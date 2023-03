Lufthansa-reklame forbys i Storbritannia

En reklameplakat for det tyske flyselskapet Lufthansa forbys i Storbritannia på grunn av misvisende miljøpåstander, har landets reklametilsyn bestemt.

NTB-DPA

Reklameplakaten, som var i bruk i juni i fjor, viste et bilde av et fly sett forfra der undersiden var byttet ut med en jordklode.

– Lufthansa-gruppen. Forbinder verden. Beskytter dens framtid, lød teksten på plakaten, etterfulgt av emneknaggen #MakeChangeFly.

Dette ga et misvisende inntrykk av Lufthansas innvirkning på miljøet, har Storbritannias reklametilsyn (ASA) slått fast. Lufthansa har forklart at reklamens formål var å gjøre forbrukere oppmerksomme på at selskapet har satt i verk flere tiltak for å redusere miljøbelastningen fram mot 2030 og 2050.

Men at selskapet bidrar til å beskytte planetens framtid, mener ASA at det ikke er grunnlag for å påstå i en reklame.

– Vi anser at påstanden sannsynligvis vil forstås av forbrukere som at Lufthansa allerede har satt i verk betydelige avbøtende tiltak for å sikre at selskapets nettomiljøpåvirkning var mindre skadelig, melder ASA.