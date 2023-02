Obos-prisene steg syv prosent i Oslo: – Dette var mer enn forventet

Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo steg syv prosent fra desember til januar. På landsbasis gikk prisene opp 5,5 prosent.

Obos-statistikken omfatter registrerte kjøp og salg av over 90.000 boliger i Obos-tilknyttede borettslag.

Saken oppdateres ...

Onsdag publiserer Obos sin månedlige pris- og omsetningsstatistikk.

– Dette var mer enn forventet. Prisene pleier å stige i januar, men dette var mer enn vanlig, og må ses i lys av at OBOS-prisene falt over fire prosent i Oslo i desember, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

I Oslo steg prisene med syv prosent, og på landsbasis steg prisene med 5,5 prosent.

Videre viser tallene at:

I snitt har prisene i hovedstaden steget med 3,9 prosent i januar de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 1,5 prosent.

På landsbasis er prisene 1,1 prosent ned de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 76 335 kroner i Oslo-området i januar, og 65.579 kroner på landsbasis.

Fredag skal Eiendom Norge publiserer sine januar-tall.

Fall i desember

Fra november til desember falt prisene for brukte Obos-boliger i Oslo 4,2 prosent. På landsbasis var nedgangen 3,5 prosent.

Aktiviteten i boligmarkedet tok seg, ifølge Monsvold, kraftig opp i januar etter en laber desember. Antallet omsetninger i januar i år var også høyere enn i samme måned de to årene før.

– Dette kan tyde på at mange valgte å utsette leilighetskjøpet til over nyttår, i påvente av oppmykingen i utlånsforskriften. Den bidrar til at flere kan få låne mer enn før, sier Monsvold.

Endringen innebærer at bankene nå skal ta høyde for en renteøkning på minst 3 prosentpoeng, mot minst fem prosentpoeng tidligere. Samtidig må alle kunder tåle en rente på minst syv prosent for å få boliglån.

Tror ikke på fortsatt stigning

Monsvold tror ikke boligprisene vil fortsette å stige mye utover året:

– Selv om prisveksten ble frisk i januar, forventer vi at økte utlånsrenter, høye levekostnader og mange usolgte boliger vil dempe prisveksten fram mot sommeren, og at den blir svakere enn den pleier. Vi anslår at prisene ved utgangen av året vil være rundt to prosent lavere enn i desember 2022 på landsbasis. I Oslo tror vi på rundt tre prosent prisfall. Renteøkningen slår hardere i hovedstaden som følge av høye boligpriser og høy gjeld.

Hun sier at lav boligbygging og endringene av kravene til betjeningsevne i utlånsforskriften, bidrar til å dempe prisfallet noe. Det samme gjør høyere lønnsvekst og økt nettoinnvandring.

Monsvold tror prisene vil stabilisere seg når rentetoppen trolig nås i løpet av mars i år.

– Det er umulig å være sikker på utviklingen fremover, men vi tror prisene vil stige noe neste år hvis renten blir satt ned, slik Norges Bank anslår.

De regnet med prisstigning i januar, men ikke så mye som syv prosent.

– Meglerne våre rapporterer om stor aktivitet og mange som går på visninger. En del av budrundene er svært hektiske. Det kan virke som om endringene i utlånsforskriften har truffet. Vi håper og tror markedet vil stabiliserer seg utover våren, sier Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere.