De superrike nær tredoblet inntektene i fjor: – Det er horribelt

Tromsøs rikeste økte inntektene med 50 prosent i fjor, mens Norges superrike mangedoblet inntektene.

«HORRIBELT»: Kontormedarbeider Mai-Elin Johansen i Tromsø tjente 420.000 kroner brutto i fjor, og reagerer kraftig på at de rikeste i Tromsø og Norge fikk kraftig økning i inntektene i fjor.

De aller rikeste i Norge økte inntektene kraftig i fjor. Norges 1000 rikeste nær tredoblet inntektene i fjor.

De tusen rikeste hadde i snitt en årsinntekt på 12 millioner kroner i 2020, og 32 millioner kroner i snitt i fjor.

Dermed økte inntektene i snitt med 20 millioner kroner hver for de 1000 rikeste i Norge, opp 175 prosent fra året før.

– Det er horribelt, sier kontormedarbeider Mai-Elin Johansen (49).

Hun hadde i fjor en inntekt på 356.000 kroner etter fradrag. Det er den vanligste inntekten for folk i Tromsø.

iTromsø har undersøkt formue og inntekt til de tusen personene med størst formue i Norge i fjor.

Den vanlige inntekten for disse, såkalt median inntekt, var på fem millioner kroner i 2020 og 16 millioner kroner i 2021.

Det gir en tredobling i inntekten på et år.

– Vi er ikke fattige. Vi klarer oss akkurat. Det går så vidt rundt. Mens de som klarer seg veldig godt, får mye mere enn vanlige folk, sier Johansen.

Sjekk topplista for de superrike sine økte inntekter her:

