Aker lanserer «milliardsatsing» i Bergen

Aker har i det siste kjøpt opp flere selskaper innen industriell teknologi og materialer, blant annet Bergensbaserte Prototech og Abalonyx i Oslo.

Disse virksomhetene legges nå inn under Clara Venture Labs, som blir Akers plattform for å investere i industriell teknologi og materialer, og skal ledes fra Bergen. Satsingen starter med fem selskaper.

Clara Venture Labs er igjen en del av Akers nyopprettede Venture Capital-gren i selskapets nye organisasjonsstruktur. Der Clara vil stå for investeringer i industriell teknologi, vil RunwayFBU og Axis stå for investeringer i henholdsvis oppstartsselskaper og industriell programvare.

Organiseringen åpner for at eksterne investorer kan delta. Tommelfingerregelen er at Aker skal stå for 25 prosent av investeringene. På denne måten vil Røkke og Aker fremover forvalte andres penger i tillegg til sine egne.

Kilde: Aker ASA