Dømt til seks måneders fengsel for å ha forsøkt å sende «Tide Carrier» til beaching i Pakistan

Skipsreder Georg Eide er dømt til seks måneders ubetinget fengsel for brudd på forurensingsloven.

Georg Eide var tidligere eneeieren av konkursrammede Eide Marine Services på Halsnøy i Kvinnherad. Vis mer byoutline Eirik Brekke / BT (arkiv)

27. november 2020 15:43

Økokrim mente at rederen Georg Eide har prøvd å sende cargofartøyet «Tide Carrier» til ulovlig opphogging på en strand i Pakistan.

Det fikk de medhold i av Sunnhordland tingrett fredag, melder Økokrim i en pressemelding.

«Næringslivslederen var tiltalt for medvirkning til avfallseksport i strid med forurensningsloven. Tingretten fant at han hadde en sentral rolle i bistanden for å få skipet av gårde, og at handlemåten var sterkt klanderverdig. Tingretten vektla et økende behov for å verne miljøet, og et generelt strengt syn på miljøkriminalitet», skriver Økokrim.

– Næringslivslederen hadde kunnskap om at skipet skulle skrapes i Asia, sier påtaleansvarlig i saken, konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Vurderer anke

Samtidig dømmer Eide Marine Eiendom AS til å tåle inndragning av straffbart utbytte med 2 millioner kroner, ifølge Økokrim.

– Skraping av utrangerte skip et stort internasjonalt miljøproblem. Som en stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske myndigheter bidrar til bekjempelsen av dette problemet, sier Bache Dahl.

Eide erkjente i retten ikke straffeskyld etter tiltalen. Dommen er ikke rettskraftig.

Advokat Christian Dyngeland, som representerte Eide og selskapet i retten, sier at de er uenige i dommen, som nå leses nøye.

– Vi må finlese den nå, men vi er uenige i begrunnelsen og slutningen, sier Dyngeland, som samtidig bekrefter at en anke kommer til å vurderes.

Bakgrunn: I ti år lå gigantskipet ubrukt i Kvinnherad. Så ble det midtpunktet i en sak om skatteparadis, livsfarlig opphogging og anonyme varsel.

Veien til opphogging «Tide Carrier» var et 262 meter langt lasteskip som i 2006 var det største enkeltkjøpet Eide Marine Services hadde gjort. Skipet bar navnet «Ernesto Che Guevara» da det ble bygd for sovjetisk fart ved Svartehavet i 1989.

Eide døpte om skipet til «Eide Carrier». Han planla å bygge om skipet slik at lasteplattformen kunne senkes ned i sjøen og løfte opp installasjoner.

Da bunnen falt ut av oljeindustrien, gjorde Georg Eide flere fremstøt for å få solgt skipet.

Det endte med at selskapet Julia Shipping kjøpte skipet. Selskapet var et av de største i businessen for opphogging og resirkulering av skip.

I høst er «Tide Carrier» kommet til hoggingen ved anlegget Sök Denizcilik som ligger i industriområdet Aliağa i Tyrkia. Dette er et verft som er godkjent for opphogging. Vis mer vg-expand-down

Georg Eide var på listen over landets rikeste. I dag står han tiltalt for forsøk på ulovlig hogging av skip.

Mener Eide hadde regien

Ifølge tiltalen som ble utferdighet i november 2019 har Eide og hans medhjelpere ved årsskiftet 2016/17 sørget for å sette skipet «Tide Carrier» i stand til å forlate landet.

Skipet hadde driftsutgifter i millionstørrelse da det lå i opplag i Høylandsbygd i Kvinnherad. Da det skulle til havs, måtte det tilføres drivstoff, deler og forsyninger. Dykker måtte reparere en flenge i skroget. Under testen av skipets motorer og sjødyktighet mandag 20. februar 2017 trengte «Tide Carrier» bistand fra taubåt. Påtalemyndigheten mener Eide har hatt regien.

Senere samme dag påbegynte skipets kaptein seilasen mot Gadani i Pakistan hvor fartøyet skulle hogges opp på en strand, uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

Motorhavari og redningsaksjon

To dager etter avgang fra Høylandsbygd, fikk «Tide Carrier» motorhavari og kom i drift utenfor Jærstrendene i Klepp. Redningsaksjon ved Feistein fyr endte med at skipet ble slept til Gismarvik der det ble fartøyet til kai.

Fredag 24. februar 2017 ga Sjøfartsdirektoratet skipet seilingsforbud. Mandag 3. april 2017 vedtok Miljødirektoratet at skipet ikke kunne forlate Norge uten tillatelse. Torsdag 6. juli 2017 opprettholdt Klima- og miljødepartementet vedtaket.

Økokrim fikk med seg Sunnhordland tingrett på at Eide har medvirket til forsøk på å utføre avfall til gjenvinning i stat som ikke er medlem av OECD. Skipet inneholdt blant annet materialer med asbest, elektriske avfallsprodukter og flere typer oljer. Eide er tiltalt for brudd på forurensningsloven og avfallsforskriften.

Eide sto ikke som eier av «Tide Carrier» da den ble klargjort for seilasen til Pakistan. Skipet ble solgt allerede i 2015 etter mange år i opplag.