NR NAVN FORMUE 2021 INNTEKT 2020 INNTEKT 2021 ENDRING INNTEKT 1 GUSTAV MAGNAR WITZØE 19 797 mill 212 mill 1 208 mill 996 mill 2 BJØRN RUNE GJELSTEN 2 179 mill 0 mill 584 mill 584 mill 3 ELSE HELENE SUNDT 4 031 mill 2 mill 504 mill 502 mill 4 ODD REITAN 6 212 mill 98 mill 524 mill 426 mill 5 KRISTOFFER DANIEL NORAMBUENA 611 mill 66 mill 484 mill 418 mill 6 KARL JOHAN LIER 157 mill 3 mill 371 mill 368 mill 7 OLE ROBERT REITAN 4 766 mill 163 mill 503 mill 340 mill 8 MAGNUS REITAN 4 870 mill 167 mill 501 mill 335 mill 9 KJELL BLAKSETH 163 mill 18 mill 350 mill 333 mill 10 EDGAR HAUGEN 3 500 mill 112 mill 431 mill 318 mill 11 THAGE PATRIK THOMAS HILDE 197 mill 4 mill 282 mill 278 mill 12 SIGURD MARIUS SKAUGEN 296 mill 0 mill 272 mill 272 mill 13 ALEKSANDER LEONARD LARSEN 1 134 mill 1 mill 259 mill 258 mill 14 EINAR SKAUGEN 258 mill 0 mill 251 mill 251 mill 15 ERIK CHRISTIAN MUST 2 560 mill 0 mill 250 mill 250 mill 16 IWAN KNUDSEN 1 823 mill 19 mill 268 mill 249 mill 17 TOR ØIVIND FJELD 2 545 mill 103 mill 352 mill 249 mill 18 INGE HARALD BERG 1 704 mill 0 mill 244 mill 244 mill 19 KATHARINA ANDRESEN 4 912 mill 0 mill 239 mill 239 mill 20 HARALD BUGGE 341 mill 5 mill 237 mill 232 mill 21 TORBJØRN OLSVIK 57 mill 7 mill 184 mill 178 mill 22 MARGRETE NAGELL-ERICHSEN 543 mill 12 mill 185 mill 173 mill 23 VIDAR LINDBERG 139 mill 17 mill 182 mill 166 mill 24 TERJE SKJØLBERG 56 mill 2 mill 163 mill 162 mill 25 SUSANNE AUD NAGELL-ERICHSEN 563 mill 17 mill 166 mill 149 mill 26 STEINAR AUNE 63 mill 8 mill 152 mill 144 mill 27 ERIK ARTHUR LYNNE 152 mill 61 mill 205 mill 144 mill 28 GERHARD ALSAKER 1 642 mill 75 mill 213 mill 138 mill 29 ANDERS MISUND 2 327 mill 6 mill 132 mill 126 mill 30 ULF JOHAN RIEBER 451 mill 5 mill 129 mill 125 mill 31 NIKOLAI ASTRUP 353 mill 8 mill 131 mill 124 mill 32 KNUT MOLAUG 68 mill 2 mill 122 mill 120 mill 33 NILS ØVERAAS 407 mill 7 mill 127 mill 120 mill 34 HANS MUSTAD 110 mill 2 mill 119 mill 118 mill 35 KARL JOHNNY HERSVIK 55 mill 13 mill 130 mill 116 mill 36 JOSTEIN KALSHEIM 40 mill 3 mill 118 mill 115 mill 37 FREDRIK EKEN 151 mill 0 mill 113 mill 113 mill 38 CATO FRODE SÆLID 80 mill 0 mill 111 mill 111 mill 39 MARTINUS BRANDAL 196 mill 134 mill 245 mill 111 mill 40 SVEIN NIKOLAI HELLING 381 mill 15 mill 123 mill 108 mill 41 EIVIND HARALDSSØN ASTRUP 341 mill 9 mill 117 mill 108 mill 42 ELLEN RAAHOLT 339 mill 36 mill 143 mill 107 mill 43 JOAKIM VARNER 670 mill 22 mill 128 mill 106 mill 44 HANS PETER JEBSEN 368 mill 1 mill 107 mill 106 mill 45 MORTEN ANDRESEN 40 mill 3 mill 108 mill 105 mill 46 JONAS LINDGREN 115 mill 3 mill 106 mill 102 mill 47 ARVE REE 132 mill 12 mill 114 mill 101 mill 48 HÅVARD HAUKELAND 132 mill 4 mill 105 mill 101 mill 49 GRO ANITA KLUNGTVEIT 47 mill 