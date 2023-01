Overraskende erkjennelse i svindelsak: – Et tilsynelatende kaos

Aktoratet mener det er unndratt penger for flere hundre millioner kroner. På rettens første dag overrasket en av de hovedtiltalte med å delvis erkjenne flere tiltalepunkt.

AKTOR: Ragnvald Brekke er påtaleansvarlig i maratonsaken.

Tirsdag begynte en maratonsak i Oslo tingrett.

Over ti uker skal påtalemyndigheten legge frem bevis for hvorfor de mener totalt syv menn må dømmes for å i ulik grad ha gjort seg skyldig i grov økonomisk kriminalitet.

Sentralt i saken står regnskapsføreren Trond Kaarem (59) og hans mangeårig samarbeidspartner Finn Arne Berntsen (59).

Aktoratet mener de gjennom sine regnskapsvirksomheter – selskapene Regnskapsfører 1 (Rav1) og Terrassen Råd, Økonomi Kvalitet og Konsulenttjenester! AS (TRØKK) – har unndratt skatt og avgifter på egne vegne, og lagt til rette for at de fem andre tiltalte har kunnet unndra penger.

Les også Mener de ble lurt inn i stor svindelsak: – Et sinnrikt system

Les på E24+ Vanskeligere å være kreativ sammen

Dette er saken Syv menn sitter på tiltalebenken i Oslo tingrett. Det påtalemyndigheten anser som hovedmennene i saken, regnskapsførerne Trond Kaarem og Finn Arne Berntsen, er tiltalt for grovt økonomisk utroskap og grovt skattesvik. De fem andre har vært selskapskunder av Kaarem og Berntsen. Aktoratet mener de gjennom sin regnskapsvirksomhet har benyttet fiktive fakturaer i stor skala, og lagt til rette for at de fem andre tiltalte har kunnet unndra penger. Den 28 sider lange tiltalen beskriver blant annet bokføringslovbrudd. Totalt mener politiet at regnskapsføreren Trond Kaarem har unnlat å bokføre 235,5 millioner kroner. Strafferammen for tiltalepunktene er hver for seg seks år. Om de tiltalte finnes skyldig i flere av tiltalepunktene, kan de dermed bli idømt en straff som er lengre enn seks år. Aktoratet mener dette samlet er grov økonomisk kriminalitet på grunn av størrelsen på pengebeløpene som er involvert, og fordi forholdene er utført på en måte som er svært vanskelig å oppdage. Vis mer

KONTOR: Regnskapsfører 1 holdt til i lokaler i Bygdøy all\e i Oslo.

Overraskende erkjennelse

Aktoratet åpnet med å lese hele den 28 sider lange tiltalen. Etter hvert tiltalepunkt ble hver enkelt tiltalt spurt hvordan de stiller seg til tiltalen.

Ingen av de fem selskapskundene erkjenner straffskyld på noen av punktene. Det gjør heller ikke Kaarem, som gjentatte ganger svarte kategorisk «nei» da han ble spurt av dommeren.

Den som derimot erkjente flere forhold, var Kaarems samarbeidspartner Finn Arne Berntsen.

Berntsen svarte «ja» eller «delvis» på flere av tiltalepunktene.

Dette overrasket også aktor Brekke, som sa i sitt innledningsforedrag at de var forberedt på å tilpasse saksgangen nå som noen forhold er erkjent.

Hva som er uenigheten mellom Berntsen og Kaarem er ukjent. Det vil komme tydeligere frem når de begge har avgitt forklaring.

Kaarem skal etter planen innlede sin forklaring torsdag, og Berntsen skal forklare seg fredag.

Tiltalen mot Trond Kaarem (59) Grunnlaget for tiltalen er det aktoratet anser som grov økonomisk kriminalitet mellom 2014 og 2020.

