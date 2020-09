Idar Vollvik: – Jeg føler meg overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro

Idar Vollvik kommenterer for første gang siktelsen mot han.

3. september 2020

– Jeg føler meg overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro.

Det skriver seriegründer Idar Vollvik i en pressemelding med tittelen «en feil vi skal lære av».

Vollvik ble tirsdag morgen pågrepet og siktet av politiet etter lov om medisinsk utstyr. Han ble onsdag kveld løslatt etter å ha sittet i lange avhør.

Han skriver tirsdag at de 19. august i år mottok et parti med munnbind, hvor de hadde bestilt type 1-munnbind, og ble fakturert for type 1-munnbind, men at de muligens ikke har mottatt det de har bestilt. Disse har også blitt solgt videre som type 1, ifølge Vollvik.

Videre forklarer han at disse nå er til testing for å finne ut om de er sivile eller medisinske munnbind.

Politiet har tidligere bekreftet at de mistenker at Vollvik har merket og pakket om munnbind i Norge. Vollviks forsvarer bekreftet onsdag at munnbind har blitt pakket om.

– Noen av kartongene hadde vannskader, noe som første til at vi pakket om munnbindene i nye esker, skriver Vollvik om den nevnte forsendelsen.

Han opplyser også at enkelte kunder ønsker mindre forpakninger, hvor de har lid inn folk til å hjelpe med å pakke munnbind. Han understreker også at ompakking er en del av det daglige når man driver med lagerhåndtering.

– Vi har i ettertid lært at vi må være mer presise i denne merkingen mht. lot-nr. datostempling osv. og vi tar full kritikk for at vi ikke har vært nøye nok her! skriver Vollvik.

Vil fortsatt bistå politiet

– Politiet har etter mitt skjønn gjort en grundig jobb med å komme til bunns i de faktiske omstendighetene rundt den aktuelle leveransen og vårt videresalg av denne, skriver Vollvik.

– Vi har og kommer fortsatt til å bistå dem med alle nødvendige opplysninger etter beste evne. Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett foretok feil merking av kartongene, skriver Vollvik som altså er overbevist om at den videre etterforskningen vil vise at de har handlet i god tro.

