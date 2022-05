Aktor mener Vollvik planla ompakking av munnbind forut for leveransen

BERGEN (E24): Flere bedrifter drev med ompakking av Idar Vollviks munnbind da politiet aksjonerte mot dem i september 2020.

Konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim (t.h.) og politiadvokat Sigrid Sulland legger frem beviser i form av munnbind, kartonger og esker i Hordaland tingrett.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres...

Natt til 19. august 2020 fikk Idar Vollvik et stort parti med ikke-medisinske munnbind levert hjem til sin adresse i Bergen.

Da mener påtalemyndighetene at Vollvik allerede hadde rigget seg til for å pakke og merke om munnbindene, slik at de fremstod som medisinske, før de ble klare for salg.

– Vollvik var i stor grad selv involvert i å kjøre ut munnbindene til bedriftene for ompakking. Han kjørte også ut og hentet de ferdigpakkede eskene, sier aktor Silje Alsaker Solheim i sitt innledningsforedrag i Hordaland tingrett tirsdag.

Det var en 16 år gammel jente som arbeidet i en av bedriftene som varslet politiet om ompakkingen av munnbind.

Påtalemyndighetene viste frem munnbind-pakker av flere slag i den første dagen av rettssaken mot Idar Vollvik.

I rettsalen sitter forretningsmannen Idar Vollvik, tiltalt for å ha pakket om og feilmerket minst 700.000 munnbind.

Han svarte i retten tirsdag nok en gang nei på om han erkjenner straffskyld.

Vollvik uttalte tidlig etter at saken ble rullet opp at årsaken til ompakking av munnbind var at kartongene hadde fått vannskader.

Politiet mener på sin side altså at Vollvik hadde planlagt dette lenge.

Reagerte og tipset politiet

Solheim opplyste i retten at de mener Vollvik forut for leveringen av de kinesiske munnbindene, hadde engasjert flere selskaper for ompakking av munnbind.

Det var snakk om bemanningsselskaper og vekstbedrifter, sier Solheim.

– Oppdraget og instruksen til ompakking og ommerking, blant annet direkte fra Vollvik selv, var at munnbindene skulle fjernes fra originalemballasjen, at originalemballasje og følgeskriv som beskrev dem som ikke-medisinske skulle fjernes, og at munnbindene skulle pakkes om til ny emballasje.

En ung ansatt ved en av disse partnerbedriftene reagerte imidlertid på oppgaven.

16-åringen gjorde egne undersøkelser om munnbind, ifølge aktor, og kontaktet deretter politiet.

– Det ble gjennomført avhør av vitnet samme dag. Hun hadde med seg et eksemplar av esken munnbindene kom i, og et eksemplar av eskene det var instruert å pakke om til.

Dette var bare noen få dager før politiet gikk til aksjon, kommer det frem i retten.

– Da politiet aksjonerte pågikk ompakking av munnbind ved alle lokasjoner som politiet aksjonerte ved. En del munnbind var pakket om, en del holdt på, og en del var ferdig ompakket og allerede på vei til kunder, sier Solheim.

Nekter straffskyld

1. september 2020 ble Vollvik pågrepet og siktet av politiet etter lov om medisinsk utstyr.

Påtalemyndigheten mener forretningsmannen har pakket om, forsøkt pakke om eller feilmerket minst 700.000 munnbind. Målet skal ifølge politiet ha vært å få dem til å fremstå som medisinske munnbind.

Idar Vollvik har nektet straffskyld og hele veien gitt uttrykk for at det skyldtes en misforståelse.

Vollvik erkjente i 2020 å ha pakket om munnbindene, men nektet fortsatt straffskyld.

Risikerer fengsel

Vollvik gjorde forrige uke det klart overfor E24 at verken han eller advokat Dyngeland ønsker å uttale seg før eller underveis i hovedforhandlingen.

Dyngeland har imidlertid bekreftet at Vollvik ikke har endret sitt syn på tiltalen.

Ifølge tiltalen skal Vollvik ha:

Fjernet følgeskriv fra munnbindene som merket dem som «non-medical».

Flyttet munnbindene over i emballasje som var merket slik at de fremsto som medisinske.

Ikke hatt riktig eller komplett merking for samsvarserklæring, CE-merking, produsent eller holdbarhetsdato.

Seriegründeren risikerer bøter eller fengsel i inntil to år dersom han blir dømt.