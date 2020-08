Regjeringen strammer inn for cruisetrafikk

Regjeringen gjør en midlertidig innstramming av cruisetrafikken i to uker etter coronasmitten på Hurtigruten. – Tilliten til Hurtigruten er svekket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helseminister Bent Høie reagerer kraftig på at Hurtigruten ikke delte smitteomfanget tidligere, og mener tilliten til selskapet har blitt svekket. Vis mer Hurtigruten

Publisert: Oppdatert: 3. august 2020 16:52 , Publisert: 3. august 2020 16:10

– Regjeringen har bestemt at vi strammer midlertidig inn for cruisetrafikken for å stoppe coronasmitte, sier Bent Høie (H) på en pressekonferanse mandag.

I alt 41 personer, hvorav fem passasjerer og 36 av besetningen, har fått påvist coronasmitte etter to seilaser med Hurtigruten-skipet Roald Amundsen siden 17. juli.

– Det har selvfølgelig bakgrunn i situasjonen på Hurtigruten, og måten det er håndtert på, sier Bent Høie (H) på en pressekonferanse mandag.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) innførte restriksjoner for cruisetrafikken på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Vis mer Annika Byrde / NTB Scanpix

– Hurtigrutens tillit er svekket

– Situasjonen på Hurtigruten viser det vi har sagt om at coronaviruset ikke er over, og vi er nå dessverre kommet til et punkt hvor myndighetene må stramme inn igjen, sier Høie.

Høie reagerer kraftig på at Hurtigruten ikke ønsket å dele smitteomfanget bredt da Hadsel Kommune tidligere denne uken vil sende ut pressemelding om at innbyggerne deres var smittet om bord, ifølge VG.

– Jeg fikk senere beskjed om at de ville bare sende ut informasjon til passasjerene, men ikke legge ut nettsak. Jeg fikk fredag beskjed om at de verken hadde gjort det ene eller det andre. Det overrasker meg, sier Høie.

Han mener tilliten til Hurtigruten er svekket som følge av smitteutbruddet.

– Jeg tror vi må si at tilliten er svekket i denne situasjonen. Hurtigruten har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne opp igjen for denne typen aktivitet og derfor er det synd at vi har kommet i denne situasjonen, fordi dette er en viktig del av norsk næringsliv, sier helseministeren.

Gjelder kun cruisetrafikk

Innstrammingen vil vare i minst 14 dager, og vil kun gjelde cruisetrafikk over 100 personer, og ikke annen skipstrafikk og ferjer i ordinær rutetrafikk, som også omfatter Kielferjen.

De midlertidige reglene vil bety at muligheten for å gå i land av mannskap og passasjerer på cruiseskip med over 100 passasjerer og ansatte strammes inn. Ingen nye cruisereiser får seile de neste to ukene.

– Hvis skipet hadde personer om bord ved oppstart som omfattes av karantene eller det er mistanke om smitte om bord skal alle testes før de får gå i land i Norge, sier Høie.

Pågående cruise som er godkjent og har startet opp får gjennomføre reisen, men de får ikke gå i land i Norge.

– Vi må se om det er behov for å endre retningslinjene. Vi må se om rederiene forholder seg til de retningslinjene er som er i dag, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

