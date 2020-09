Farmasiet-sjefen reagerer på Vollvik-utsagn

I et intervju med E24 fredag fortalte Idar Vollvik at han erkjenner å ha pakket om munnbind, men ikke straffskyld. Årsaken til det forklarer han er at «alle» pakker om munnbind.

Nettapotek-sjefen Hans Kristian Furuseth i Farmasiet kjenner ikke igjen påstanden om at «alle» apoteker pakker om munnbindpakker fra produsentene Vis mer NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 7. september 2020 16:42 , Publisert: 7. september 2020 16:21

Vollvik forteller til E24 at munnbindene de fikk inn kommer i esker på 2.000, og at de pakkes om til mindre forpakninger.

Det får sjefen i nettapoteket Farmasiet, Hans Kristian Furuseth, til å reagere.

– Det gjør ikke vi i Farmasiet, forteller Furuseth.

– Vi hadde aldri åpnet pakker med munnbind, og videre solgt disse til våre kunder. Våre leverandører ville heller ikke gjort dette.

Enhetsleder i Legemiddelverket, Tove Jahr, påpeker at det er forskjell på ommerking og ompakking.

– Ommerking som fører til at produktene blir feilmerket er det klart alvorligste. Det betyr at utstyret utgir seg for å være noe det ikke er, noe som rokker ved tilliten til medisinsk utstyr og sikkerheten til brukerne, sier Jahr til Bergens Tidende.

Hun forteller også at Legemiddelverket har aldri tidligere sett eksempler på slik feilmerking av medisinske munnbind i Norge.

Les også Forsvarer: Idar Vollvik erkjenner at munnbind er pakket om

Pakker om munnbind kun i mangelsituasjoner

Fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen, forteller at under visse situasjoner må også apoteker pakke om munnbind, men da under strenge regler.

– I starten av pandemien, og i perioder der det var mangel på munnbind, har man i apotektradisjon delt opp 50-pakkene med munnbind til mindre pakker. Dette kaller vi anbrudd, noe som er standard praksis for legemidler i mangelsituasjoner, forteller Andresen til E24.

Ved anbrudd er det pålagt at det er riktig merking på de nye pakkene, inkludert bruksanvisning og samme informasjon som det var på originalpakkene.

– I apotekene har flere gjort anbrudd for å møte forespørselen på munnbind når det har vært mangel. Da har man også fulgt de gitte reglene som følger med anbrudd, sier hun.

Fagdirektøren forteller derimot at det ikke er vanlig at man rasjonerer munnbind eller bryter opp pakkene når det ikke er mangelsituasjoner.

– Apotekkjedene ville aldri tatt imot 1.000 munnbind, og brutt disse opp til pakker på 50, for eksempel.

I starten av coronautbruddet var det flere apoteker som rasjonerte munnbindpakkene, og lagde nye pakker som inneholdt 10 munnbind. Dette er det ikke lenger behov for.

– Nå er det flere leverandører som også tilbyr munnbind i mindre forpakninger. Jeg har snakket med apotekkjedene, og mange har allerede fått disse mindre pakningene i butikk, eller så er de på vei inn.

Les også Legemiddelverket gir Idar Vollviks selskaper omsetningsforbud

Vollvik ble tirsdag morgen forrige uke pågrepet og siktet av politiet etter lov om medisinsk utstyr. Han ble onsdag kveld løslatt etter å ha sittet i lange avhør.

Politiet har tidligere bekreftet at de mistenker at Vollvik har merket og pakket om munnbind i Norge. Dette ble onsdag ettermiddag bekreftet av Vollviks forsvarer Einar Råen.

Her kan du lese mer om Vollvik-saken Munnbind Idar Vollvik Apotek Koronaviruset