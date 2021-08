Sterkeste måned for Stavanger-hotellene på flere år: – Kjekt å se at norske turister finner veien

Nesten syv av ti hotellrom var utleid i juli. Så høye tall har ikke hotellene i regionen sett siden før pandemien.

ØKT PÅGANG: I flere norske storbyer var det høyere aktivitet i hotellnæringen i juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Her: Daglig leder Sigrid-Helen Risa ved Eilert Smith i Stavanger. Vis mer byoutline Pål Christensen

Nasjonalt var hotellbelegget på totalt 58 prosent i juli, ifølge foreløpige tall fra Benchmarking Alliance.

Det er en liten økning fra samme periode i fjor, da tallet lå på 54 prosent.

Ser man kun på storbyene så har litt under halvparten færre besøkende enn i normalåret 2019.

For den andre halvparten av storbyene peker pilene oppover:

8 av 13 storbyer hadde beleggsvekst fra juli 2020

6 av de 13 byene hadde beleggsvekst fra juli 2019

En av byene som utmerker seg positivt, er Stavanger. Nesten syv av ti hotellrom i vestlandsbyen var utleid i juli. De foreløpige tallene viser et belegg på 65,9 prosent i juli i år.

Det er det høyeste belegget siden før pandemien rammet. De siste fem årene er det kun målt høyere tall fra Benchmark Alliance i juni 2019. Da var det på 68,3 prosent.

– Folk har begynt å planlegge på lengre sikt

På hotell Eilert Smith kan du leie Stavangers dyreste hotellrom. Suiten på toppen av bygget koster nærmere 35.000 kroner for en natt, men hotellet har også 11 andre rom.

Sommeren i år beskriver Sigrid-Helen Risa, daglig leder i Nordbø Eiendom, som driver hotellet, som ganske lik som i fjor.

– Veldig, veldig bra og kjekt å se at norske turister finner veien i Norge, og bruker de fasilitetene og de opplevelsene vi har. Vi savner fortsatt at det er litt utenlandske gjester, sier hun.

– Det har vært fint belegg, på tross av situasjonen, legger hun til.

BRA MED BESØK: Sigrid-Helen Risa har hatt godt med besøk på hotellet Eilert Smith, tross situasjonen i sommer. Vis mer byoutline Pål Christensen

I tiden fremover så ser det bra ut i bookingsystemet til Eilert Smith-hotellet, og ifølge Risa er det også noen flagg fra andre europeiske land i sikte. Samtidig som det norske markedet vedvarer, og hun ser at folk tar seg fri og markerer merkedager som bursdager og bryllupsdager, legger hun til.

– Og vi får jo bookinger mot jul, så folk har begynt å planlegge på lengre sikt enn vi har sett det siste året, sier hun.

Dedikert satsing

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger sier hun er «strålende fornøyd» med økningen i juli.

– Vi var vekstvinnere innenfor ferie- og fritidssegmentet i Norge i 2019 og økningen i år viser at vi virkelig har tatt posisjon som en svært attraktiv feriedestinasjon, skriver hun i en SMS.

Region Stavanger har siden før pandemien jobbet dedikert med å bygge sin profil som feriedestinasjon. Det ser ut til å betale seg nå, mener Saupstad.

BYGGER TURISTNÆRINGEN: At turismen nå øker i Stavanger kommer etter en hard satsing på å bygge regionens image som feriedestinasjon, forteller reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad. Vis mer byoutline Pål Christensen

– Fortsatt tøft

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv ser optimistisk på tallene, men understreker at det «fortsatt er tøft» for bedrifter som lever av utenlandsk turisme.

– Vi gleder oss over gode sommer-tall, men vi må huske på at det fortsatt er mange som er hardt rammet, sier hun.

TROR PÅ FREMTIDEN: Norsk reiseliv vil ta seg opp igjen etter pandemien, tror administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen/NTB

Krohn Devold tror at bransjen vil reise seg når pandemien tar slutt. Men det forutsetter at utenlandske turister får reise til Norge, et år uten restriksjoner og at kurs- og konferansemarkedet må komme godt i gang igjen etter ferien.

– Markedet er der, og Norge er et attraktivt reisemål. Vi håper på et normalår i 2022.

Dyrere med hotellrom

Prisen for en natt på hotell har også sett en betydelig økning sammenlignet med 2020.

I flere av storbyene har prisene økt med så mye som 20 prosent, anslår hotellrådgiver Peter Wiederstrøm, som har bearbeidet tallene fra Benchmarking Alliance for NHO Reiseliv.

Det jevner ut noe av bortfallet av turismen fra utlandet, mener han.

– I totalregnskapet hentes mye av bortfallet inn ved at prisene nå er så høye. Det redder mange av hotellene.

DYRT I DYREHAGEN: Bak Kaptein Sabeltann kan Dyreparken hotell skimtes. Hotellrommene er nå dyrere. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen/NTB

I Kristiansand så faller hotellbelegget, og prisene stiger. I fjor var mer enn ni av ti rom leid ut, i år er det falt til omtrent åtte av ti. Samtidig har prisene økt med 30 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge NRK.

For hotellene i Dyreparken har det vært «fullt belegg over hele linja», forteller Øyvind Eikaas, direktør for overnatting.

– Vi har faktisk aldri før hatt så tidlig innbooking, sier Eikaas.

Han trekker frem at overnattingene i Abra Havn og i Kardemommeby var fulle allerede før juni.

– Usedvanlig tøff start

Eikaas tror det er flere grunner til at hotellbelegget i sørlandsbyen faller. Det ene er at Palmesusfestivalen ble avlyst tidlig. I fjor avbestilte ikke nødvendigvis festivaldeltagerne hotellrommene selv om festivalen ble avlyst, forklarer Eikaas.

Det andre handler om prisen. I Dyreparken har de satt opp prisen, ifølge Eikaas, og omsetningen den ser ut til å nå rekord i år også.

– Vi fikk en usedvanlig tøff start, sier han, og peker på stengte hotell til etter påske på grunn av pandemien.

Han tror at selv om mange hoteller i området har god omsetning i høysesongen, så vil det være mange røde tall for året samlet sett. Det er fordi konferansemarkedet, som fyller kapasiteten ellers i året, har vært borte, forklarer han.