Michelin Nordic Guide 2021: Disse restaurantene får stjerner

Mandag kveld deles det ut nye Michelin-stjerner til restauranter i Norden.

I kveld deles de gjeve Michelin-stjernene ut.

Under utdelingen av én stjerne, er det ingen nye til Norge. Det er derimot delt ut fire til Danmark, fire til Sverige og én til Finland.

Maaemo i Oslo får derimot utdelt en Sustainability Award, også kjent som en «Green star».

– Jeg er utrolig stolt. Som restaurant er det vårt ansvar å ta bevisste valg for planeten. Dette er noe vi jobber med hver dag, så jeg er veldig stolt, sier Maaemo-sjef Esben Holmboe Bang smilende fra scenen.

Maaemo-sjef Esben Holmboe Bang på den røde løperen i Stavanger. Vis mer

Den norske sommelieren Henrik Dahl Jahnsen som jobber på restaurant Speilsalen i Trondheim, får også en spesialpris, nemlig The Sommelier Award.

– Wow, det er fantastisk. Når vi jobber med vin, jobber vi med å skape den perfekte kombinasjonen. Maten må være bra, men hvis du kan legge drikke til det, kan du løfte det hele til en ny opplevelse, sier Jahnsen via video.

Jahnsen startet karrieren som ryddehjelp på Bølgen og Moi i Kristiansand, som 15-åring. Jobben var en konfirmasjonsgave. Allerede som 23-åring vant han NM for vinkelnere.

VGs restaurantanmelder Mathias Steinbru stiller seg positiv til sommelier-prisen:

– I tider hvor servitører, vinkelnere og hovmestre er en knappet i hele bransjen, er en slik pris svært velkommen. Kanskje det kan hjelpe på rekrutteringen at man kan bli kåret til best, også her i Norge, i sterk konkurranse fra resten av Norden, sier Steinbru.

Utsatt prisutdeling

Utdelingen skulle egentlig ha funnet sted i februar, men ble først flyttet til mai på grunn av nedstengingen, for så å bli utsatt til i kveld.

Dette ville ifølge Michelin selv gi teamene som vurderer restaurantene mer tid til å gjøre sine valg, «med samme relevans, seriøsitet og konsistens som tidligere år».

Skuespiller Line Verndal leder showet, og selve arrangementet finner sted i Stavanger konserthus.

GUIDE MICHELIN: Den første Michelin-guiden kom i 1900. Den ble produsert på initiativ av dekkprodusenten Michelin og formålet var å vise bilister rundt på veiene, med informasjon om overnattings- og spisesteder og servicestasjoner, og dermed gjøre det lettere å bruke bilen som transportmiddel.

I 1926 innførte de en stjerne for å markere at maten på et sted var særlig god. To og tre stjerner kom til i årene etterpå.

I dag betyr én stjerne at det er en «eksepsjonelt bra restaurant i sin kategori», to stjerner betyr at den er «verdt en omvei», mens tre stjerner at restauranten er «verdt en reise i seg selv».

Restaurantene besøkes av anonyme inspektører en eller flere ganger over en periode på flere måneder. Inspektørene har ofte utdannelse og erfaring fra restaurant- eller hotellskoler.

I 2015 kom historiens første nordiske Michelin-guide: «Guide Michelin Nordic Countries».

I tillegg til stjernene deles det også ut Bib Gourmand – en utmerkelse for restauranter som serverer god mat til rimelige priser. Det deles også ut Plate Michelin. Vis mer

Under forrige utdeling av nordiske stjerner i februar 2020 falt det et stjernedryss over norske restauranter. Maaemo ble da stående uten stjerner, ettersom de på det tidspunktet ikke hadde åpnet restauranten i nye lokaler.

På forhånd har ekspertene i år spådd at Maaemo trolig får tilbake sine tre stjerner, samtidig som det åpnes for at À L’aise på Majorstuen og restaurant Rest nå endelig skal få sin første stjerne.

Blant andre steder som blir nevnt er Kvitnes gård, Schlägergården og flere stjerner til både Stavangers Re-naa og Speilsalen i Trondheim.