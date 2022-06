Rekordhøyt våpensalg til omstridt VM-vertsland

VM-landet Qatar kjøpte norske våpen for 812 millioner kroner i fjor. Det er det nest største våpensalget til Midtøsten i norsk historie.

Det norske missilsystemet NASAMS er svært populært verden rundt. Her er det utstilt på Festningsplassen i Oslo.

I 2021 solgte Norge militært materiell til en verdi av 6,3 milliarder kroner. Det viser eksportkontrollmeldingen, som kom fredag.

Det er en nedgang fra det historisk høye nivået på 6,7 milliarder året før.

Norge skiller mellom A- og B-materiell. I første gruppe inngår våpen og ammunisjon. B-materiell er annet militært materiell. A-materiell utgjør størstedelen av eksporten fra Norge. I 2021 solgte norske produsenter våpen og ammunisjon for 4,8 milliarder kroner.

En stor andel av kjøpene kom fra det oljerike diktaturet Qatar. De mottok A-materiell tilsvarende 812 millioner kroner. Totalt kjøpte de militært materiell for 924 milliarder kroner.

Det er den høyeste summen noe land i Midtøsten har fått kjøpe våpen for fra Norge. Og det slutter sannsynligvis ikke der.

Blant annet har Kongsberg Gruppen en kontrakt med Qatar på 15 milliarder kroner fordelt over åtte år.

– Ikke bare fotballen som må dra lasset

Halvparten av varene Qatar fikk kjøpe, er i kategorien «Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter». Norske produsenter bistår også landet i å bygge opp en sterkere marine.

I november og desember i år skal Qatar være vertsnasjon for verdensmesterskapet i fotball. FIFA har møtt kraftig motstand for dette, blant annet fordi Qatar er et absolutt monarki som er kjent for flere menneskerettighetsbrudd. I februar i fjor kunne The Guardian avsløre at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden landet fikk utnevnelsen.

I Norge gikk det en stor debatt i fjor om hvorvidt Norge burde boikotte mesterskapet.

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli ble én av pådriverne for boikott da han så hvordan migrantarbeiderne ble behandlet. Han mener Stortinget og regjeringen bør dra sammen med idretten for å påvirke Qatar.

– Hvis vi har en formening om hvordan et samfunn skal se ut må vi gjøre det vi kan for å dra i den retningen. Dette er et bevis på at det ikke bare er fotballen som bør dra lasset.

– Må stanse våpeneksport til diktaturer

Også leder i Changemaker, Naja Amanda Lynge Møretrø, reagerer på at Norge tjener penger på diktaturet.

– Gjennom de siste årene har Norge gjentatte ganger kritisert Qatar for brudd på menneskerettighetene i forbindelse med fotball-VM. Da er det hårreisende at vi håvet inn nesten 1 milliard kroner på å selge bomber, raketter og annet krigsmateriell til det samme landet i 2021, sier hun.

Utenriksdepartementet trekker selv frem at de skal vurdere «en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter» når de gir tillatelse til å selge våpen.

Møretrø mener dette ikke er tatt hensyn til når Norge sa ja til å eksportere våpen til Qatar.

– Konsekvensene av dagens våpeneksportpolitikk er at Norge selger mer krigsmateriell til autoritære regimer, bygger en industri som er avhengig av menneskerettighetsverstinger og legitimerer undertrykkelse, sier hun.

Viktig med robust industri

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier i en pressemelding at eksport er viktig for at forsvarsindustrien skal være levedyktig.

– En robust norsk forsvarsindustri er avgjørende for vår forsvarsevne og beredskap, og skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet, sier hun.

Huitfeldt understreker i en epost via kommunikasjonsrådgiver at til tross for enkelte forbedringer er menneskerettssituasjonen i Qatar kritikkverdig.

– Dette har Norge tatt opp med Qatar en rekke ganger, skriver hun.

Hun påpeker også at luftvernsystemene som ble solgt til Qatar i fjor «ikke er egnet til å drive intern undertrykking».

Departementet peker i sin pressemelding på at flere land har fått avslag på søknad om å kjøpe militært materiell fra Norge. Blant dem er De forente arabiske emirater, Kina, Russland og Saudi-Arabia.

I første versjon av denne artikkelen skrev vi at dette var historiens største våpensalg til Midtøsten. Det stemmer ikke. Det skjedde i 2017, da Norge solgte våpen for 1,5 mrd til Oman. Qatar-kjøpene er altså de nest største.