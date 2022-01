Næringsministeren: Dette vil avgjøre om det blir innstramminger igjen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er fornøyd med at næringslivet har fått lettelser denne uken. Men han tør ikke love nye lettelser ennå.

Jan Christian Vestre (Ap) sier tre faktorer vil avgjøre om næringslivet kan vente seg innstramminger igjen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

En glad næringsminister møter E24 dagen etter regjeringen innførte lettelser på flere av de strenge tiltakene, som de innførte etter omikron-smitten traff Norge i desember.

Etter en måneds stengetid er ølkranene landet over åpnet frem til klokken 23.

Treningssentrene kan begynne med gruppetimer igjen. Selv om det er anbefalt å fortsette med hjemmekontor der det er mulig, er de hardest rammede næringene igjen åpnet.

– For en del næringer vil disse innstrammingene ha kjentes som en full nedstenging. Jeg har full forståelse og respekt for de som sier at de fikk et næringsforbud. Jeg kjøper den argumentasjonen, sier Vestre.

– Men Norge ble jo ikke stengt ned som i tidligere perioder. Om vi ikke hadde strammet inn, er jeg bekymret for at vi faktisk ville stått overfor en reell nedstenging på nyåret.

Tre faktorer vil avgjøre

I motsetning til starten av pandemien, er ikke planen denne gangen at færrest mulig skal bli smittet. Man går nå ut ifra at svært mange vil bli smittet.

– Regjeringen har sagt at det viktige er å ha kontroll. Mange kommer til å få omikron, og som Camilla Stoltenberg sier, er det er kanskje ikke så farlig. Men alle må ikke få det samtidig, det er det viktigste.

– Hva er det som skal til for at man går tilbake og innfører nye innstramminger?

– Om målet ikke er at færrest mulig skal få viruset, må man tilpasse tiltakene deretter. Derfor har regjeringen myket opp tiltakene innenfor skole og utdanning, utelivet, hvor mange som kan samles og karantenebestemmelsene, sier Vestre.

Vestre møter E24 i nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo. Bare et steinkast unna kunne regjeringen i torsdag lette på tiltakene mot næringslivet.

Han peker på tre faktorer som vil avgjøre om strategien har lyktes – og hva som kan bli veien videre:

Overbelastning på sykehuset

At kommunehelsetjenesten klarer å håndtere den økte smitten

At man klarer å opprettholde tilnærmet normal samfunnsdrift ved at det ikke er for mange som er sykmeldt samtidig.

– Om denne strategien står seg, er det bra. Og da mener regjeringen at en bør kunne vurdere ytterligere lettelser også, sier Vestre.

Næringsministeren sier at det kan være de vil lage nye, mer målrettede ordninger dersom det kommer en ny nedstenging.

– Vi har gått fra å ha veldig brede smitteverntiltak fordi Norge har vært stengt ned, til at tiltakene i denne siste runden var spesifikt rettet inn på en måte som gjør at enkeltbedrifter og enkeltnæringer ble berørt, sier han.

– En kan se for seg at om dette skulle skje igjen, bør vi kanskje se på mervi mer spissede og målrettede økonomiske ordninger inn mot de næringene som blir direkte berørt av smitteverntiltakene.

– Kunne vært raskere

Regjeringen har den siste tiden fått kritikk for kommunikasjonen.

I starten av desember ba Vestre folk «ha is i magen» og ba folk om å gå på julebord og bruke byene. Ti dager senere stengte regjeringen ølkranene over hele landet. Selv ikke gjenåpningen av tappekranene gikk uten kritikk, der én aktør ga regjeringen «strykkarakter i kommunikasjon» om gjenåpningen.

– Synes du dere har vært tydelige nok overfor næringslivet?

– Vi har i alle fall forsøkt å være så tydelige vi kan, gitt den situasjonen vi til enhver tid har stått i. Men den har endret seg hele tiden, sier Vestre.

Solberg-regjeringen hadde styrt Norges coronahåndtering i halvannet år da Jonas Gahr Støre tok over som statsminister med en ny regjering.

Vestre sier at også dette kan ha påvirket kommunikasjonen.

– Embetsverket er dyktige og har jobbet med dette lenge, men Solberg-regjeringen ble jo etter hvert veldig samkjørte og koordinerte på coronahåndteringen, og ble veldig erfarne på det. Men om man sammenligner de første ukene til Solberg-regjeringen tok det for eksempel mange måneder før den første samlede pakken kom til Stortinget. Vi gjorder det på mye kortere tid, sier Vestre.

– Vi er en ny regjering og har fått både omikron og strømkrisen rett i fanget. Folk skal vite at vi jobber veldig tett sammen og at vi tar styringsansvaret på alvor. Men det er mye for en regjering som er ny og som både skal håndtere disse krisene, og samtidig lede Norge gjennom alle de andre tingene vi holder på med og de tingene vi satte i gang da vi tiltrådte.

Regjeringen har fått kritikk for kommunikasjonen om coronasmitten. Vestre er åpen om at de er mindre erfarne enn Solberg-regjeringen.

– Det er veldig store prosesser og prosjekter på gang for å ta Norge i en ny retning ... som jeg gleder meg til vi kan komme tilbake til.

– Hva kunne dere blitt bedre på da?

– Vi brukte mye tid helt fra starten på innsikt fra helsemyndighetene og hadde det oppe ukentlig, sier Vestre.

– Men hadde vi tenkt at omikron kunne skje, så kan det være at ordningene våre og apparatet rundt, kanskje kunne vært enda litt raskere. Og kanskje enda mer treffsikre fra dag én. Den lærdommen tar i alle fall jeg med meg og tenker ikke å drive noe selvforsvar på dette. For det er alltid forbedringspotensial.

Trenger Stortingets godkjennelse

Nå må Vestre få sin justerte kompensasjonsordning gjennom Stortinget.

Den justerte ordningen, med begrensninger på utbytte og krav om tilbakebetaling, har fått kritikk fra arbeidsgiverorganisasjonene. SV, regjeringens nærmeste allierte på Stortinget, er blant dem som har vært kritisk til hele ordningen.

SVs Kari Elisabeth Kaski kalte kontantstøtten «for raus» og sa den hadde «bidratt til økte forskjeller».

– Vi må prioritere å trygge arbeidstageren, ikke næringslivseieren, sa Kaski torsdag.

Vestre sier Stortinget bør godkjenne ordningen de har lagt på bordet:

– Jeg har gått litt høyt ut og sagt at bedriftene som har papirene i orden kan få penger fra den nasjonale kompensasjonsordningen på konto allerede i januar, men det forutsetter at Stortinget slutter seg til og vedtar forslaget som ligger på bordet. Det bør Stortinget gjøre. Da vil bedriftene som søker for desember kunne ha pengene på konto allerede i januar.

– Kommer du til å ta i bruk restauranter eller barer nå?

– Vi får se. Kanskje i helgen, sier Vestre før han haster videre.