskapet har merket stigning i etterspørselen etter fiberbredbånd. Fibernettet har vært godt dimensjonert for å håndtere endrede bruksmønstre, skriver Lyse.