2 mill 103 mill 101 mill 50 HARALD ASTRUP 370 mill 40 mill 140 mill 100 mill 51 ANDERS PEDERSEN 108 mill 2 mill 102 mill 100 mill 52 VIBEKE RIVELSRUD 712 mill 1 mill 101 mill 99 mill 53 TORLEIF AHLSAND 228 mill 3 mill 102 mill 99 mill 54 HELGE OLSEN 46 mill 6 mill 103 mill 97 mill 55 MATS VIKSE 94 mill 6 mill 103 mill 97 mill 56 TORBJØRN EVENSEN 66 mill 2 mill 97 mill 96 mill 57 JAN TELLEF THORLEIFSSON 189 mill 12 mill 106 mill 94 mill 58 BJØRN STRAY 145 mill 16 mill 109 mill 93 mill 59 ANNA TERESA KLAVENESS 535 mill 9 mill 101 mill 92 mill 60 BENT MATHIAS SKISAKER 24 mill 9 mill 101 mill 92 mill 61 CHRISTIAN ANDERSEN 196 mill 13 mill 104 mill 91 mill 62 ASLAK LIE 43 mill 5 mill 93 mill 88 mill 63 JONE GJERDE 33 mill 17 mill 104 mill 88 mill 64 GEIR HARALD HANSEN 360 mill 0 mill 86 mill 86 mill 65 EGIL STENSHAGEN 697 mill 36 mill 119 mill 84 mill 66 BROR SIGURD BRAATHEN 163 mill 13 mill 96 mill 83 mill 67 KARINA NAGELL-ERICHSEN 533 mill 19 mill 102 mill 83 mill 68 MICHAEL TRESCHOW 1 252 mill 0 mill 83 mill 83 mill 69 ÅGE THORESEN 1 712 mill 43 mill 126 mill 82 mill 70 KRISTINE EDLE OLSEN 183 mill 1 mill 83 mill 82 mill 71 NILS OLE FLADHUS 133 mill 2 mill 84 mill 82 mill 72 ERIK BAKKEJORD 320 mill 23 mill 103 mill 80 mill 73 TORKELL EIDE 147 mill 153 mill 231 mill 78 mill 74 DAVID SØNSTEBØ 914 mill 0 mill 75 mill 75 mill 75 OLAV RUNE HOVE 77 mill 3 mill 78 mill 75 mill 76 JAN MAGNE LUNDE 60 mill 2 mill 77 mill 74 mill 77 JONAS GUSTAF RAMM 523 mill 52 mill 125 mill 73 mill 78 PER GUNNAR MELAND 226 mill 21 mill 93 mill 73 mill 79 GUNVOR JORUNN RØED 81 mill 0 mill 73 mill 73 mill 80 JON CHRISTIAN BRYNILDSEN 181 mill 12 mill 85 mill 72 mill 81 MICHAEL ANDREW AARON 41 mill 18 mill 90 mill 72 mill 82 LARS GRINDE 78 mill 32 mill 104 mill 72 mill 83 TOM KRISTIANSEN 74 mill 13 mill 84 mill 71 mill 84 TORE ODFJELL 1 190 mill 16 mill 86 mill 70 mill 85 GEIR BERGHEIM 494 mill 6 mill 76 mill 70 mill 86 TOR KRISTIAN GYLAND 36 mill 2 mill 72 mill 70 mill 87 MARIUS NERBYE 179 mill 3 mill 71 mill 69 mill 88 HÅVARD HALLÅS 29 mill 2 mill 71 mill 69 mill 89 HALLVARD THORESEN 92 mill 8 mill 76 mill 68 mill 90 JOHAN FREDRIK ØHMAN 231 mill 2 mill 69 mill 67 mill 91 OLE MORTEN HALVORSEN 408 mill 3 mill 70 mill 67 mill 92 STÅLE LINDGREN 305 mill 9 mill 76 mill 67 mill 93 KARI STAUTLAND 219 mill 1 mill 66 mill 65 mill 94 OLE KRISTOFFER VEDAL 185 mill 34 mill 99 mill 65 mill 95 PREBEN ELLINGSEN 231 mill 1 mill 66 mill 65 mill 96 OSCAR LEANDER JOHANSEN 129 mill 6 mill 70 mill 64 mill 97 SEBASTIAN SAMUEL SAMUELSEN 408 mill 4 mill 67 mill 63 mill 98 KRISTIN BEVRENG 982 mill 30 mill 92 mill 63 mill 99 MARTE CHRISTINE THORESEN 112 mill 5 mill 67 mill 62 mill 100 AGNES ELISABETH MELLBYE 1 269 mill 5 mill 67 mill 62 mill

