Politiet klarer ikke levere pass til alle før ferien

Leveringstiden på nye pass og ID-kort øker. Politiet advarer nå mot å bestille ferie hvis du ikke har gyldig pass.

Det nye norske passet fotografert i 2020.

Marthe Stoksvik (VG)

Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Politiet har innført flere tiltak for å sikre at så mange som mulig får pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren. Men leveringstiden vil fortsette å øke i ukene som kommer.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre folk til å vente med å bestille utenlandsferie før de vet at de har reisedokumentene sine i orden, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

Han anbefaler at de som skal reise innenfor EU og EØS, samt Sveits, bestiller ID-kort fordi det har noe kortere leveringstid.

– De siste ukene har det kun vært mulig å søke om enten pass eller nasjonalt ID-kort. Nå er etterspørselen økende og høyere enn tilgjengelig produksjonskapasitet, selv med de tiltakene som er iverksatt. Det betyr at leveringstiden nærmer seg et kritisk punkt inn mot den tiden folk flest tar ferie, står det i pressemeldingen.

Politiet estimerer at situasjonen først vil normalisere seg i oktober og november.

PASS: Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik advarer mot å bestille ferietur hvis du ikke har gyldig pass.

Ventetiden vil øke

Det har den siste tiden vært lange køer for å få nytt pass.

I dag er leveringstiden for pass syv uker. Ifølge politiet vil denne øke til 10 uker innen juli.

Politiet meldte i februar at lettelser i coronareglene har økt reiselysten til mange. Dermed økte etterspørselen etter pass, og ventetiden.

På grunn av pandemien var det også mange pass som utløp i fjor.

Politiet har hittil i år registrert 533.000 søknader om pass og nasjonale ID-kort. Til sammenligning registrerte politiet 270.000 passøknader i siste normalår, 2019.

– Ikke belag deg på nødpass

Politiet meldte i mars at leverandøren av pass og ID-kor ikke klarer å levere som forventet. Grunnen er mangel på råvarer.

Det er selskapet Thales som leverer pass til Norge. De leverer også til andre land som har de samme utfordringene som Norge nå.

Særlig etter 24. februar har det også blitt en ekstra etterspørsel av pass i mange land som følge av krigen i Ukraina.

Produksjonsproblemene påvirker også midlertidige pass, eller nødpass.

– Det er en begrenset tilgang på denne dokumenttypen, og vi må gjøre noen grep for å sikre at personer som er i en nødssituasjon får det de har behov for. Det betyr at folk ikke kan belage seg på et nødpass for å komme seg på utenlandsferie, sier Vandvik i pressemeldingen.