Widerøe vil inn i netthandel: Skal tilby frakt landet over innen 24 timer

Widerøe sliter som resten av luftfarten med effektene av coronapandemien. Nå vil selskapet etablere seg i et nytt logistikksegment for å få nye inntekter og utnytte fly, biler og folk som selskapet allerede har.

– Vi skal inn i pakketransportmarkedet for netthandel. Vi er nå ute hos potensielle nettbutikker og etablerer dialog. Målet ved oppstart er å tilby nettbutikkunder i de største byene «nord for Trondheim», enten samme dag- eller neste dag-levering uten at det koster «skjorten», sier Thomas Lone, fraktsjef i Widerøe til E24.

– I nettbutikker i dag får kundene ofte valget mellom ulike leveranseløsninger. Vi ønsker av Widerøe skal være et av de valgene, fortsetter han.

Selskapet har allerede etablert en nettside kalt flydet.no der nedtellingen til lanseringen 1. februar er i gang.

– Statistikken viser jo paradoksalt nok at jo lenger nord man bor i landet, jo mer handler man på nett. Samtidig er leveransetiden som regel høyere jo lengre vekk fra de fire store byene man kommer, sier Lone.

– Målt per innbygger er jo Berlevåg Norges netthandelhovedstad, skyter han inn.

Har lager, folk, biler og fly

Ideen og arbeidet med det nye prosjektet har blitt til i 2020 – kriseåret der flyselskaper og andre som jobber med bransjen har måttet nedbemanne og permittere ansatte, kutte ruter og ta andre brutale grep.

– Det har vært en prosess som har holdt på i 2020. Nå føler vi at vi har kommet så langt at vi kan snakke om det, sier Lone.

Frem mot lansering skal Widerøe jobbe for fullt med å lande avtaler med kunder og de siste detaljene rundt løsningen.

Widerøe har måttet permittere og varsle nedbemanning i blant annet bakketjenesten Widerøe Ground Handling grunnet trafikkfallet i år. Selskapet ser netthandelsatsingen som en måte å skaffe ekstrainntekter og utnytte den infrastrukturen selskapet sitter på:

– Vi har lager på de fleste store flyplassene, vi har folk og biler på flyplassene, og vi har selvfølgelig flyene våre, sier Lone.

– Det vi ønsker er å utnytte denne kapasiteten på en god måte i den markedssituasjonen som råder, fortsetter han.

Vekstambisjoner på frakt

Widerøe er per i dag ikke sertifisert for ende-til-ende kjølefrakt, og selskapet planlegger å starte med ordinære netthandelsvarer i sin nye satsing.

– Blir det dere som skal ut å hente varene på lager og levere ut til sluttkunder?

– Det er to måter vi skal løse dette på. I en pilotfase skal vi løse dette selv med de destinasjonen vi lanserer tilbudet på. På sikt vil vi følge etterspørselen og ekspandere hvis det er rom for det, sier Lone og fortsetter:

– Noen steder må vi nok tilknytte oss partnere for å gjennomføre henting og leveranser.

Hvor stor andel av Widerøes omsetning som kommer fra frakt vil ikke selskapet ut med.

– Men vi har ambisjoner om å øke omsetningen fra frakt betydelig, sier han.

– I dette prosjektet er skalerbarhet viktig, både med tanke på fremtidig volum og fremtidige destinasjoner vi kan ekspandere til i fremtiden. Vi har også lagt planer for den dagen det ikke er nok kapasitet med de passasjerflyene vi har i flåten, fortsetter han.

Lone forteller at Widerøe har kapasitet til å ta imot mer frakt enn i dag, og at den ledige kapasiteten varierer avhengig av hvilken rute og hvilket tidspunkt man ser på.

– Men systemene våre har stor fleksibilitet til å utnytte den ledige kapasiteten som er.

Ettersom mange nettbutikklagre befinner seg på det sentrale østlandsområdet vil det blir «en viss» ubalanse i lastflyten.

– Men hvis det er netthandelaktører i Nord-Norge som ønsker å nå et nasjonalt marked, skal vi selvfølgelig gjøre vårt for å støtte det, sier han.