Store forskjeller

Tromsøs 52.650 skattebetalere fikk rundt 15.000 kroner i økte inntekter i fjor, fire prosent opp fra året før. De aller rikeste i Tromsø og Norge fikk mye mer, viser iTromsøs undersøkelse av de siste årenes skattelister.

Den rikeste prosenten med størst formue i Tromsø teller 527 personer. De økte i snitt inntekten sin med 770.000 kroner i fjor. Inntekten til de aller rikeste i byen økte like mye som to vanlige årsinntekter for tromsøværinger.

– Det er helt bak mål. Jeg skulle gjerne hatt en krone til. Vi er ikke fattige, men så mye som prisene stiger nå, så begrenser det hva vi kan gjøre. Vi blir skadelidende, sier Johansen.

Bonus og utbytte

De aller rikeste i Tromsø økte inntekten med 50 prosent i fjor, opp fra 1,2 til 1,8 millioner kroner i snitt inntekt. De aller rikeste har fire ganger så høy inntekt som vanlig inntekt i byen, og fikk over 30 ganger høyere økning i inntekten enn vanlige tromsøværinger i fjor.

– Det er urettferdig. Jeg har jobbet på kontor i 14 år og får ikke høyere lønn, sier Johansen, som har en bruttolønn på 420.000 kroner.

