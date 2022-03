Toppsjef sparket plutselig 800 ansatte: – Unnskyld

Fergeselskapet P&O Ferries får kritikk fra Boris Johnson etter at det kvittet seg med 800 britiske sjøfolk på dagen.

Illustrasjonsfoto av P&O Ferries-ferger.

Publisert: Oppdatert i dag 00:23

Torsdag sist uke satt det britiske fergeselskapet P&O Ferries plutselig sine passasjerer på land og beordret alle fergene til å holde seg i havnen «i påvente av en stor nyhet vil sikre langsiktig levedyktighet».

Senere på dagen fikk de 800 britiske ansatte som jobbet på fergene vite at de får sparken – og at de blir erstattet med billigere, utenlandsk arbeidskraft.

Siden har avgjørelsen, som for mange ble gitt over video, møtt sterk kritikk, og i en melding onsdag beklager toppsjef Peter Hebblethwaite overfor de tidligere ansatte og familiene deres.

– Jeg ønsker å si unnskyld til personene som er berørt og deres familier for påvirkningen det har hatt på dem, og også de 2.200 personene som fortsatt jobber for P&O og har blitt stilt mange vanskelige spørsmål om dette, skriver han.

– Sinne og sjokk

– Den siste uken har jeg snakket ansikt til ansikt med besetning og deres partnere. De har mistet jobbene deres og det er sinne og sjokk, noe jeg forstår fullstendig, fortsetter Hebblethwaite.

Han legger til at «alle andre ruter ledet mot en nedleggelse av P&O Ferries».

– Jeg skulle ønske det var en annen måte å gjøre det på og jeg er lei meg.

Britiske medier som The Guardian skriver at Storbritannias statsminister, Boris Johnson, mener det virker som at P&O Ferries «brøt loven» og at myndighetene vil ta rettslige grep.

– P&O skal rett og slett ikke komme unna med det noe mer enn hvilket som helst annet som helst selskap som behandler sine ansatte på en skandaløs måte, sier Johnson, ifølge The Guardian.

Coronarammet

P&O Ferries ble kjøpt av Dubai-baserte DP World i 2019.

Selskapet har blant annet ruter til Nederland, Irland, Frankrike og Nord-Irland, ifølge hjemmesiden.

Selskapet opplyser at flåten er på i overkant av 20 skip.

Som en rekke andre fergeaktører ble P&O Ferries hardt rammet av coronapandemien. Det siste året var tapet på 100 millioner pund, som har blitt dekket av DP Word, skrev selskapet sist uke.

Ifølge BBC måtte selskapet på grunn av lavere etterspørsel kutte 1.000 jobber i virusperioden.

Nyhetsmediet skriver at P&O Ferries før pandemien årlig fraktet mer enn ti millioner passasjerer.