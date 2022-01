Elon Musk ut mot Biden: – Er ikke i stand til å si ordet Tesla

President Joe Biden roser Ford og GMs elbilproduksjon, men Tesla blir utelatt. Det får Elon Musk til å reagere.

Tesla ble ikke nevnt da president Joe Biden la frem sine elbilmål. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Av ukjente årsaker er ikke presidenten i stand til å si ordet Tesla, skriver Elon Musk på Twitter søndag kveld.

Dette er en av flere kritiske meldinger Tesla-sjefen har skrevet om president Joe Biden den siste uken.

Det hele startet i fjor høst, da presidenten la frem sin infrastrukturpakke «build back better».

En del av denne pakken er viet til fornybar transport, og et av målene er at halvparten av salget av nye biler i USA skal være elbiler innen 2030.

Målet ble lagt frem på en presentasjon i Det hvite hus i fjor. Her var tre store bilprodusenter til stede: GM, Ford Motor og Chrysler-eier Stellantis, ifølge CNBC. De tre bilprodusentene er også nevnt i Det hvite hus’ egen uttalelse om pakken.

Men Tesla ble ikke nevnt.

– Starter med T

Denne uken har Biden lagt ut en video på Twitter, der han figurerer sammen med styrelederen for GM. Temaet var fremtiden for elbilproduksjonen i USA – og GMs virksomhet i Michigan.

– Jeg mente det da jeg sa at fremtiden kommer til å bli skapt her i USA. Selskaper som GM og Ford bygger flere elektriske kjøretøy her hjemme enn noen gang før, skriver Biden i meldingen.

Musk svarte med å stave navnet til selskapet sitt:

– Starter med en T, slutter med en A, ESL i midten, skriver Tesla-sjefen.

Tesla-sjefen fulgte opp med følgende melding:

– Biden er en fuktig sokkedukke i menneskelig form.

Ikke fagorganisert

Da Det hvite hus i fjor høst ble spurt om hvorfor Tesla ikke ble inkludert, svarte pressesekretær Jen Psaki at GM, Ford og Stellantis er «de tre største arbeidsgiverne i United Auto Workers», ifølge New York Post.

Ifølge Reuters la hun også til:

– Jeg skal la dere trekke deres egne konklusjoner.

Flere har tolket dette som en indikasjon på at Tesla ikke fikk være med fordi de ansatte ikke er med i fagorganisasjonen.

Elon Musk uttalte seg om saken under en paneldiskusjon på en konferanse i Beverly Hills i september:

– De nevnte ikke Tesla en eneste gang og berømmet GM og Ford for å lede elbilrevolusjonen. Høres det kanskje litt partisk ut? sa Musk, ifølge Reuters.

– Ikke den vennligste administrasjonen, ser ut til å være kontrollert av fagforeninger, la han til.