Se lista over de med størst formue med størst økning i inntekt

NR Navn Poststed Formue Inntekt 2020 Inntekt 2021 Endring inntekt Endring % 1 LARS ARNE LILAND TROMSØ 24 mill 1 mill 26 mill 26 mill 3921 % 2 HÅVARD STRAND TROMSØ 199 mill 3 mill 25 mill 22 mill 731 % 3 ROAR DONS TROMSØ 389 mill 16 mill 36 mill 20 mill 124 % 4 TOR HARALD LINDRUPSEN TROMSØ 32 mill 12 mill 28 mill 16 mill 139 % 5 LIV ÅSE LINDRUPSEN TROMSØ 15 mill 12 mill 28 mill 16 mill 138 % 6 ANNAR JOHAN MYRVANG KVALØYSLETTA 19 mill 1 mill 16 mill 15 mill 1803 % 7 TOR ERLING ANDREASSEN TROMSØ 12 mill 1 mill 15 mill 14 mill 1521 % 8 EIRIK BLIX KVALØYA 9 mill 1 mill 15 mill 14 mill 1571 % 9 ANDREAS KRISTOFFER HANSEN TROMSØ 23 mill 2 mill 14 mill 12 mill 636 % 10 TOR-ARNE ANTONSEN TROMSDALEN 22 mill 0 mill 11 mill 11 mill 11 BENTE HØGSTAD TROMSØ 14 mill 1 mill 10 mill 10 mill 1210 % 12 KRISTIAN HØYDAL TROMSDALEN 20 mill 3 mill 12 mill 9 mill 340 % 13 KNUT MAGNE WILHELMSEN KVALØYSLETTA 15 mill 2 mill 11 mill 9 mill 490 % 14 CHRISTIAN OVERVAAG TROMSØ 31 mill 2 mill 10 mill 9 mill 480 % 15 GUNNAR RØRSTAD TROMSØ 38 mill 1 mill 9 mill 8 mill 516 % 16 BØRRE ANDRE LYSVOLL TROMSØ 38 mill 1 mill 8 mill 7 mill 552 % 17 INGER KAROLINE KLO TROMSØ 56 mill 1 mill 8 mill 7 mill 610 % 18 ODD-TERJE ELDE TROMSØ 33 mill 2 mill 8 mill 6 mill 294 % 19 KETIL ARNESEN TROMSØ 30 mill 3 mill 9 mill 6 mill 200 % 20 KARI MARIE AAGAARD TROMSØ 40 mill 3 mill 9 mill 6 mill 220 % 21 FRANK RIISE KROKELVDALEN 15 mill 2 mill 8 mill 6 mill 253 % 22 RAGNAR HANSEN TROMSDALEN 13 mill 1 mill 7 mill 6 mill 768 % 23 VEGAR WANG TROMSØ 11 mill 3 mill 9 mill 6 mill 168 % 24 HUGO MATRE TROMSØ 20 mill 0 mill 6 mill 6 mill 25 STIG ENOKSEN KVALØYA 20 mill 1 mill 6 mill 5 mill 514 % 26 HANS ERIK HANSEN KVALØYA 54 mill 2 mill 7 mill 5 mill 278 % 27 TRULS MØLMANN KVALØYSLETTA 15 mill 1 mill 6 mill 5 mill 850 % 28 ROY HELGE LARSEN KVALØYSLETTA 12 mill 1 mill 6 mill 5 mill 772 % 29 BJØRN CATO TRAASDAHL TROMSØ 89 mill 1 mill 6 mill 5 mill 676 % 30 TUVA BARLINDHAUG TROMSØ 22 mill 0 mill 5 mill 5 mill 31 UNN KRISTIN ENOKSEN TROMSØ 16 mill 1 mill 5 mill 5 mill 953 % 32 JOHN-OSKAR NYVOLL TROMSØ 84 mill 6 mill 11 mill 5 mill 78 % 33 STEIN TORE FREDRIK GUSTAVSEN TROMSØ 16 mill 1 mill 5 mill 5 mill 595 % 34 INGVILD DAHL TOMASJORD 107 mill 4 mill 9 mill 4 mill 111 % 35 HANS HENRIK LINNET TROMSØ 17 mill 1 mill 5 mill 4 mill 486 % 36 GUNNAR WILHELMSEN TROMSØ 99 mill 1 mill 5 mill 4 mill 588 % 37 LAILA PEDERSEN TROMSØ 15 mill 1 mill 5 mill 4 mill 824 % 38 BENGT FRODE HANSEN KVALØYA 43 mill 9 mill 13 mill 4 mill 45 % 39 MAGNE HENNING OLLI TROMSØ 34 mill 3 mill 7 mill 4 mill 150 % 40 ANNE HELEN HANSEN TROMSDALEN 32 mill 2 mill 6 mill 4 mill 241 % 41 JOHN BARLINDHAUG TROMSØ 30 mill 3 mill 7 mill 4 mill 129 % 42 TERJE ØYSTEIN JAKOBSEN TROMSDALEN 35 mill 2 mill 6 mill 4 mill 232 % 43 HÅKON SKADSEM KVALØYA 14 mill 1 mill 5 mill 4 mill 481 % 44 ØYSTEIN BALTESKARD KVALØYSLETTA 43 mill 1 mill 5 mill 4 mill 300 % 45 IVAR AUSTAD TROMSØ 156 mill 8 mill 12 mill 4 mill 47 % 46 KJETIL KRÆMER TROMSØ 44 mill 5 mill 8 mill 4 mill 76 % 47 OLA AMUNDSGÅRD TROMSØ 40 mill 4 mill 7 mill 4 mill 93 % 48 KJELL ARVID KRÆMER TROMSØ 48 mill 2 mill 5 mill 3 mill 191 % 49 ESPEN JOHNSEN TROMSØ 20 mill 2 mill 6 mill 