Løsning i boks for fire Maribel-hoteller

Asmund Haares hotelleiendomsselskap, Host Hoteleiendom AS, overtar fire norske Maribel-hoteller.

Det er funnet løsning for videre drift av fire Maribel-hoteller, deriblant Grims Grenka. Vis mer Gard Michaelsen

Publisert: Oppdatert: 27. juli 2020 17:13 , Publisert: 27. juli 2020 15:22

– I helgen ble det inngått avtale med Host Hoteleiendom AS. De overtar driften av First Hotel Millennium, First Hotel Grims Grenka, First Hotel Breiseth og First Hotel Atlantica, forteller bostyrer Egil Hatling.

Host Hoteleiendom AS overtar driften av de fire hotellene førstkommende torsdag klokken 12. Frem til nevnte tidspunkt fortsetter boet driften av hotellene.

I tillegg sikrer avtalen videre drift for ytterligere 34 hoteller i Sverige og Danmark, opplyser konserndirektør Anders Moe i Flying Elephant, som eier Host, i en e-post.

– Selv om utviklingen til Maribel og den endelige konkursen i konsernet var en stor skuffelse for oss, er vårt fokus nå rettet fremover. Vi har noen av Skandinavias flotteste hotelleiendommer, og jobber på spreng for å etablere best mulig drift på våre egne hoteller, skriver Moe.

Uten løsning for to hoteller

Det jobbes samtidig fortsatt med å få på plass en permanent løsning for videre drift av First Hotel Bergen Marin og First Hotel Victoria på Hamar. Inntil videre driftes de to hotellene av boet, opplyser bostyrer Hatling.

– Når tid er en løsning på plass for disse to hotellene?

– Som sagt før jobber vi hardt for å få på plass en løsning her også. Det er ikke meningen at boet skal drive hotell i lang tid, svarer han.

First Hotel & Suites Oslo West ble tidligere i bobehandlingen tilbakegitt til gårdeier.

Ønsket ikke å kommentere

Hotellkonsernet Maribel ble etablert like før nyttår 2018 da hotellgründer Asmund Haare og hans kjede First Hotels slo seg sammen med drifts- og hotellutviklingsselskapet Belvar, som gjennom et samarbeid med Vastint Hospitality har inngått avtale om å utvikle nye hoteller i Europa for amerikanske Marriott.

Haare eier 33,3 prosent av Maribel-konsernet. Resten er eid av Belvar-eierne Rune Firing og Mads Jacobsen.

Da E24 kontaktet Haare onsdag i forrige uke for å høre om han var interessert i boet, ønsket han imidlertid ikke å uttale seg.

– Det er ikke min oppgave å kommentere det, det er bostyrers oppgave, sa han til E24.

Nå er det derimot klart at Host Hoteleiendom AS, som kontrolleres av Haare, overtar driften.

