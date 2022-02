Næringslivet jubler etter gjenåpning: – Bruk restaurantene, byen og utelivet

Meteren og munnbindkravet forsvinner. Det settes stor pris på fra næringslivets organisasjoner. Men fortsatt krever de bedre forutsetninger.

DANSENDE SVENSKER: Denne uken fikk partyklare svensker danse på byen igjen, som her i Malmö. Dette kan bli synet også i Oslo i kveld. Vis mer

– Dette er en gledens dag for alle som lever av å samle mennesker. Nå som de siste tiltakene oppheves kan serveringssteder, kulturarrangører, treningssentre og andre som rammes av meteren endelig drive uten restriksjoner, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom, er også glad for at regjeringen åpner for et normalt liv.

NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom Vis mer

– Bruk restaurantene, byen og utelivet. Bestill hotell. Bedriftene vil leve av det de tilbyr og selger, ikke av kompensasjon for at staten har stengt dem ned, sier Melsom.

Klokken 10 lørdag formiddag kunne statsminister Jonas Gahr Støre fortelle at smitteverntiltakene er opphevet. Dermed forsvant både munnbindkravet og meteren. Samtidig oppheves reglene for isolasjon, og pandemien anses ikke lenger som et «alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom».

– Denne dagen har vi ventet på, sa Støre.

Krever kortere arbeidsgiverperiode

Selv om smitteverntiltakene nå er opphevet er det ventet at smitten vil fortsette å øke de nærmeste ukene.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel, sier at bedriftene forventer en positiv utvikling i tiden som kommer.

– Men samtidig ser vi at sykefraværet går i taket. Dette er en svært utfordrende situasjon, sier Kaltenborn.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel Vis mer

Nå ber både Virke og NHO Service og handel regjeringen om å redusere arbeidsgiverperioden fra fem til tre dager. Dette innebærer antallet dager arbeidsgiver betaler ved sykdom blant de ansatte.

– Vi er glade for at regjeringen fjerner nesten alle coronatiltakene, men krisen er ikke over for norske bedrifter. Under hele pandemien har vi sett regjeringen ta grep for å sikre at norske bedrifter overlever krisen. Nå trenger vi nye tiltak. Sykefraværsperioden som arbeidsgiver betaler for, må kuttes til tre dager, sier Kaltenborn.

– Ulogisk og urettferdig

Hun mener at slik situasjonen er nå sender regjeringen regningen for sykefraværet til norske bedrifter som må ha folk på jobb for å kunne få inntekt.

– Frem til høsten 2021 var arbeidsgiverperioden for coronarelatert fravær tre dager. Nå er det fem dager, til tross for at sykefraværet er betydelig høyere enn tidligere i pandemien. Dette er ulogisk, urettferdig, og må endres omgående, sier Kaltenborn.

Horneland Kristensen i Virke mener det er skuffende at regjeringen ikke har vært villig til å komme dette kravet i møte allerede.

– Sykefraværet har allerede vært rekordhøyt lenge, og det vil være en stor utfordring også de neste ukene, sier han.