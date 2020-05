Grensehandelen kraftig rammet av coronakrisen

Harryhandelen stupte med 2,5 milliarder kroner i første kvartal.

STENGTE GRENSER: Samme dag som grensene stengte var det halv pris på flere varer på Nordby Shoppingsenter. Vis mer Vidar Ruud

Publisert: 26. mai 2020

De ferske tallene fra SSB viser det største fallet i grensehandelsstatistikken som er målt noen gang.

I første kvartal endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner, ifølge statistikken. Det er en nedgang på 57 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019.

– Dette er imidlertid et større fall enn man kunne forvente, ettersom grensehandel først ble frarådet fra siste halvdel av mars, står det i rapporten fra SSB.

Grensen til Sverige ble stengt 16. mars, og det har i perioden ikke vært mulig å dra over grensen. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og reiserådet gjelder til og med 20. august.

Samtidig sier rådgiver Jarle Kvile at det kan være noen av respondentene som muligens har kviet seg for å oppgi faktiske turer over grensen foretatt i mars.

Største årlige fall i siden målingene startet

Fra 2. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020 brukte nordmenn 13,8 milliarder kroner på grensehandel. Det er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med perioden før. Det tilsvarer 2,5 milliarder kroner.

– Det er fire år siden sist gang grensehandelen var på tilsvarende nivå. Det er særlig det lave handlebeløpet i 1. kvartal 2020 som trekker perioden ned. Fallet på 15 prosent i firekvartalsperioden er det største fallet siden SSB startet å måle grensehandel tilbake i 2004, sier Kvile.

Mindre beløp per tur

Fra 2. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020 gjennomførte nordmenn 8,7 millioner dagsturer, en nedgang på 100.000 fra perioden før.

Det gjennomsnittlige handelsbeløpet per tur falt fra 1.889 kroner til 1.592 kroner.

Dermed brukte vi i gjennomsnitt 296 kroner mindre per tur enn i perioden før.