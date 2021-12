Sats tar nye smitteverngrep

Treningssenterkjeden innfører bestilling av treningstid etter de nye restriksjonene kom.

På Sats i Akersgata tilpasset de senteret til nye restriksjoner før helgen. Vis mer

Torsdag innførte regjeringen nye smitteverntiltak, som blant annet innebar en meters avstand på trening. To meter om det var høy intensitet, ifølge VG.

Mandag informerer Sats sine medlemmer om at de innfører forhåndsbestilling av treningstid for trening i studio.

– Det er som følge av restriksjonene som ble innført på torsdag som fører til at det er litt redusert kapasitet på sentrene, for at vi skal få bedre oversikt og medlemmene våre skal ha best oversikt innfører vi nå booking i studio fra onsdag, forklarer Julie Tellungen Hæhre, kommunikasjonssjef i Sats, til E24.

Hun utdyper at de ikke har opplevd at det har blitt fullt på treningssentrene, men om det hadde blitt det måtte de ha innført et køsystem utenfor.

– Da er det bedre med booking i appen, sier Hæhre.

Er på gult nivå i bransjeveilederen

De nye tiltakene satt krav om «smittevernfaglig forsvarlig drift», og et maksantall på 20 personer for organisert trening inne for de over 20 år, ifølge regjeringen.

Ifølge Hæhre er senterene i Sats-kjeden nå på gult nivå i bransjestandarden som treningsbransjen har fulgt under pandemien.

Treningssenterkjedene Sats, Fresh Fitness, Familu Sports Club og Evo opplyste til VG etter tiltakene ble kjent at de innebar å legge til rette for avstand mellom de som trener. Da trakk både Evo og Sats frem at de ville sperre av annethvert kondisjonsapparat, blant annet.

Meldte at medlemsmassen var tilbake

Treningssentrene har vært rammet av smitteverntiltak gjennom pandemien, og i perioder også vært helt stengt. I Oslo-området ble dørene låst opp igjen i mai, etter at de hadde vært stengt siden november.

I høst meldte Evo, Sats og Naardic om økt aktivitet på sine sentre etter sommeren og gjenåpningen av samfunnet. Sats-sjef Sondre Gravir sa da at aktiviteten var tilbake til «nivået før corona».

I kvartalsrapporten for tredje kvartal at medlemsmassen var tilbake for fullt. Driftresultatet til kjeden endte på 74 millioner i kvartalet, opp fra 69 millioner på samme tid i fjor.