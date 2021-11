Power snur: Ansatte med tariffavtale vil motta bonus

Etter kritikk og en «lengre, intern prosess» velger Power nå å avslutte praksisen med at fagorganiserte ansatte ikke får være en del av kjedens bonusordning.

FÅR BONUS: Power-ansatte i butikker som har inngått tariffavtale. Dette er et ilustrasjonsfoto. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Det var i slutten av august at E24 skrev om hvordan varehus i Power-kjeden som har fagorganisert seg med tariffavtale, ikke får være en del av kjedens bonusordning.

Både Elkjøp og Power fikk sterk kritikk etter E24s saker om praksisen. Elkjøp var først ute med å snu, mens Power tidlig i oktober sa de ville ta en vurdering.

Nå snur også Power, og endringene innebærer at ansatte i butikker med tariffavtale vil motta bonus, og ansatte i butikker med grunnlønn og bonus, vil nå få såkalt UB-tillegg (tillegg for ubekvem arbeidstid).

– Det er viktig for meg å presisere at alle våre ansatte allerede har en fastlønn som er høyere enn normal tariff. Når vi nå på toppen av dette legger på UB-tillegget for ikke-organiserte butikker og bonus for våre organiserte butikker, vil Power fortsette å lønne helt i toppsjiktet i detaljhandelen, og det er vi stolte av, sier konserndirektøren Anders Nilsen.

Power-sjefen har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Administrerende direktør i Power, Anders Nilsen Vis mer

«Blodig urettferdig»

Endringene vil tre i kraft fra 1. desember. Selskapet skriver i pressemeldingen at lønnsordningene kommer etter en «lengre, intern prosess i selskapet».

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes kalte praksisen «skammelig» til E24. Mens Rødt leder Bjørnar Moxnes sa:

– Om denne forskjellsbehandlingen ikke er ulovlig fra før, bør den bli det.

Internt har Power-sjef Anders Nilsen kommunisert at de uorganiserte varehusene får «den klart beste avtalen». Det er ikke aktuelt å la tariff-ansatte få bonusene som øvrige ansatte har, fastslo Power-sjefen i samme melding.

En ansatt kalte praksisen «blodig urettferdig». En annen svarte at ansatte som velger tariffavtale bør respekteres.

Vil koste et «stort millionbeløp»

Konsernsjefen sa i et E24-intervju at at det ville kostet Power et «stort millionbeløp» dersom tariff-butikkene også skulle få bonus, og påpekte at disse kontraktene blant annet gir rett på ulempetillegg, som øvrige ansatte ikke fikk før kjeden nå valgte å snu.

Utdrag fra Power-kjedens «Champion Bonusavtale 2021». Vis mer

Power har tidligere operert med både månedsbonuser og årsbonuser. Disse har blitt utbetalt til ansatte dersom konkrete salgsmål oppnås. Ingen av bonusene har blitt gitt til ansatte i tariff-organiserte varehus.

Konsernsjefen sier videre i meldingen at de selv oppfatter at organisasjonsfriheten og lønnsfriheten står sterkt hos kjeden.

– Likevel ønsker vi ikke at de diskusjonene vi har sett i media i det siste skal skape uro eller usikkerhet blant våre ansatte.