3 mill 150 % 50 MORTEN KRÆMER TROMSØ 47 mill 3 mill 6 mill 3 mill 109 % 51 AGNAR VILHELM JOHANSEN KVALØYSLETTA 11 mill 1 mill 5 mill 3 mill 257 % 52 JAN MAGNAR LEINEBØ TROMSØ 47 mill 1 mill 4 mill 3 mill 521 % 53 PER INGVART ARONSEN TROMSØ 26 mill 1 mill 4 mill 3 mill 275 % 54 FREDD-JARLE WILSGÅRD TROMSØ 80 mill 1 mill 4 mill 3 mill 341 % 55 VEGARD MONSEN KROKELVDALEN 41 mill 1 mill 4 mill 3 mill 336 % 56 STEINAR DAGFINN SØRENSEN TROMSØ 18 mill 1 mill 4 mill 3 mill 281 % 57 SVEIN MORTEN SØRENSEN TROMSØ 21 mill 3 mill 6 mill 3 mill 99 % 58 ROLF SELJELID TROMSØ 11 mill 1 mill 4 mill 3 mill 396 % 59 MORTEN WALTHINSEN TROMSØ 30 mill 1 mill 4 mill 3 mill 216 % 60 ODD KARL BERTHEUSSEN KROKELVDALEN 9 mill 0 mill 3 mill 3 mill 61 GEIR FLADSETH TROMSØ 16 mill 0 mill 3 mill 3 mill 62 SISSEL DITLEFSEN TROMSØ 49 mill 2 mill 5 mill 2 mill 107 % 63 CECILIE HÆSTAD TROMSØ 40 mill 5 mill 7 mill 2 mill 48 % 64 GAUTE MONSEN KVALØYA 37 mill 1 mill 4 mill 2 mill 195 % 65 ELIN MANIN KROKELVDALEN 13 mill 1 mill 3 mill 2 mill 225 % 66 HÅKON OTTAR JENTOFT ROBERTSEN KVALØYA 11 mill 1 mill 3 mill 2 mill 393 % 67 INGER LISE HØGSTAD TROMSØ 14 mill 1 mill 3 mill 2 mill 414 % 68 MIKAEL BONES TROMSØ 17 mill 1 mill 3 mill 2 mill 320 % 69 KARL HELMER PETTERSEN TROMSØ 9 mill 2 mill 4 mill 2 mill 121 % 70 EIVIND ECKHOFF TROMSØ 18 mill 1 mill 3 mill 2 mill 165 % 71 SEBASTIAN WILLIAM BERG TROMSØ 21 mill 0 mill 2 mill 2 mill 72 SUSANNE HELÈN BERG TROMSØ 15 mill 0 mill 2 mill 2 mill 73 BJØRN EDVART KRISTIANSEN TROMSØ 13 mill 3 mill 5 mill 2 mill 60 % 74 EIRIK MONSEN KVALØYA 39 mill 1 mill 3 mill 2 mill 166 % 75 MONA ABELSEN TROMSØ 18 mill 1 mill 3 mill 2 mill 136 % 76 REIDAR ERNSTSEN TROMSDALEN 10 mill 2 mill 3 mill 2 mill 109 % 77 ODDVAR SIGVARD ANTONSEN KVALØYA 67 mill 1 mill 3 mill 2 mill 133 % 78 ESBEN HOLM TROMSØ 24 mill 1 mill 3 mill 2 mill 194 % 79 ASBJØRN SJURSNES KROKELVDALEN 11 mill 1 mill 3 mill 2 mill 144 % 80 TOR ARNE JAKOBSEN TROMSDALEN 28 mill 0 mill 2 mill 2 mill 81 HENRY ODD SLETTEN TROMSØ 10 mill 1 mill 3 mill 2 mill 159 % 82 RENNART GUTTORM JAKOBSEN TROMSØ 14 mill 1 mill 3 mill 2 mill 121 % 83 PÅL EINAR EILERTSEN TROMSØ 24 mill 1 mill 3 mill 2 mill 114 % 84 INGER LISE REKVE TROMSØ 20 mill 1 mill 3 mill 2 mill 145 % 85 BJØRG CHRISTINA HALDORSEN TROMSØ 11 mill 1 mill 2 mill 2 mill 204 % 86 CECILIE ERICA DRECHSLER TROMSØ 49 mill 2 mill 3 mill 2 mill 84 % 87 JARLE ALDOR JOHANSEN TROMSDALEN 17 mill 1 mill 2 mill 2 mill 201 % 88 ÅSHILD GJERTSEN KVALØYA 11 mill 1 mill 3 mill 1 mill 100 % 89 VEGARD HARILA TROMSØ 28 mill 0 mill 1 mill 1 mill 90 STEIN DITLEFSEN TROMSØ 27 mill 1 mill 2 mill 1 mill 142 % 91 TROND BØRRE NILSEN TROMSDALEN 26 mill 3 mill 4 mill 1 mill 54 % 92 STIG TORE RICHARDSEN KVALØYA 14 mill 4 mill 5 mill 1 mill 31 % 93 YNGVE LARSEN KROKELVDALEN 49 mill 5 mill 7 mill 1 mill 23 % 94 BJARNE ERIK MICHALSEN TROMSØ 29 mill 1 mill 2 mill 1 mill 125 % 95 STEIN WANG TROMSØ 16 mill 0 mill 2 mill 1 mill 96 JOHNNY CASPERSEN TROMSØ 28 mill 2 mill 3 mill 1 mill 63 % 97 JOHN HARALD HANSEN KVALØYA 12 mill 1 mill 2 mill 1 mill 160 % 98 TROND KRISTENSEN TROMSØ 10 mill 2 mill 3 mill 1 mill 75 % 99 ÅGE OLSEN TROMSØ 19 mill 1 mill 2 mill 1 mill 133 % 100 CHRISTIN HANSEN TROMSØ 56 mill 1 mill 2 mill 1 mill 145 %

