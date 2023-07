Prislås i matbutikken: – Mismatch med hva som faktisk skjer

OsloMet-forsker tror dagligvarekjedenes prisgrep har liten effekt på inflasjonen.

NY TREND: Særlig Kiwi har det siste året lagt mye vekt på prislåskampanjer med en garanti om at prisene ikke vil stige.

Det nye i dagligvarekjedenes PR-strategi synes å være prislås-kampanjer.

Det startet i august i fjor med 200 Coop-varer. Kiwi fulgte etter i september, med en prislåskampanje som deretter ble utvidet og som ble avsluttet i mai.

Kiwi har nå en prislås på 100 «sunnere varer», og denne uken svarte Extra med å sette et pristak på det de kaller populære sommervarer.

Der finner man blant annet vannmelon, grillribbe og potetsalat – samt A4-papir, avløpsåpner og tre varianter duftlys.

– Det er mange produkter der som ikke akkurat er en sentral del av norsk kosthold, sier OsloMet-forsker Alexander Schjøll.

Men matprisene stiger fortsatt

Han beskriver prislås-kampanjer som et nytt og spennende fenomen.

– Det gir et signal om at det er ikke noe poeng å gå til konkurrenten, fordi det er vi som er billigst.

Kampanjene innebærer en garanti om at kjedene ikke kommer til å øke prisen på de angitte produktene i en gitt periode.

– Man gir inntrykk av at man generelt ikke øker prisene. Men samtidig ser man jo på konsumprisindeksen at det ikke er tilfellet. Matprisene stiger fortsatt. På den måten er pristakenes budskap en mismatch med hva som faktisk skjer, sier Schjøll.

Alexander Schjøll, OsloMet-forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Etter en beskjeden prisvekst på mat i starten av året, har handlekurven økt unormalt mye i pris de siste månedene. I april og mai kom fasiten på nesten 5 prosent sammenlagt.

I mai var mat og ikke-alkoholholdig drikke 12,7 prosent dyrere enn samme periode året før.

– Burde vært andre produkter

Konsumprisindeksen lages av SSB og er det vanligste målet på inflasjonen i Norge. I indeksen har alle forskjellige produkter en «vekt». De vanligste produktene, som egg og brød, har en tyngre vekt enn varer vi kjøper sjeldnere.

Det betyr at prisutviklingen på disse varene har større betydning på hvilket overordnet tall man ender opp med når man skal beregne prisveksten på all mat og drikke.

– Duftlys har kanskje ikke en vekt i det hele tatt. Så det at prisene ikke øker på slike produkter, vil ikke trekke konsumprisindeksen ned i det hele tatt. Da forsvinner litt av poenget med et pristak, sier Schjøll.

SSBs fasit for prisveksten i juni legges frem 10. juli.

Likevel mener forskeren at konseptet i utgangspunktet er en bra ting for forbrukerne.

– Men valg av produkter burde vært annerledes.

Aktørene har ansvaret

Da Kiwi kunngjorde en ny runde med prislås i januar, gikk avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynets ut og kritiserte kampanjen.

– Nå skaper de en gjennomsiktighet som konkurrenter kan følge med på, uttalte hun.

Beate Berrefjord, direktør i Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Berrefjord forklarer at hun den gang forstod det som at prislåsen betydde at varene heller ikke kunne settes ned i pris. Siden de kan det, endrer det saken noe.

– Da trenger ikke prislåsen å være konkurranseskadelig, sier hun.

– Kan det være konkurranseskadelig da?

– Hvis de låser prisene på et kunstig høyt nivå, og ikke bruker mulighetene de har for å presse prisene ned, men bare lager et fast prisnivå som innebærer at «vi legger oss der», så kan det jo være skadelig.

– Men hvis det er en ekte konkurranse på pris under prislåsnivåene, så kan det være positivt for forbruker. Det er aktørene som selv har et ansvar for å vurdere om det er ekte konkurranse eller ikke.