Widerøe fjerner Freia-produkter

Flyselskapet Widerøe er sist ut i rekken av selskaper som har stanset salget av Freia-produkter.

Widerøe fjerner Freia-produkter fra salg om bord på fly.

Det bekrefter pressekontakt i selskapet Lina Lindegaard Carlsen overfor VG.

– Vi fjerner Freia fra vårt salg om bord fra og med i dag, skriver Carlsen i en SMS.

– Men det vil ta noen dager før det er borte fra alle fly, legger hun til.

Carlsen sier at de vil jobbe med å finne erstatningsprodukter for produktene som nå forsvinner, samt at de vil gjennomgå Ukrainas svarteliste for å se om de har andre produkter som befinner seg på listen.

SAS har allerede bekreftet at de har valgt å fjerne sine varer fra matvaregiganten Mondelez som blant annet eier Freia. Det samme har flyselskapene Norwegian og Norse gjort.

Mondelez, som også eier blant annet Marabou og Daim, ble svartelistet av Ukraina i slutten av mai. Matvarekonsernet oppga i sin siste årsberetning at virksomheten i Russland står for 4 prosent av den samlede omsetningen, ifølge NTB.

Mondelez Norge ønsker dialog med regjeringen og vil sende brev til relevante departementer i kjølvannet av boikottbølgen.