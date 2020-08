Color Line skjerper inn etter smitteutbruddet på Hurtigruten

Men rederiet er ikke bekymret for at folk nå skal bli redde for å bruke skipene deres.

Fra og med søndag har Color Line skjerpet inn smittevern-kravene overfor egen besetning.

Frem til nå har de praktisert et krav om at eksempelvis artister og andre som bidrar med underholdning skal gjennom 10 dagers karantene i Norge før de går på.

Dette gjelder nå for alt av sjøfolk dersom de kommer fra «røde soner», forteller konserndirektør Helge Otto Mathisen.

– For oss gjelder det i hovedsak for Portugal og potensielt noe i Sverige, sier han.

De midlertidige endringene kommer som følge av smitteutbruddet på Hurtigruten. Hittil har 35 besetningsmedlemmer og seks passasjerer testet positivt etter to seilaser med skipet Roald Amundsen, ifølge NTB.

Mandag avlyste Hurtigruten alle seilaser inntil videre med ekspedisjonsskipene Roald Amundsen, Fridtjof Nansen og Spitsbergen.

Konserndirektør i Color Line, Helge Otto Mathisen, er ikke redd for at folk blir redde for å reise med rederiets ferger som følge av smitteutbruddet på Hurtigruten. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Tror folk ser forskjellene

Regjeringen strammet mandag inn på cruisetrafikken i Norge, og skip med over 100 personer ikke får gå i land i Norge. Dette gjelder ikke fergetrafikk.

Mathisen er ikke bekymret for at utbruddet på Hurtigruten skal få store negative konsekvenser for Color Lines virksomhet.

– Det er betydelige forskjeller på oss og Hurtigruten. De tilbyr cruise, vi går i fast rutetrafikk. Og så er vi et norsk selskap med hovedsakelig norske ansatte som seiler under norsk flagg og forholder oss til norske restriksjoner. Vi har noen svensker og portugisere i besetningen, men under 50 totalt, sier han.

– Men vet folk flest dette?

– Jeg tror man skiller veldig godt mellom mer nyttetrafikk og ren cruise. Men så klart, denne saken er ikke positiv og det er synd å si. Vi skal ha respekt for smitteverntiltakene når vi nå har fått lov av norske myndigheter å ha trafikk.

Dette poengterte også regjeringen under pressekonferansen.

Politietterforskning

Mandag sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i en melding at deres foreløpige vurdering viser at det har vært svikt i flere av selskapets interne prosedyrer.

Som følge av opplysningene som har kommet frem om smitteutbruddet har politiet åpnet sak mot rederiet.

Sentralt for etterforskingen vil være å avklare om Hurtigruten eller ansvarlige personer om bord på skipet hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 da de ankom Tromsø havn fredag 31. juli.

