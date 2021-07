Solgte joggesko for 450 millioner

Franske joggesko fortsetter å gi Hamar-mannen Carl Jørgen Nordberg et salgseventyr.

Carl Jørgen Nordberg i Run omsatte for nesten en halv milliard i fjor. Vis mer byoutline Geir Olsen

Franske joggesko har blitt et salgseventyr for Hamar-mannen Carl Jørgen Nordberg og makkeren Elling Balhald. I 2019 solgte de joggesko og energidrikk for nær en kvart milliard.

Nå har de doblet salget.

Regnskapet for 2020 viser en omsetning på 450 millioner kroner for selskapet deres, Run AS.

– Det er helt fantastisk, og det er moro at markedet responderer på den måten, sier Carl Jørgen Nordberg, daglig leder i Run.

Run holder til på Hamar og importerer varer og selger de videre til butikker, samtidig som de driver merkevarebygging.

Nesten hele omsetningen fra 2020 stammer fra salget av franske joggesko av Hoka-merket, ifølge selskapet selv. Hoka-skoene er blant annet kjent for den tykke sålen, og Run er de eneste som har agenturet på disse i Norge.

– Salget har økt jevnt over, men Sverige har gått fra å ligge lang etter til å gi oss en stor og god vekst nå i fjor, forteller Nordberg.

Doblet resultatet, men tror ikke på corona-effekt

Den sterke veksten i salget har også ført til at selskapet sitter igjen med mer.

Resultatet før skatt doblet seg nesten i fjor. Etter alle utgifter var betalt satt Nordberg og Balhald igjen med 85 millioner kroner.

– Vi har vært heldige som har et bra produkt som mange idrettsutøvere velger. Det er ingen ulempe, det, sier Nordberg.

De fleste Hoka-skoene selges i dag fra Sport1-butikker. Under corona gjorde sportsbransjen det bedre enn noen gang.

Nordberg tror likevel ikke deres suksess fullt og helt skyldes corona-effekten.

– Vi gjør våre innkjøp 6–12 måneder i forveien. Så man kan spør seg om corona gjorde at vi fikk høyere salg, men tallene våre for 2020 var kjøpt inn langt foran i 2019, sier Run-sjefen.

Carl Jørgen Nordberg i Run importerer og selger joggesko videre til sportsbutikker i Norge. Vis mer byoutline Geir Olsen / E24

Samtidig tror han ikke det blir en gjentakelse av rakettveksten neste år.

– Det blir nok ikke en dobling, men at vi kommer til å ha en 30 prosent økning kan godt skje, sier Nordberg.

Tok ut 50 millioner i utbytte

Sammen med det høye resultatet i år sammenlignet med tidligere år, valgte de to eierne å ta ut 50 millioner kroner i utbytte. Det er fem ganger så mye som året før.

– Det var ingen spesiell grunn til det. Vi hadde bare ledig overskudd, forteller Nordberg, som eier 50 prosent av selskapet og derfor mottok 25 millioner kroner.

Selv om corona-året ikke skadet inntektene hos joggesko-handlerne, vil Nordberg rose utsalgsstedene som har stått for salget av Hoka-sko.

– Det har vært krevende for alle som har måtte slite seg gjennom perioder med låste dører og stengte butikker, så jeg vil gi litt honør til de som har måtte holde stengt og komme på nye metoder, spesielt i Oslo-området som har hatt tøffest nedstenging, sier Nordberg.