Petter Stordalen om coronakrasjen: – Et stort svart hull

I løpet av april tapte Petter Stordalen og hans hotellselskap 450 millioner kroner. Det forteller han i «Lindmo» på NRK.

«VÅT AV SVETTE»: Petter Stordalen forteller i NRKs «Lindmo» at han våknet om natten våt av svette da han skjønte alvoret av coronaepidemien. Vis mer Julia Naglestad / NRK

Publisert: Oppdatert: 1. mai 2020 07:41 , Publisert: 1. mai 2020 07:06

Petter Stordalens hotellkjede, Nordic Choice, har permittert minst 7.500 ansatte i Norden.

Denne uken er han en av gjestene hos Anne Lindmo på NRK.

Han forteller om tiden før Norge iverksatte de sterkeste tiltakene i fredstid for å hanskes med coronasmitten. Stordalen hadde nettopp vært i banken og presentert formidable resultater; det desidert beste året på 25 år, men raskt begynte han å forstå omfanget av coronaviruset.

Dagen etter måtte han ringe banken igjen – han måtte be om mer penger.

– Jeg ser da inn i et stort svart hull av alt det som så så bra ut.

Deretter fulgte en uke han aldri vil oppleve igjen, sier han i programmet. Han våknet om natten, våt av svette. Hele reiselivsbransjen tok en helomvending og til tross for alle stresstester og krisevurderinger Stordalen hadde gjort, kunne han ikke se dette komme.

Stordalen sitter nå med 10 milliarder i gjeld. Når Anne Lindmo spør han om dette, om han ikke skulle vært foruten noe av denne gjelden, svarer han:

– Sittende her, akkurat nå, skulle jeg gjerne vært uten gjeld, men du bygger ikke et selskap eller sånn virksomhet uten at du også låner penger i banken.

I løpet av april har Stordalen tapt 450 millioner kroner, ifølge han selv. Nesten 8000 av hans ansatte er permitterte. Tidligere i april fortalte Stordalen til VG at reiselivsbransjen nå står nesten helt uten inntekter og har store kostnader.

– Vår bransje er rammet av både reiserestriksjoner, av forbud mot møteplasser og konferanser, forbud mot skjenking og restauranter. Vi er først og fremst preget gjennom at vi har måttet gå til det drastiske grepet å permittere og si opp folk. Det er tøft for mange, og en situasjon vi på alle måter ønsker å komme ut av.

Når han forteller Lindmo om hva han skal gjøre videre for å håndtere krisen, handler det stort sett om å få butikken opp å gå, om å få tilbake de permitterte ansatte. For det finnes forsatt noe positivitet i Stordalen. Han tror ikke verden skal gå under riktig ennå.

– Så må du bare bestemme deg for å tenke at det ikke er pessimistene som bygger dette landet, det er optimistene.

18. mars publiserte Stordalen en video på Instagram. Der sier han blant annet:

«Dette er uten tvil den mest ekstreme og alvorlige situasjonen reiselivsbransjen har opplevd gjennom historien og uten tvil den mest alvorlige situasjonen jeg har opplevd som forretningsmann».

I en e-post til VG tidligere i april skrev han at de har snudd alle steiner og kuttet de kostnadene de kan, men at de til slutt var nødt til å permittere ansatte.

– Men i hotellbransjen utgjør personalkost over en tredjedel av kostnadene våre, og derfor er det dessverre et helt nødvendig grep for å sikre at selskapet står seg gjennom denne situasjonen.

– Det paradoksale her er at permitteringene er helt nødvendig for å sikre at de samme menneskene skal ha en jobb å komme tilbake til når verden vender tilbake til normalen.