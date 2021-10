Baconpakkene blir tynnere – prisen holder seg: Coop skylder på Gilde

Stjernebacon fra Gilde har gått ned i vekt fra 160 gram til 120 gram. Prisen har imidlertid økt med nesten 8 prosent.

En pakke Stjernebacon fra Gilde har gått ned 25 prosent i vekt, mens kiloprisen samtidig har økt med 7,9 prosent.

Det viser tilfeldige stikkprøver på Coop Prix-butikker i Oslo. Endringen har skjedd i løpet av oktober.

Prisen for 120 gram på Coop Prix var satt til 33,90 kroner, ned fra 41,90 kroner for den tidligere 160-gramspakken. Kiloprisen har dermed økt fra 261,8 kroner til 282,5 kroner.

Det skjer idet prisene på matvarer generelt er varslet å øke dramatisk den neste tiden.

Bilder E24 har fått tilsendt viser at Stjernebacon-pakkene i løpet av oktober har gått fra å veie 160 gram, via 140 gram, til nå å inneholde kun 120 gram bacon.

Ifølge Nettavisen kostet 160 gram Stjernebacon 32,60 kroner på Coop Extra i januar i år. Nå koster 120 gram 33,90 kroner, viser E24s stikkprøver.

På en Kiwi-butikk i Oslo koster en tilsvarende pakke 24,30 kroner, mens på en Rema 1000 koster den 28,60 kroner.

Økte priser på vei

Forrige helg varslet Orkla i et intervju med Dagens Næringsliv at råvareprisene har steget opp mot 70 prosent, og at matvarene dermed også kommer til å øke i pris.

Prisøkningen på kassalappen kan få virkning i prisjusteringen som vanligvis gjøres over nyttår, fikk DN opplyst.

Men noen av prisøkningene ser ut til å være ute i butikkene allerede. Grepet med å minke innholdet i pakningen samtidig som prisen holdes fast, kalles på engelsk «shrinkflation» («krympflasjon»), ifølge The Guardian.

Dette er nå en aktuell problemstilling i Storbritannia, hvor forbrukerne opplever økte matvarepriser på toppen av en pågående forsyningskrise.

Potetgull-pakker, mozzarellaost og vaskepulver er blant produktene som nå veier mindre, men koster det samme i Storbritannia, ifølge avisen.

Forbrukerrådet: Sjekk kilopris

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet ønsker ikke å gå inn spesifikt på eksempelet Stjernebacon, men understreker i stedet viktigheten av at forbrukerne sjekker prisen på det de kjøper.

– Dette er nok et bevis på at du må se etter vektprisen og ikke stykkprisen, for den kan gå opp og ned, sier han.

– Det skal merkes hva kiloprisen er, og det er det du skal sammenligne.

Kasland påpeker at vekten på en vare kan variere, og at det avhenger av mer enn pris – noen ganger går det på etterspørsel.

– Så det finnes jo andre variabler enn kun å «lure» forbrukeren. Men det kan også skje fordi forbrukeren ikke passer godt nok på kilo- eller literprisene. Så klarer de å få penger ut av det. Så det finnes begge deler, sier Kasland.

– Men «bottom line» er at forbrukerne må være prisbevisste og sjekke kilo- og literpris. Det er det man skal sammenligne.

Kasland oppfordrer forbrukere som oppdager slike prisøkninger om å oppsøke butikkens konkurrenter.

– Når du ser at sånne ting skjer så går du til konkurrenten. Det er som i bankmarkedet, eller alle markeder, det er utrolig viktig at man er en bevisst forbruker. Lojalitet innenfor disse markedene vil til syvende og sist gå ut over forbruker, sier han.

– Ikke Coop som beriker seg

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop forklarer at den relative prisøkningen kommer fra produsenten av Stjernebacon.

– Bakgrunnen for endringen er at Gilde, som er leverandør av Stjernebacon, har fjernet 160 gram-pakken og erstattet den med en 120 grams pakke, samtidig har de økt kiloprisen inn til oss, skriver Kristiansen i en e-post.

– Hva vil dere si til påstander om at dette er «krympflasjon»?

– Det spørsmålet må rettes til Gilde, vi gjør det vi kan for å holde prisene så lave som mulig samtidig som vi er opptatt av å ha forpakninger som kundene ønsker. Fra vår side var det ikke noe ønske om å redusere pakningsstørrelsen fra 160 til 120 gram, sier Kristiansen.

– Hvem tjener på denne endringen?

– Vi kommenterer aldri innkjøpsprisene våre, men det er ikke Coop som beriker seg på denne endringen.

Det er Nortura som eier merkevaren Gilde.

– Vi har endret til 120 gram for å treffe bedre på vekt i forhold til konkurrerende produkter. Når det gjelder forbrukerpris i butikk, settes den helt og holdent av dagligvarekjedene, skriver senior markedssjef Bente Avseth-Bakke i Nortura i en e-post til E24.

– Men Coop sier at Gilde har økt kiloprisen inn til dem. Stemmer dette? Og er dette en form for «krympflasjon»?

– I tillegg til at vi har sett på konkurrerende produkter er også en faktor at i det underliggende markedet er det mangel på råvare, skriver Avseth-Bakke.