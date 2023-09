Panamakanalen: Skip betalte over 25 mill. for å snike i køen

Selskaper som vil komme raskere gjennom Panamakanalen, må bla opp store summer, oppgir det norske rederiet Avance Gas.

Det er lang kø for skip for å passere Panamakanalen, men man kan betale seg forbi det.

– Du kan slippe forbi køen, men det er utrolig dyrt, sa toppsjef Øystein Kalleklev i Avance Gas i forbindelse med selskapets resultatpresentasjon denne uken, skriver Bloomberg.

Kanalmyndigheten holder auksjoner for de som ønsker å komme foran i køen. Kalleklev sa at prisene har steget raskt.

– Når du legger til standardprisen, kommer du nærme tre millioner dollar å få skipene dine gjennom, sa han.

Les også Panamakanalen vil øke bomprisen

Prisene har ikke nådd nye høyder hittil i år, skriver kanalmyndigheten i en epost til Bloomberg. De høyeste byderne på auksjonene er ofte skip som frakter LNG (liquified natural gas), opplyser de videre.

Reduserte vannivåer som følge av tørke i Panama har lagt begrensninger på antall skip som kan slippe gjennom kanalen, noe som har drevet opp prisene, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Les også Global skipsfart setter nye klimamål

I kvartalsrapporten skriver Avance Gas, som er notert på Oslo Børs, om et annet selskap som bladde opp over 25 millioner kroner for å komme foran.

Betalingen kom oppå standardprisen på 400.000 dollar, eller over 4 millioner kroner, skriver selskapet.

Summene kom helt opp på 20 millioner kroner på auksjoner i november i fjor, ifølge kanalmyndigheten.