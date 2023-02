Vestre står fast på eksportmålet. Vil hevde seg i VM i næringsliv.

Næringsminister Vestre vil øke eksporten fra fastlandet med 50 prosent innen 2030 for å fylle hullet etter fallende olje- og gassinntekter. Men han vet ikke om dette er for mye eller for lite.

– Det er tre grunner til målet om å øke eksporten fra fastlandet med 50 prosent innen 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).