Den kraftige økningen i inntekten for de aller rikeste kan skyldes at mange rike i fjor tok ekstra mye utbytte fra selskapene de eier. Utbytte er utdeling av penger fra et aksjeselskap til eierne. Utbytte føres som inntekt på skattelistene.

– Vi hadde et eksepsjonelt godt år i Perpetuum i fjor og det ble utbetalt gode utbytter og bonuser, sier John Barlindhaug.

Han doblet i fjor inntekten fra tre til syv millioner kroner. Den viktigste årsaken til økt inntekt var et utbytte fra familiens investeringsselskap JPB AS.

– De tre yngre eierne i selskapet var i en etableringsfase med bolig. Vi tok utbytte så de fikk etablere seg og kjøpe bolig, sier Barlindhaug, som er andre generasjon i selskapet.

MILLIONÆR OG UTVIKLER: John Barlindhaug er medeier og utviklingssjef i selskapet Perpetuum, og doblet inntekten sin i 2021 etter å ha fått bonus og utbytte.

Arv og investeringer

Tre generasjoner i familien Barlindhaug er inne blant den ene prosenten med størst formue i Tromsø. Pengene stammer fra bestefar, gründeren Johan Petter Barlindhaugs industrieventyr i nord.

Han etablerte flere selskaper, blant dem Consto og Barlindhaug AS, som i dag omsetter for over 10 milliarder kroner. Familien solgte seg ut for noen år siden og plasserte pengene i JBP AS. I dag er JPB blant de største investorene i suksessen Perpetuum AS.

I fjor overførte bestefar sine aksjer til sine tre barnebarn, som alle er i tjueårene. Gjennom utbytte har alle tre fått støtte til å kjøpe bolig.

– Aksjonærene i JPB skal ikke leve av utbytte, men er selvfølgelig privilegerte som har et sikkerhetsnett. For øvrig er JPB sitt fokus å reinvestere vår kapital i nordnorsk næringsliv, sier Barlindhaug.

John er andre generasjon Barlindhaug og forsknings- og prosjektsjef i avfallsselskapet Perpetuum. Selskapet fikk i fjor rekordhøy omsetning på 300 millioner kroner og en driftsmargin på 25 prosent.

– Perpetuum går veldig godt og vi får solide utbytter derfra, sier Barlindhaug.

Utbytter

Perpetuum overfører betydelige utbytter til eieren JBP, som i stor grad investerer pengene i oppstartsselskaper i nord.

– Johan Petter sitt fokus var å skape aktivitet i nord, og det fortsetter vi med. Vi ønsker å støtte selskaper som er plassert og eid i Nord-Norge, sier han.

Dette har selskapet både tapt og tjent penger på det. I tillegg har familien selv tatt ut 20 millioner kroner i utbytte.

– Når man tar utbytte, må man også ta ut ekstra utbytte for å betale utbytteskatt og formuesskatt, sier Barlindhaug.

UTBYTTE: John Barlindhaug i Tromsøs industrifamilie Barlindhaug tror mange selskaper tok ut ekstra utbytte i fjor, for å unngå økt utbytteskatt i år.

Utbyttefest

Eiere i selskaper har alltid tatt utbytte, og utbytte har alltid blitt ført som inntekt. Så hva er årsaken til at inntektene økte så kraftig for de rikeste i fjor?

Barlindhaug tror det skyldes at mange betalte ut ekstra mye utbytte i fjor, før utbytteskatten økte i år.

– Det var en solid økning i utbytteskatten fra 2022. Så mange selskaper vedtok økt utbytte rett før nyttår i fjor, med utbetaling i år, sier Barlindhaug.

I fjor høst vedtok Stortinget med rødgrønt flertall å øke formuesskatten og utbytteskatten. Økningen innebar 35.000 kroner i ekstra utbytteskatt for hver million kroner du tok ut i utbytte.

Flere skatterådgivere anbefalte da å ta ut utbytte i 2021, før økt skatt ble innført fra 2022. I artikkelen «Nyttige skattetips før nyttår» anbefaler formuesrådgiver André Lund Walker i konsulentselskapet Söderberg & Partners å ta «utbytte før nyttår».

«Det er hensiktsmessig å vedta dette utbytte i år i stedet for neste år, for å unngå økt utbytteskatt», skriver Walker i desember 2021. Og Barlindhaug tror mange fulgte slike råd i fjor.

– Det var mange som vedtok økt utbytte før nyttår, slik at de slapp økt skatt, sier Barlindhaug.

I høst økte regjeringen utbytteskatten ytterligere, opp til 38 prosent.

UTBYTTE: Eiendomsinvestor Roar Dons er Tromsøs rikeste mann, og fikk i fjor rekordhøy inntekt på 35 millioner kroner. Han mer enn doblet inntekten, fordi han tok ut høyt utbytte fra familieselskapet.

