Antall korttransaksjoner til værs under gjenåpningen

Folket feiret for fullt da Norge åpnet igjen lørdag 25. september.

FULL FEST: Køen foran utestedet Strøget i Oslo fylte hele Storgata. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Sammenlignet med samme helg i fjor økte antall korttransaksjoner på barer i Norge med 200 prosent, viser tall fra BankAxept og Vipps.

Sammenlignet med 2019 økte antallet korttransaksjoner med 15 prosent.

− Utelivet er tilbake, og tallene våre viser helt tydelig at mange har vært ute og feiret i helgen, sier kommersiell leder i Vipps Vegar Heir i en pressemelding.

Etter 562 dager med nasjonale tiltak, var det lørdag kveld full festfeber flere steder i landet.

Allerede få timer etter gjenåpningen klokken 16 var køene til landets utesteder lange. Klemmene satt løst, og flere meldte om kamp blant øltørste for å få tak i bartendere.

Dette førte imidlertid også til køkaos, flere stygge voldshendelser og folk som besvimte i kø på vei inn til utestedene.

På flere utesteder var kapasiteten allerede fylt før klokken 22.

Tallene levner ingen tvil om at Norge var feststemt lørdag. Vis mer

– De vi har ute som har jobbet ute i Trondheim i mange, mange år, har aldri sett maken, sa operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt til VG lørdag kveld.

Utelivsbransjen har vært hardt rammet av de strenge smittetiltakene siden mars i fjor. Store deler av bransjen har vært permitterte, flere tusen liter øl har gått rett i dass og flere har fryktet at nedstengingen har skullet føre til kroken på døra for godt.

Jubelen var dermed naturligvis stor da regjeringen varslet at det hele var over fredag. Samtidig har flere tatt til orde for at de ønsket mer tid til å forberede seg. Daglig leder ved utestedet Storgata 26 er en av dem:

– Det er akkurat det jeg spådde på forhånd. Det ble livsfarlig på byen fordi de ikke har gitt oss i alle fall noen dagers tidsfrist. Det er rett og slett livsfarlig det Erna har gjort, sa Johan Høeg Haanes til VG søndag.

Statsministeren selv mener imidlertid at det ville vært dumt å vente, nå som det er smittevernfaglig greit å åpne samfunnet igjen.

– Det betyr frihet til å fylle utesteder og fotballtribuner igjen, slik vi gjorde før pandemien. Vi har også vært i kontakt med kommunene, og de aller fleste ønsket gjenåpningen, skrev Solberg i en SMS søndag.