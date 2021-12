Frykter konsekvenser av nye tiltak: - I praksis en nedstenging

Permitteringer, stengte dører og fortvilelse. Dette er konsekvensene av regjeringens nye koronatiltak, skal vi tro næringslivet selv.

Lars Roalkvam er daglig leder påQuality Airport Hotel på Sola. Han mener regjeringens tiltakspakke i praksis er en nedstenging. Vis mer

Ingen nedstenging av samfunnet, men inngripende tiltak. Dette var budskapet fra regjeringen under pressekonferansen tirsdag kveld.

Gjenåpningsfesten fra oktober står igjen som et vagt minne når vi igjen må belage oss på strenge tiltak frem til nyttår. Nå venter næringslivet nye permitteringer og en usikker førjulstid.

– Det stemmer ikke det politikerne sier om at de ikke stenger ned. Det er det som kommer til å skje.

– De sier de kommer med en rekke tiltak, men i praksis stenger de ned bransjen vår.

– Ganske lei og fortvilet

Dette sier daglig leder av Quality Airport Hotel på Sola, Lars Roalkvam. Han mener politikerne sender ut en signaleffekt om at det ikke er trygt å møtes. Selv om bransjen har lagt til rette for nettopp dette.

– Vi har hatt seks kvelder med i snitt 700 gjester med juleshow. Ingen har sagt at de har fått smitte som følge av dette. Vi har lagt til rette for trygge og gode arrangementer for våre gjester. Så igjen straffes denne bransjen brutalt, hevder han.

Han tror gjestene er flinke til å tenke seg om før de drar på tilstelninger. I samarbeid med arrangør er det ingenting i veien for å avholde samlinger trygt, mener han.

– Når man leser i mediene om smitte på julebord så forstår jeg at man kan bli skeptisk. Men jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger fra våre gjester om smitte. Jeg tror våre gjester har vært sitt ansvar bevisst, slik som vi også har vært. De kommer ikke om de er syke og de oppfører seg pent, påpeker Roalkvam.

Etter regjeringens pressekonferanse tirsdag renner det inn med avbestillinger på både julebord og hotellrom. En trist situasjon for en bransje som så vidt har kommet seg opp igjen.

– Jeg begynner å bli ganske lei og fortvilet. Politikerne må slutte å snakke. De må vise hva de gikk til valg på, om at det er vanlige folks tur. Gjør noe med det, sier Roalkvam

– Vår bransje er en lavtlønnet bransje. Det er ikke våre folk som har en bachelor og en master i bagasjen når de kommer, legger han til.

Han forteller at det ikke enda er sendt ut permitteringsvarsler. Men frykter likevel at det blir nødvendig.

– Hvilken bransje klarer seg hvis 80 prosent av inntektene forsvinner over natten? Jeg bare spør, avslutter Roalkvam

Nå er han lei av politikernes snakk. Vis mer

Tiltak for arrangement og uteliv: Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Alkohol kan kun serveres ved bordene.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.

Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst. Vis mer

Etterspør koronasertifikat

Også utelivsbransjen frykter konsekvensene av tiltakene som innføres natt til torsdag.

Arne Joakimsen i Herlige Stavanger peker særlig på skjenkestoppen og enmetersregelen som et stort hinder for næringen.

– Det betyr at barer, puber og nattklubber vil nesten ikke ha drift. De blir nødt til å stenge, dessverre, sier han.

Arne Joakimsen i Herlige Stavanger mener tiltakene i praksis betyr en nedstenging av bransjen. Vis mer

Nå forventer han effektiv lønnskompensasjon for å redde mest mulig av en bransje som igjen tvinges i kne.

– Konsekvensene for vår bransje, som igjen rammes hardt, er store. Jeg tenker på alle medarbeidere i bransjen som går en usikker fremtid i møte, forteller Joakimsen.

Han er enig med Roalkvam. Dette minner mer om en nedstenging. Han etterspør nå koronasertifikat for å kunne tillate flest mulig gjester.

Det samme gjør administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge.

– Vi skulle hatt utbredt bruk av koronasertifikat. Man må selvfølgelig kjenne omikron-varianten, da. Da får det bare være slik at de som ikke er vaksinerte blir utestengt. Der får vi bare være beinharde. Vi bør bruke sertifikatene så lenge det er litt nyttig, sier Minge.

Han ser stygt på følgene de nye reglene vil ha for næringslivet. Han har stor forståelse for synspunktene til både Joakimsen og Roalkvam.

– Dette er helt drepende for næringen. Vi vet at det nå vil komme et ras av permitteringer. Det som er livsfarlig nå er at de faller ut i ledighet, sier Minge.

– For mange hadde det vært bedre med et påbud om å stenge, for det er det de i praksis har fått, avslutter han.

Kynisk

En tredje næring som også frykter kroken på døren de kommende ukene er event-bransjen.

Janette Haukland er daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen. Hun mener regjeringens pressekonferanse tirsdag gir uttrykk for en viss kynisme.

– De reglene som kom tirsdag betyr i praksis at vi må stenge ned bransjen, men uten noen kompensasjon. Regjeringen sikrer seg ved å si at man kan arrangere med tiltakene som er lagt, og at det ikke er en nedstengning, men for vår bransje blir det slik, forteller Haukland.

Janette Haukland er daglig leder i Sponsor- og Eventforeningen. Hun mener regjeringens tiltak er preget av kynisme. Vis mer

Eventbransjen preges av sesongarbeid. Julebordssesongen og arrangementer i den forbindelse er blant næringens viktigste inntektskilder. Nå forsvinner det. Likevel kompenseres de ikke likt som resten av næringslivet.

– Inngangsbilletten til næringslivets kompensasjonsordning, som vi er i, har veldig liten treffsikkerhet for vår bransje. Dette fordi vi driver sesong- og prosjektbasert arbeid. Kompensasjonsordningene tar bare høyde for en måned om gangen. Dette kan da treffe veldig tilfeldig og uheldig, mener Haukland.

– Det gikk ikke inn hos den forrige regjeringen, og det ser ikke ut til å ha kommet frem til denne heller, legger hun til.

Også hun mener det hadde vært bedre å få påbud om å stenge ned.

For å forhindre et skred at stengte dører og permitteringer jobbes det nå intensivt for å lande en løsning som kan sikre en viss drift.

Sentralt i denne prosessen står blant annet NHO. Regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland er fornøyd med regjeringens kompensasjonsordning. Likevel trengs også en lønnsstøtteordning.

– Utelivsbransjen har akkurat fått på plass folk igjen. De har jobbet knallhardt. Men det som venter nå er nye permitteringsvarsler. Hvis ikke disse ordningene kommer så frykter jeg høye permitteringstall, sier Grindland.

Hun mener disse ordningene ikke kan la vente på seg. Til det har bransjen ikke nok tid.

– Avlyste julebord og arrangementer gir et dramatisk omsetningsfall for mange bedrifter. Dette må skje fort, avslutter hun.