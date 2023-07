Nå skal unge som Odd-Jørgen (21) få garantert personlig Nav-oppfølging

Lørdag trer regjeringens ungdomsgaranti i kraft. Det kan hjelpe 52.000 ungdommer ut fra utenforskap.

Odd-Jørgen Lauritsen fikk tett oppfølging fra veilederen sin i Nav. Nå blir alle ungdommer garantert det samme.

– Det viktigste vi gjør som nasjon, er å sørge for at vi får flere ungdom ut i arbeid eller utdanning.

Det sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Hun er ansvarlig for regjeringens ungdomsgaranti, som trer i kraft lørdag 1. juli.

Garantiordningen skal sørge for at ungdom mellom 16 og 30 år som står utenfor arbeidslivet, får tettere oppfølging fra Nav.

Unge som Odd Jørgen Lauritsen, som E24 skrev om tidligere i juni. Han var på vei til å havne utenfor arbeidslivet, men fikk god oppfølging fra en veileder i Nav. Til høsten blir han lærling i Veidekke.

Den nye ungdomsgarantien kan bety at over 50.000 unge som ham, kan få en kortere vei inn i arbeidslivet.

110.000 står utenfor

Rundt 110.000 personer i alderen 16–29 år står utenfor arbeid eller utdanning ifølge tall fra Nav. Av disse er 52.000 registrert med behov for tjenester og oppfølging fra Nav for å komme i ordinært arbeid.

Det er denne gruppen garantiordningen vil omfatte.

– De 50.000 i målgruppen har ulike utfordringer. Noen har ikke fullført videregående skole. Noen har hull i CV-en. Andre har helserelaterte utfordringer eller psykiske lidelser, sier Persen.

Unge har tidligere vært prioritert i Nav, men nå styrker regjeringen satsingen.

Statsråden forteller at ordningen skal garantere at de får tett oppfølging, tilpasset deres behov, får oppfølning så lenge som det trengs.

– Vi skal rett og slett ikke slippe tak i ungdommene før vi har hjulpet dem til å komme enten inn igjen i utdanning eller over i arbeid, sier Persen.

Ministeren mener at dersom de unge får rett kompetanse vil de være viktige ressurser i en rekke yrker.

– Helsetjenesten har stort behov for personale, men også innenfor andre yrker, som i det grønne skiftet, trenger vi å utdanne og kvalifisere flere.

380 millioner kroner

Gjennom ordningen vil ungdommene få en egen kontaktperson i Nav, som skal gi dem tettere oppfølging.

De skal tilpasse og følge opp tiltak for ungdommen og være bindeleddet mellom den og andre tjenester, som helse og utdanning. Det innebærer at disse ungdomsrådsgiverne vil ha færre personer å følge opp enn andre rådgivere i Nav.

Ungdomsveilederne ved NAV-kontorene hadde i snitt 45 unge å følge opp ved inngangen til 2023, viser tall fra Nav. Til sammenligning hadde de som kun følger opp brukere over 30 år, i snitt 66 brukere å følge opp.

I årets statsbudsjett har regjeringen satt av 175 millioner kroner til ordningen, og lover 380 millioner kroner for 2024. Midlene er øremerket og skal utgjøre cirka 360 stillinger. Ifølge Persen vil de 360 ansatte være en styrking av bemanningen i Nav.

– Er dere sikre på at disse bevilgningene vil føre til nye stillinger?

– Ja. Det går nesten utelukkende til å ansette ungdomsveiledere ute i hele landet, som har det som sin hovedoppgave å være ungdomsveileder for de unge.

Ikke styrket bemanning

Men de øremerkede midlene kommer ikke på toppen av de vanlige midlene til Nav. Det forklarer arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Sonja Skinnarland.

– I de totale budsjettene til fylkene er det ikke rom for å øke den samlede bemanningen.

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Sonja Skinnarland, sier Nav har jobbet med ungdomssatsingen lenge og er godt rustet til å levere på ungdomsgarantien.

Tvert imot opplyser hun at den statlige bemanningen i NAV-kontorene vil være lavere i 2023 enn i 2022. Til tross for ekstra bevilgninger i revidert statsbudsjett, har Nav fått redusert grunnbevilgningen med 55 millioner kroner.

– For å sikre god gjennomføring av ungdomsgarantien er derfor fylkene nødt til å omprioritere ressurser. Dette er imidlertid ikke en uvanlig situasjon i en stor organisasjon som Nav, sier hun.

Går utover tjenesten

Mimmi Kvisvik er leder i Fellesorganisasjonen, fagforeningen for flere yrkesgrupper som jobber i Nav. Hun er positiv til ungdomsgarantien, men bekymret for hva rokeringene vil ha å si for andre brukere av Nav.

– Det går utover både tjenestene til de andre brukerne på Nav, ansatte og muligheten til å innfri forventningen om ungdomsgaranti, sier hun.

Kvisvik understreker viktigheten av å få unge ut i arbeid, men sier Nav allerede sliter med å rekruttere ansatte.