Tromsøtopper med rekordutbytte

Mange av Tromsøs aller rikeste mangedoblet inntektene i fjor, og flere av dem bekrefter at det skyldes rekordhøye utbytter i 2021.

Blant dem er Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP), som økte formuen til 100 millioner kroner og femdoblet inntekten fra én til fem millioner kroner.

– Å drive med næringseiendom er lukrativt. Jeg har tjent penger ved at jeg har vært villig til å ta risiko, sier Wilhelmsen, som eier eiendomsselskapet Triko AS.

Han forteller at inntekten økte fordi han tok utbytte for å betale formuesskatt for årene 2020 og 2021.

– Det er en skatt jeg betaler med glede. Jeg skal aldri flytte til Sveits, sier Wilhelmsen.

Tromsøs rikeste mann, Roar Dons, kom på inntektstoppen i Tromsø etter at han økte inntekten fra 16 til 35 millioner kroner. Også han bekrefter at dobling av inntekt skyldes stort utbytte.

– Jeg må ta ut penger for å betale skatt. Dette utbytte må føres som inntekt, sier Dons til iTromsø.

ORDFØRER: Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (AP) har 100 millioner kroner i formue og femdoblet inntekten i fjor, fordi han tok ut utbytte fra sitt eget firma.

Slik gjorde vi det

iTromsø har sammenlignet skattelistene for 2020 og 2021, for å se hvor store endringer rikfolk og folk flest har i inntekt og formue. Skatteetaten gir ikke ut personnummer til norske medier. Derfor har vi luket ut personer som kan forveksles med andre personer. Vi har kun sammenlignet skatteopplysninger for personer, som for årene 2020 og 2021 var registrert under samme postnummer, og som skattet til samme kommune begge årene. De som har flyttet eller som har endret navn vil ikke dukke opp i disse listene. Personer som døde i 2021 eller 2022, og personer som ikke skattet i 2020 er heller ikke med i oversikten. Til sammen blir 20 prosent av befolkningen ikke med på disse listene. For Tromsø har vi hentet ut en prosent av skattebetalerne som hadde høyest formue i år 2021. Vi har så regnet ut endring i inntekt og formue for disse 567 personene. Av disse med størst formue har vi også sortert ut de 100 med høyest endring i inntekt fra år 2020 til 2021. For Norge har vi hentet ut de 100.000 personene med størst formue i 2021. Deretter har vi analysert endring i inntekt og formue fra 2020 til 2021. Vi laget en liste over de 1000 personene med størst formue i 2021, og sorterte så ut fra disse 1000 de 100 personene som hadde størst økning i inntekt fra 2020 til 2021. Vis mer

Advarer mot forskjeller

Heller ikke Barlindhaug vurderer å flytte til Sveits. Han har ansvaret for forskning og utvikling i Perpetuum og har en doktorgrad i renseteknologi.

Nå jobber han videre med selskapets løsning for å håndtere farlig fluor-avfall kalt PFAS, en løsning som har gitt selskapet svært gode inntekter.

– Vi er verdensledende på å tilby miljøsikker behandling av miljøgiften PFAS, sier Barlindhaug.

Han er for å betale skatt, selv om økning i formuesskatt og utbytteskatt «er ganske mye til sammen». Han mener arveavgift er en bedre løsning enn formuesskatt.

– Arveavgiften virker utjevnende, og hindrer at rikdom går rett i arv. Vi må beholde mest mulig likhet i Norge. Det er viktig at det ikke blir for store forskjeller på folk, sier Barlindhaug.

– Det gir både et bedre samfunn og større konkurransekraft, legger han til.

Og det er Mai-Elin Johansen enig i. I fjor sluttet hun i kontorjobben, og har i år, snart 50 år gammel, tatt ny utdanning som medisinsk sekretær. Nå håper hun på høyere lønn i ny jobb.

Og så har hun nettopp solgt leilighet og kjøpt et slitt hus sammen med samboeren. Nå skal de pusse opp en hybel for å leie ut. Da får de litt bedre råd, sier hun.

– Vi gjør alt av oppussing selv, så da går det akkurat.