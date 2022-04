Nortura varslar 16 prosent auke i kyllingprisen

Samvirket Nortura kallar prisauken historisk. Han skal bidra til å dekka bøndene sine store utgifter.

Kraftfôret kyllingar som desse treng for å veksa seg store, er blant kostnadane som har auka vesentleg for bøndene.

Nortura varslar historisk høg prisauke på kyllingkjøt frå 4. juli.

Prisen på slaktekylling aukar då med 3,40 kroner kiloet, og kalkunkjøt aukar med 4 kroner kiloet.

Til samanlikning blei kyllingkjøtet sett opp 30 øre i pris på same tidspunkt i fjor.

På toppen

Frå 1. februar blei det innført ein ekstraordinær og mellombels auke på 1 kroner per kilo kyllingkjøt. Dette vil bli vidareført, og endringane frå 4. juli kjem på toppen av dette.

Etter auken i februar får ein kyllingprodusent i snitt utbetalt 21,29 kroner per kilo kjøt. Dermed er den varsla prisauken i juli ein auke på 16 prosent.

Prisauken speglar dei utfordrande kostnadane bøndene no står overfor. Kyllingbøndene er særleg utsette for prisauke i kraftfôrprisen, og Nortura ventar ein vidare auke fram til sommaren.

Dekker utelukkande auka kostnadar

Ifølgje Felleskjøpet Agri var kraftfôrprisane i mars 10–20 prosent høgare enn dei var for eitt år sidan.

– Den samla prisauken på kjøt dekker utelukkande auka kostnadar. Med desse tre prisaukane har me dekt kostnadsauken det siste året, og produsentøkonomien er på same nivå som våren 2021, fortel Mari Hagerup, kommunikasjonssjef i Nortura.

Dei endelege prisane i butikk blir fastsette av daglegvarekjedene. I ei tidlegare sak om prisauke har Coop uttalt at framtidig prisauke er prissensitiv informasjon som dei ikkje kan gå ut med. Norgesgruppen viste til at prisane butikkane må betala for å få varene, og prisane kundane ser i butikken, er ulike diskusjonar, og at konkurransen mellom kjedene har mykje å seia.