Kaarem er tiltalt for grovt skattesvik, grov økonomisk utroskap, brudd på finansforetaksloven, bokføringsloven, og hvitvasking. I tillegg er han tiltalt for å ha produsert forfalskede dokumenter som skulle legges frem i en straffesak i 2018 der han var tiltalt.

Aktoratet mener Kaarem har unndratt skatter og avgifter for sitt eget selskap Regnskapsavdelingen 1 på til sammen 1,9 millioner kroner.

Aktoratet mener han unnlot å bokføre totalt 235,5 millioner kroner for kunder han førte regnskap for.

Han erkjenner ikke straffskyld for noen av punktene i tiltalen. Vis mer

Tiltalen mot Finn Arne Berntsen (59) Aktoratet mener Berntsen har unndratt skatter og avgifter for til sammen 1,4 millioner kroner mellom 2015 og 2019.

Aktoratet mener Berntsen har utstedt fiktive fakturaer, og slik lagt til rette for at de fem tiltalte har kunnet unndra skatt og avgift.

Han erkjenner delvis store deler av tiltalen. Blant annet erkjenner han å ha produsert alle de fiktive fakturaene i saken. Vis mer

– Storm av informasjon

– Vår oppgave nå tror jeg er å bringe rettens medlemmer inn i et tilsynelatende kaos.

Slik åpnet politiadvokat og påtaleansvarlig Ragnvald Brekke sitt innledningsforedrag.

Han beskriver bevisgrunnlaget i saken som «en storm av informasjon». I løpet av rettssaken vil aktoratet gå inn i detaljer på et veldig stort antall transaksjoner og selskapsregistreringer, og de vil legge frem omfattende korrespondanse der de ulike tiltalte figurerer.

Forholdene beskrevet i tiltalen stammer fra perioden mellom 2014 og 2020. Selve saken begynner likevel langt tidligere, sier Brekke.

– Første anmeldelse vi legger frem er fra januar 2009. Det er den første spede starten av denne saken, sier han.

Brekke viser så til en sak der det senere ble tatt ut siktelse og tiltale mot Kaarem. Det var den gang snakk om den mye omtalte Lindegaard-saken. Etter flere runder i retten fikk han til slutt et forelegg på 50.000 kroner i 2018.

POLITIADVOKAT: Carl Johan Løken i rettssalen tirsdag.

Dokumenterer konkursvirksomhet

Politiadvokaten brukte lang tid tirsdag på å tegne et bilde av nettverket rundt Kaarem og hans virksomheter.

Flere av Kaarems tidligere samarbeidspartnere har omfattende historie med konkurser.

Selv har Kaarem flere konkurser på samvittigheten. Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett i oktober i fjor hadde Kaarem da totalt vært involvert i 19 konkurser i sin virksomhet.

Kaarem ble også fratatt autorisasjonen, og dermed retten til å jobbe som regnskapsfører i 2016.

Brekke legger i innledningsforedraget frem bevis på korrespondanse med kunder som politiet mener beviser at Kaarem fortsatte å fungere som regnskapsfører også etter at han mistet autorisasjonen.

I løpet av rettssaken vil Brekke og hans medaktor Carl Johan Løken legge frem korrespondanse og andre beviser mot de syv tiltalte.

Mye av bevisene stammer fra en razzia politiet og skatteetaten gjennomførte i 2020.

FORSVARER: Pål Sverre Hernæs representerer den hovedtiltalte Trond Kaarem.

Flere av de tiltalte har gjennom sine forsvarere lagt skylde for alt som har skjedd på Trond Kaarem.

Regnskapsførerens forsvarer, Pål Sverre Hernæs, sa i en kommentar til E24 mandag at han ikke ønsker å kommentere påstandene i media, men venter til han skal forklare seg i retten.

– Vår kommentar til dette er at vår klient vil forklare seg for retten og vil besvare spørsmål der. Som hans advokater vil vi prosedere saken for retten og ikke i media. Av den grunn har vi ingen kommentar til påstandene nå, skrev Hernæs i en tekstmelding.